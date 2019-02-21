Путін і нова зброя Росії. Чим погрожує Москва?

Копирайт изображения Міноборони Росії Image caption Президент Росії розповів про розробку атомного підводного човна, який має незабаром стати носієм для безпілотного атомного підводного апарату "Посейдон"

Росія відповість на розгортання ракет середньої і меншої дальності в Європі розгортанням зброї, яка буде загрожувати "центрам ухвалення рішень", заявив у середу президент РФ Володимир Путін.

Другий рік поспіль у своєму посланні парламенту президент Росії розповідає про нові озброєння.

Але, на відміну від минулорічного виступу, який був присвячений новій стратегічній російській зброї майже наполовину (разом з демонстрацією її комп'ютерних зображень), цього разу Путін говорив про військові розробки та протистояння зі стратегічними суперниками лише п'яту частину свого послання.

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Головною претензією Путіна до Сполучених Штатів стала їх відмова від Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Початок процедури виходу з договору американський президент Дональд Трамп офіційно оголосив під час власного послання Конгресу США 5 лютого.

В останні роки Росія та США звинувачували одне одного в порушенні цієї угоди від 1987 року - одного з найважливіших договорів, що забезпечував стратегічну стабільність у світі.

США стверджують, що Росія розробила й розмістила ракету 9M729, дальність якої перевищує поріг, встановлений угодою.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Раніше Росія лякала ворогів "Іскандерами", дальність яких не перевищує 500 км. Проте в НАТО вважають, що в Росії вже є ракета з більшою дальністю, яка порушує радянсько-американські договори

А Росія у відповідь звинувачує Сполучені Штати у тому, що ті фактично випробовують свої ракети-порушники ДРСМД, коли запускають мішені під час тестувань систем протиракетної оборони (ПРО). Як стверджують у Кремлі, по суті, ці мішені є звичайними ракетами середнього радіусу дії.

Крім того, у Москві переконані, що пускові установки Mkl 41 протиракетної системи Aegis Ashore у Польщі і Румунії можна буде використовувати для пусків крилатих ракет Tomahawk. Тобто їх розміщення у цих країнах також порушує ДРСМД.

Нарешті, у Росії стверджують, що і деякі американські безпілотники теж фактично порушують ДРСМД, адже можуть виконувати функції бойових ракет.

Водночас Путін заявив, що претензії США до Росії надумані, а справжньою причиною виходу Сполучених Штатів з ДРСМД є те, що багато країн, які не підписали його, зараз активно розробляють саме такі ракети.

"Такий стан справ, звичайно ж, може викликати питання, зрозуміло. Але потрібно було нашим американським партнерам так і сказати, сказати по-чесному, а не використовувати надумані звинувачення на адресу Росії для обґрунтування свого одностороннього виходу з договору", - сказав Путін.

За його словами, у випадку розгортання американських ракет меншої і середньої дальності в Європі Росія відповість "дзеркально й асиметрично", поставивши під загрозу не тільки ті райони, де будуть розміщені ракети, а й "центри ухвалення рішень".

І хоча очільник Кремля кілька разів наголосив, що Росія збирається лише відповідати на майбутні загрози, він детально описав стратегічні ракетні системи, які вже почали розроблятися у РФ та будуть нею розгорнуті у майбутньому.

"Циркон"

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"Хочу сказати про гіперзвукову ракету "Циркон" зі швидкістю польоту близько дев'яти махів, дальністю понад тисячу кілометрів, здатну влучати як у морські, так і у наземні цілі. Її застосування передбачено з морських носіїв, серійних надводних кораблів та підводних човнів, в тому числі вже створених чи споруджуваних під ракетні комплекси високоточної зброї "Калібр", - сказав Володимир Путін.

Про російську гіперзвукову ракету "Циркон" стало відомо ще кілька років тому.

Інформації у відкритих джерелах про неї небагато, але було відомо, що її можна запускати з пускових установок 3С14, що використовуються також для запуску ракет "Калібр", "Онікс" та російсько-індійських "БраМос".

Іншими словами, такими ракетами Росія зможе озброїти вже існуючі кораблі свого військово-морського флоту, включно з атомним ракетним крейсером "Петро Великий", та атомні підводні човни-носії крилатих ракет.

Ними може бути озброєний навіть єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов", який спочатку мав під льотною палубою пускові установки ракет "Граніт", але тепер, за повідомленнями в російській та іноземній пресі, їх можуть замінити на 3С14 з ракетами "Циркон".

