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Намагаючись розібратися зі скандалами щодо сексуального насильства в католицькій церкві, Папа Римський зібрав підлеглих на історичний саміт у Римі.

На триденний захід у Ватикані, анонсований восени, приїхали лідери церков з понад 130 країн світу.

82-річний Папа Римський Франциск стикається з серйозним тиском із вимогами дати раду найбільшій кризі в сучасній католицькій церкві.

Історії про сексуальне насильство, яке вчиняють служителі церкви, надходять з усіх куточків світу.

Католицьку церкву звинувачують у прикритті злочинів, які коїли священики.

Історичний саміт

На відкритті саміту у четвер, 21 лютого, понтифік заявив, що жертви чекають на конкретні та ефективні заходи, а не лише засудження дій представників церкви.

Для обговорення проблеми у Ватикані зібралися близько 190 учасників, серед яких голови понад ста єпископських конференцій з різних куточків світу.

Протягом чотириденного заходу перед ними виступатимуть експерти та жертви насильства.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption На триденний саміт приїхали представники церкви з різних куточків світу

Втім, понтифік заздалегідь спробував знизити очікування від саміту. Напередодні він зауважив, що саміт - це лише початок розмови.

Кілька організацій, що захищають жертв насильства з боку священнослужителів, назвали саміт піар-акцією заради очищення іміджу церкви.

Вони не вірять, що на заході ухвалять рішення про якісь конкретні заходи.

Жертви вимагають конкретних рішень та протоколів, що допоможуть уникнути подібних зловживань і гарантуватимуть захист неповнолітніх.

Експерти кажуть, що застосування універсальних правил буде складним, адже представництва церкви існують у різних культурах та судових системах.

У центрі уваги

Правда про злочини під прикриттям церкви почала випливати ще в кінці 1980-х років.

Тоді репортер місцевої газети в американському штаті Луїзіана Джейсон Беррі почав розслідувати історію священика на ім'я Гілберт Гот, який, як з'ясував журналіст, розбещував дітей зі своєї пастви.

Журналіст виявив численні випадки схожих дій священнослужителів, чиї дії церква ретельно замовчувала.

У 1992 році він написав про це книгу "Не введи нас у спокусу".

Копирайт изображения JASON BERRY Image caption Журналіст Джейсон Беррі першим викрив масштаби сексуального насильства в церкві

Розслідування Беррі продовжили журналісти з американської газети Boston Globe, викривши ще більші масштаби зловживань священиків під прикриттям церкви.

За свою роботу журналісти у 2003 році отримали Пулітцерівську премію, а їхня історія лягла в основу фільму "У центрі уваги".

У педофілії звинуватили понад 2 000 священиків. Декількох із них засудили до довічного ув'язнення.

Жертвам сексуальної наруги присудили мільйони доларів відшкодування.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Журналісти "Boston Globe" Майкл Резендес (зліва), Волтер Робінсон (в центрі) та Саша Пфайффер (справа) стали авторами розслідування, що лягло в основу оскароносного фільму "У центрі уваги"

Масштабні зловживання

Та скандали не припинилися. Минулого року в центрі уваги опинилися шість римо-католицьких єпархій в американському штаті Пенсильванія.

Генпрокурор штату Джош Шапіро майже два роки вивчав півмільйона внутрішніх документів єпархій за останні 70 років.

Було допитано десятки свідків. Частина священнослужителів зізналися в розбещенні неповнолітніх.

Прокуратура змогла ідентифікувати близько тисячі жертв та викрити злочини близько 300 священиків.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Демонстрація на підтримку жертв сексуального насильства з боку священників у Римі

Оприлюднений у грудні звіт, викладений на 1400 сторінках, описує приклади сексуальної наруги.

В єпархії міста Скрентон священик зґвалтував дівчину, а коли виявилося, що вона завагітніла, влаштував для неї аборт. Єпископ, якому підпорядковувався священик, написав лист.

"Це дуже складний час у вашому житті і я розумію наскільки ви засмучені. Я теж розділяю ваше горе", - зазначалося в тексті.

Лист призначався не дівчині, а священику.

В іншій єпархії священик зґвалтував у лікарні семирічну дівчинку, яку прийшов відвідати після того, як їй зробили операцію з видалення мигдалин.

Ще в одній єпархії священик розбещував дев'ятирічного хлопчика, а потім промив йому рот святою водою "для очищення".

У звіті йшлося про те, що священики змогли розбещувати дітей завдяки прикриттю церкви.

У єпархіях приховували дії священнослужителів, а коли виявляли їхні зловживання, просто переводили їх до інших приходів. При цьому, звісно, не повідомляючи про їхні злочини поліції.

Ніколи знову?

У 2017 році спеціальна комісія повідомила, що 7% римо-католицьких священиків Австралії розбещували неповнолітніх у період з 1950 по 2010 роки.

