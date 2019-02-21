Копирайт изображения UNIAN Image caption Форум "Відкритий діалог" відбувся 9 лютого, тобто, через два дні після реєстрації Петра Порошенка кандидатом у президенти

На адресу трьох кандидатів у президенти, яких соціологи називають найрейтинговішими, лунають звинувачення у порушенні правил агітації та підкупі виборців.

Найактивнішою у цьому протистоянні є лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка звинувачує президента Петра Порошенка у зловживанні владою і порушенні виборчих норм.

У позові, поданому до апеляційного суду Києва, вона звинуватила президента у тому, що він агітує за себе не за кошти виборчого фонду, а за допомогою телеканалів, які транслювали форум "Відкритий діалог" 9 лютого, де він представляв свою виборчу програму.

На переконання представників Юлії Тимошенко, це ставить кандидатів у президенти в нерівні умови.

"Петро Порошенко використовує своє становище, він агітує за себе не за кошти з виборчого фонду, а за кошти телеканалів, які його годинами транслювали. Тобто ми маємо, по суті, безплатне використання ЗМІ для власної агітації із використанням посади президента України", - заявив у суді депутат фракції "Батьківщини" Сергій Власенко.

21 лютого апеляційний суд відхилив цей позов Юлії Тимошенко за формальною ознакою - через порушення в оформленні, тому скарга ще може бути розглянута повторно.

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"Петрова тисяча" чи законна агітація?

А кілька днів тому Юлія Тимошенко передала до МВС матеріали, які, на її переконання, свідчать про "масштабний підкуп виборців" штабами чинного президента.

Лідерка "Батьківщини" твердить, що її команда зібрала докази і свідчення людей про нібито "скуповування голосів українців по 1 тис гривень".

"Ми зафіксували фактично роздавання анкет і укладання угод на проведення агітаційних робіт. І, підписуючи з людьми анкети, угоди на здійснення агітації, їм роздають по 1 тис гривень, яку вже назвали "Петрова тисяча", - заявила Юлія Тимошенко.

Схожі звинувачення у "підкупі виборців" на адресу штабу Петра Порошенка раніше лунали і від кандидата у президенти Анатолія Гриценка. Один із тих, кого називав лідер "Громадянської позиції" як учасника такої схеми, - депутат парламенту із фракції "БПП" Сергій Березенко - заявив, що подасть позов на суму 2,5 млн гривень на Анатолія Гриценка.

Представник президента у парламенті Ірина Луценко заявила, що звинувачення Юлії Тимошенко неправдиві, і що це буде доведено у суді. Водночас вона наголосила на необхідності роз'яснення норм закону про вибори, які стосуються роботи агітаторів.

"Судитися будемо, але тут обов'язково має сказати своє слово Центрвиборчком про волонтерів-агітаторів, які мають свої певні витрати, які їдуть, агітують", - заявляла Ірина Луценко на одному з телеканалів.

"Ми очікуємо роз'яснень від ЦВК. І в такому правовому роз'ясненні зацікавлена не лише команда Петра Порошенка, а й усі кандидати у президенти, які мають розгалужені партійні структури, осередки в регіонах. Як задіювати цю волонтерську мережу, бо в цивілізованих країнах агітація відбувається напряму, від дверей до дверей, а не з допомогою політичної реклами", - заявив на брифінгу 21 лютого представник штабу Петра Порошенка Олег Медведєв.

Він водночас запевнив, що станом на 21 лютого жодних судових позовів від суперників Петра Порошенка за цими звинуваченнями немає.

Гроші "Батьківщини" і декларація Тимошенко

Наступ Юлії Тимошенко на свого суперника стався невдовзі після того, як щодо неї самої та партії "Батьківщина" правоохоронні органи почали досудову перевірку.

Генеральна прокуратура повідомила минулого тижня, що передала до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури матеріали щодо Юлії Тимошенко, у яких міститься підозра у кримінальних злочинах: незаконному збагаченні і декларуванні недостовірної інформації.

Юлія Тимошенко назвала ці підозри "висмоктаними із пальця". За її словами, вона їх неодноразово спростовувала раніше і що йдеться про події річної давнини.

"Навесні минулого року я дізналася про те, що хтось у США найняв лобістів для допомоги Україні і мені. 10 квітня 2018 року я звернулася до найнятої компанії з повідомленням про неможливість співпраці, оскільки контракт був укладений без мого відома і без моєї санкції", - написала Юлія Тимошенко у Facebook.

Вона звинуватила генерального прокурора Юрія Луценка у виконанні політичного замовлення.

"Якось незручно виходить - він спочатку палко підтримує Петра Олексійовича на його висуванні, а потім одну за одною штампує висмоктані з пальця справи проти його головних конкурентів. Ну нічого ж не вийде. Програєте - то програвайте достойно", - написала вона.

Ще одна підозра стосується партійної каси "Батьківщини".

Тиждень тому суд зобов'язав Державне бюро розслідувань відкрити провадження, аби перевірити імовірне відмивання коштів "Батьківщиною". Це сталося по тому, як журналісти порталу Bihus.Info поширили інформацію про нібито суттєві невідповідності між фінансовим звітом "Батьківщини" і реальними внесками, що здійснювали донори партії.

Поки що цю інформацію представники "Батьківщини" не коментували.

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"Слуга народу": агітація чи ні?

Звинувачення у підкупі виборців лунають і на адресу Володимира Зеленського. Але не від його найближчих суперників, а від громадських організацій, які впродовж багатьох років стежать за виборчими кампаніями в Україні.

Комітет виборців закликав артиста оплатити показ серіалу "Слуга народу 3", який має вийти на екрани у березні, зі свого виборчого фонду.

У КВУ переконані, що показ серіалу є передвиборчою агітацією на користь Володимира Зеленського, який грає у серіалі головну роль - глави держави.

Голова ЦВК Тетяна Сліпачук, коментуючи "Лівому берегу" ситуацію, визнала, що закон про вибори президента не регулює понять політичної агітації, політичної реклами та багато інших, тому однозначної відповіді на те, чи вважати фільм агітацією, вона не може і що слід розбиратися, коли і на які гроші знімався фільм.

Володимир Зеленський заклик Комітету виборців про необхідність оплатити виробництво серіалу із виборчого фонду не коментував.

Він лише різко відреагував на появу у ЗМІ непідтверджених припущень про нібито наміри оточення президента зірвати прем'єрний показ "Слуги народу 3" у березні.

Володимир Зеленський сказав, що робота над серіалом ще не завершена, його ще ніхто не бачив, а його вже хочуть заборонити і що кращого промоушену фільму не очікував. Він також наголосив, що вважає "боротьбу" проти серіалу "боями без правил".

Тим часом, Національна поліція повідомила, що з початку виборчої кампанії відкрила 69 кримінальних проваджень. 37 із них стосуються порушень виборчого законодавства, 32 - пов'язані з проведенням виборчої кампанії.

Чи є серед цих проваджень ті, що стосуються Володимири Зеленського, Петра Порошенка чи Юлії Тимошенко, не повідомляється.

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