Кінець пільг для євроблях: скільки розмитнили і коли будуть протести

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22 лютого закінчується дія пільг для розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації - так званих євроблях.

Українська влада прозвітувала про понад двісті тисяч розмитнених автомобілів та понад 12 мільярдів гривень податків, сплачених до бюджету. Вони підуть до Пенсійного фонду.

Проте самі "євробляхери" незадоволені. Попри пільги, розмитнення для багатьох виявилось занадто дорогим, а тому на українські номери поставили всього п'яту частину від усіх автомобілів, які завезені до України.

Представники фіскальної служби стверджують, що продовження пільги не буде, натомість в громадській організації "АвтоЄвроСила", яка захищає права "євробляхерів", вже обіцяють нові акції протесту, якщо їхні вимоги не виконають.

ВВС News Україна детально описувала, скільки коштів та часу треба витратити, щоб розмитнити "євробляху".

Скільки і чого розмитнили

Копирайт изображения Автоєвросила Image caption АвтоЄвроСила обіцяє нові протести

Пільговий період розмитнення автомобілів розпочався 25 листопада 2018 року і триває до кінця доби 22 лютого 2019 року.

У ДФС обіцяють, що всі, хто подасть заявки про розмитнення до 24:00, зможуть зробити це з використанням пільги.

У фіскальній службі офіційно повідомили, що станом на листопад 2018 року в Україні автомобілів на іноземній реєстрації - так званих євроблях - було близько 640 тисяч.

Станом же на 19 лютого українці розмитнили 200 тисяч автомобілів на іноземній реєстрації, а до бюджету сплатили понад 12 мільярдів гривень.

Кількість розмитнених авто за час дії пільги 200 тисяч 12 млрд гривень - сплачені податки UNIAN

Проте є один важливий нюанс - з цієї кількості розмитнених авто тільки 123 тисячі перебували в Україні на момент схвалення закону, який запустив процес. Інші - це ті авто, які додатково завезли в останні кілька місяців з розрахунку на пільгу.

Тож виходить, що з 640 тисяч євроблях, що були в Україні до того, розмитнили всього 123 тисячі - близько 20%.

Найбільше автомобілів розмитнили на київській митниці - понад 20 тисяч, Волинській - 15 тисяч, Закарпатській, Львівській та Чернівецькій - приблизно по 10 тисяч авто.

Розмитнювали як дешеві автомобілі, вироблені 20 років тому, так і дорогі авто.

Найдорожчою розмитненою машиною став Porsсhe 911 Turbo S 2013 року із заявленою вартістю 83 тисячі доларів, за яку власник сплатив 766 тисяч гривень податків.

Найдорожче розмитнення Porsсhe 911 Turbo S 2013 року 766 тис.грн Вартість розмитнення www.porsche.com

У трійці лідерів також Porsсhe Cayenne S, за яку сплатили 705 тисяч гривень податків, та MERCEDES-BENZ G CLASSE зі сплаченими 593 тисячами гривень.

Але більшість власників євроблях купували ці автомобілі через їх дешевизну.

Левова частка автівок мала вік 10-25 років і коштувала близько 1,5-2 тисяч доларів. Розмитнення таких автомобілів також коштувало близько кількох тисяч доларів.

Чому так мало розмитнили?

Натомість велика частина користувачів євроблях не захотіла розмитнювати автомобілі.

Річ у тім, що для розмитнення треба сплатити кілька великих платежів: акцизний податок, ПДВ та мито.

Найбільшою витратою є акцизний податок, який вираховували за спеціальною формулою. Об'єм двигуна множиться на спеціальну суму акцизу та вік автомобіля в роках.

Саме на акцизний податок до 22 лютого діяла знижка у 50%.

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Вартість розмитнення залежала від кількох ключових характеристик - чим більший об'єм двигуна, тим дорожче. Дуже здорожував розмитнення вік авто.

Тому користувачі євроблях з великим об'ємом двигуна та значним віком авто могли вирішити не розмитнювати євробляхи. Адже це могло коштувати у кілька разів більше, ніж люди платили за авто.

Що буде далі?

Ухвалені в листопаді 2018 року зміни до законодавства передбачали, що українці зможуть протягом півроку розмитнити свої автомобілі, які не відповідають екологічному стандарту Євро-5 (запроваджений з 2009 року).

Перші три місяці - за пільговим тарифом, а потім ще три місяці за загальним.

Передбачається, що з 24 травня ті, хто не розмитнив, але і далі їздить на єврономерах з порушенням митних правил, буде змушений платити великі штрафи.

У разі виявлення такого автомобіля на митниці, штраф складатиме 170 тисяч гривень, а у разі зупинки автомобіля поліцією на території Україна - від 8,5 до 17 тисяч гривень.

У ДФС вказують, що для власників "євроблях", які не скористаються нагодою розмитнити автомобіль, є два варіанти.

Перший - вивезти автомобіль за межі Україні й залишити там. Чиновники кажуть, що дуже багато людей так і вчиняють.

З іншого боку, представники фіскальної служби прогнозують, що багато "євроблях" просто розберуть на запасні частини.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Для розмитнення не потрібно було вивозити автомобіль за межі України

Однак в організації "АвтоЄвроСила" не погоджуються з таким сценарієм.

У розмові з ВВС News Україна співзасновник руху Олександр Чернявський розповів, що нерозмитнилось дуже багато автівок - від півмільйона до мільйона.

І люди, які ними користуються, зовсім не налаштовані чинити так, як радять представники влади.

За його словами, на нещодавній зустрічі з президентом вони просили, щоб пільгове розмитнення автомобілів продовжили, але обов'язково з формули розрахунку акцизного податку прибрали коефіцієнт віку.

Це має дуже суттєво здешевити розмитнення.

Нові протести

Пан Чернявський каже, що учасники руху чекають на відповідь влади й у разі незгоди обіцяють масові акції протести.

"Маємо двоє виборів попереду. Поступки влади залежать від того, як люди вийдуть на вулицю та будуть відстоювати свої права", - заявив пан Чернявський.

Він наполягає, що такі поступки принесуть до бюджету ще більше грошей.

"У людей є свої запасні плани, як вийти з ситуації та що робити з нерозмитненими авто. Озвучувати їх не будемо, але є вже рішення і стратегія, як боротись", - розповів представник "АвтоЄвроСили".

Ухваленню поправок до законів про розмитнення передували низка акцій протесту у столиці, які минулого року паралізували рух у центрі Києва.

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