Такі дані виявила створена в країні за кілька років до того Королівська комісія, що розслідувала випадки сексуального насильства над дітьми у різноманітних установах, зокрема у церкві.

Найбільша кількість таких випадків була зафіксована серед служителів Ордену госпітальєрів святого Івана Божого. Згідно з доповіддю, близько 40% його служителів були причетні до розбещення дітей.

За підсумками розслідування католицька церква Австралії виплатила жертвам сексуального насильства з боку священиків компенсацію в сумі 213 млн доларів.

У серпні 2018 року архієпископ Марк Колерідж з австралійської Римо-католицької церкви визнав, що чимало представників церкви "порушили свої обов'язки захищати і шанувати гідність усіх людей, зокрема дітей та молодь".

Від імені єпископів та керівників релігійних орденів він пообіцяв, що цього більше ніколи не станеться.

Хвиля зловживань

Минулого року Католицьку церкву сколихнула хвиля викриттів зловживань.

У Німеччині наруги з боку священиків зазнали понад 3600 дітей в період з 1946 по 2014 роки, повідомляв звіт, оприлюднений у жовтні 2018 року.

У червні 2018 року колишнього ватиканського дипломата засудили до п'яти років позбавлення волі після того, як на його мобільному телефоні знайшли дитячу порнографію.

По інший біку Атлантики, в Чилі, 34 римо-католицьких священників пішли у відставку в травні 2018 року, коли спалахнув скандал щодо сексуального насильства над дітьми та його прикриття церквою.

А влітку минулого року Британська незалежна комісія опублікувала звіт щодо двох найпрестижніших римо-католицьких шкіл у Великій Британії, коледжу Амплфорс у графстві Північному Йоркширі та школі Даунсайд у Сомерсеті.

"Протягом десятків років діти, найменшим з яких було сім років, зазнавали шокуючого насильства в цих школах", - йшлося у звіті.

Як зазначено в доповіді, школи надавали перевагу монахам та власній репутації, нехтуючи захистом дітей.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Абатство і школа Даунсайд вибачилися перед учнями

Під час розслідування жертви розповіли, що їх примушували до статевих актів, інколи навіть у присутності інших учнів.

"Відверта відкритість таких дій свідчить про те, що існувала культура прийняття такої поведінки", - йшлося в доповіді.

Після її оприлюднення в обох школах вибачилися перед усіма жертвами і визнали помилки попередників.

Біль черниць

На початку лютого Папа Римський визнав, що насильства з боку священників зазнавали черниці у Франції.

Принаймні в одному з випадків, розповів голова Католицької церкви, їх утримували як секс-рабинь.

За словами папи Франциска, його попереднику - Бенедикту XVI - свого часу навіть довелося закрити одну з конгрегацій монахинь, які стали жертвами насильства з боку священиків.

А у вересні 2018 року в Індії заарештували єпископа штату Керала Франко Мулаккала, якого звинуватила в зґвалтуваннях одна з черниць.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Черниці в Індії вимагають покарати кривдника

Черниці скаржилися, що стають жертвами сексуальних злочинів, оскільки вони часто залежать від священників та єпископів у питаннях помешкання.

Вони побоюються, що якщо намагатимуться боротися проти зловживань священників, то залишаться на вулиці.

Надія на Папу?

Папа Римський добре знав про сексуальні скандали в церкві, коли його обрали на посаду в березні 2013 року.

Рік по тому, в липні 2014 року, він зустрівся з шістьма жертвами з Ірландії, Британії та Німеччини, вибачившись за злочини служителів церкви.

"Я також молю вашого пробачення за гріхи з боку керівництва церкви, які не відреагували адекватно на повідомлення членів родин та жертв про насильство", - продовжив Франциск.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Папа Римський намагається запровадити в церкві "нульову толерантність" до випадків сексуального насильства

Згодом Папа Римський додав вісьмох нових членів з різних частин світу до Папської Комісії з питань захисту неповнолітніх.

Але й тут не обійшлося без проблем. Із комісії незабаром вийшли єдині двоє людей, які були жертвами насильства священнослужителів - Мері Коллінз та Пітер Саундерс.

Мері Коллінз, яка зазнала сексуальної наруги з боку священика, коли їй було 13 років, зазначила, що хоч понтифік, може, й прагне розв'язати проблему, у Ватикані і далі опираються змінам.

Зокрема, як розповіла пані Коллінз, попри рекомендації комісії, звернення жертв насильства досі залишаються без відповіді.

Копирайт изображения REUTERS Image caption 88-річного кардинала Теодора Мак-Каріка відправили у відставку після появи низки обвинувачень у сексуальних домаганнях

Попри складність змін, Франциск намагається запровадити в церкві "нульову толерантність" до випадків сексуального насильства.

За кілька днів до саміту він відправив у відставку високопоставленого кардинала Теодора Мак-Каріка, якого звинуватили в домаганнях до підлітка кілька десятків років тому.

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