Інформація ж про самі ракети, що з'явилася в пресі, дуже загальна, а її конкретні характеристики в різних джерелах різняться. Урядова "Російська газета" в 2017 році писала, що швидкість "Циркону" спочатку заявлялася у 5-6 махів (швидкість звуку в певних умовах), але на випробуваннях її вдалося розігнати до восьми махів.

Дальність складає 350-500 кілометрів, але її, мовляв, можна і збільшити.

У нещодавньому випуску газети російського Балтійського флоту "Циркон" назвали "суперракетою", яка "ставить під сумнів систему американської протиракетної оборони в Європі та Азії".

Підтвердження характеристик ракети з незалежних джерел не надходило.

Великий океанський флот

Путін також анонсував прискорену побудову в Росії 21 корабля дальньої морської зони.

"На два-три роки раніше термінів, встановлених держпрограмою озброєння, військово-морському флоту Росії будуть передані сім нових багатоцільових підводних човнів. Найближчим часом буде закладено п'ять надводних кораблів дальньої морської зони, ще 16 кораблів такого класу будуть введені до складу ВМФ до 2027 року ", - сказав президент Росії.

Такими кораблями можуть бути як мінімум фрегати.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На фрегаті "Адмірал Горшков" встановлені пускові контейнери 3С14, з яких можна в майбутньому запускати ракети "Циркон"

Як розповів Російській службі Бі-бі-сі військовий експерт Віктор Мураховський, швидше за все мова йде про фрегати проекту 22350М, які зараз будуються на "Північній верфі" у Петербурзі.

Перший фрегат проекту "Адмірал Горшков" вже побудований і використовується, а другий - "Адмірал Касатонов" - проходить випробування. Ще два перебувають на стапелях.

"Адмірал Горшков" озброєний 16 пусковими установками 3С14.

Віктор Мураховський сумнівається в тому, що російському ВПК вдасться побудувати саме стільки кораблів, як було заявлено Путіним.

"З приводу 16 кораблів до 2027 року я сумніваюся. Можливо, там з'являться кораблі класу ескадрений міноносець. Поки що це заява про наміри й незрозуміло, що буде", - сказав експерт.

У Росії розробляється проект ескадреного міноносця 23560 "Лідер" з атомною енергетичною установкою, проте поки що плани його будівництва відкрито не обговорюються.

Носій для "Посейдона"

Копирайт изображения Міноборони Росії Image caption У російському Міністерстві оборони вже розповідали про "океанську багатоцільову систему з безпілотними підводними апаратами"

Ще однією новиною "військової" частини виступу Володимира Путіна стала згадка про те, що весною 2019 року буде спущений на воду атомний підводний човен - носій для безпілотного атомного підводного апарату "Посейдон".

Міністерство оборони Росії опублікувало відеозапис його випробувань відразу ж після виступу Путіна. На ньому видно лише момент запуску, пульт управління, а також зовнішній вигляд апарату.

Але з якого носія був випущений апарат на випробуваннях, не повідомляється.

За словами військових експертів, найімовірніше, носієм "Посейдона" стане атомний підводний човен проекту 09852 "Білгород", яку збиралися спускати на воду навесні.

Цей підводний човен спочатку будувалася за проектом 09852 "Антей" і мав стати носієм протикорабельних крилатих ракет, але в 2012 році її перезапустили по іншому проекту - як підводний човен для спеціальних операцій.

Про створення глибоководного апарату "Посейдон" Путін оголосив під час торішнього послання. Тоді він заявив про розробку кількох видів стратегічних озброєнь: міжконтинентальної ракети "Сармат", крилатої ракети з ядерною установкою "Буревісник", гіперзвукової авіаційної ракети "Кинджал", а також комплексів "Авангард" і "Пересвет".

Копирайт изображения Міноборони Росії Image caption У міністерстві оборони Росії стверджують, що апарат "Посейдон" проходить випробування

Через рік, за словами Путіна, почалося виробництво гіперзвукової ракети "Авангард", випробування міжконтинентальної ракети "Сармат", лазерних установок "Пересвєт" і авіаційних гіперзвукових ракет "Кинджал".

Всі заяви Путіна про новітні зразки озброєнь ілюструються фото- і відеоматеріалами, наданими російським Міністерством оборони.

Підтвердження тактико-технічних характеристик зброї, про який розповідають глава держави і російські військові, від незалежних джерел немає.

Після торішнього звернення низка критиків Путіна навіть висловили сумніви у реальності заявлених ним військових розробок, а продемонстровані відеоматеріали назвали "комп'ютерними мультфільмами".

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