Євробачення 2019: хто змагатиметься у фіналі нацвідбору?

Фінал Національного відбору на Євробачення-2019 відбудеться в суботу 23 лютого. Хто братиме в ньому участь та чим запам'яталися учасники півфіналів?

Фіналістів конкурсу обирали під час двох півфіналів, які відбулися 9 та 16 лютого.

Переможців спільно обирали члени журі, до складу якого увійшли Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов, а також телеглядачі, які підтримували учасників конкурсу шляхом СМС-голосування.

За результатами двох голосувань телеглядачів та журі з 16 конкурсантів відібрали шість:

Kazka з піснею "Apart"

Freedom Jazz з піснею "Cupidon"

Anna Maria з піснею "My Road"

Maruv з піснею "Siren Song"

Brunettes Shoot Blondes з піснею "Houston"

YUKO з піснею "Galyna Guliala"

Серед них і оберуть переможця, який і представлятиме Україну на міжнародному конкурсі.

Сам конкурс Євробачення триватиме з 14 по 18 травня в Тель-Авіві, Ізраїль.

Freedom Jazz

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Разом дівчата грають з 2008 року.

Артистки пишаються тим, що до повного складу групи входять 10 музикантів, які походять з усієї України.

Разом з тріо вокалісток грає група саксофонів, труба, клавішні, бас-гітара та ударні.

Дівчата прославилися каверами на знамениті хіти, проте для Євробачення підготували нову пісню - "Cupidon".

"Чистим, прикольним та крутим" назвав виступ співачок на першому нацвідборі Андрій Данилко, а Джамала похвалила дівчат за артистизм та професіоналізм.

YUKO

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Історія гурту розпочалася у 2016 році, коли Юля Юріна зустріла Стаса Корольова на шоу "Голос Країни". Творити музику разом їм порадив їхній тренер Іван Дорн.

У своїй творчості музиканти використовують тексти українських народних пісень, які по всій Україні збирають фольклористи.

На конкурсі вони представляють пісню "Galyna guliala".

Під час півфіналу журі відзначило групу за "власну творчість" та відмінне виконання наживо.

"Єдина вокалістка, яка співала, як пластинка", - похвалила Юлію Юріну Джамала.

Maruv

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Українська співачка, авторка та продюсерка MARUV - вона ж Анна Корсун - сама про себе каже, що "точно знає, як зробити пісню, що змусить танцювати та плакати мільйони, та що таке сучасна музика, як виглядає яскраве шоу".

Три роки тому в складі гурту The Pringlez вона брала участь у півфіналі відбору.

Минулого року, вже як MARUV, спробувала знову, але не зуміла пройти кастинг.

У суботу виступатиме з піснею "Siren song", яку називають однією із фавориток конкурсу.

Під час півфіналу MARUV вразила глядачів провокаційним номером, проте розділила думки журі - Андрій Данилко з Джамалою похвалили співачку, а Євген Філатов заявив. що таких "ще мільйон".

Brunettes Shoot Blondes

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Інді-рок-гурт заснували в Кривому Розі ще на початку 2010-го, але популярним він став в 2014-му після виходу кліпу "Knock Knock".

У нацвідборі беруть участь вдруге. В 2016-му Brunettes Shoot Blondes пройшли до фіналу конкурсу, але перемогу тоді здобула Джамала.

Для виступу на нацвідборі на Євробачення музиканти перетворили рояль ХІХ ст. на мультиінструмент: у корпусі розмістили скрипку, віолончель та перкусію, загалом 20 різних інструментів.

Для конкурсу вони написали пісню "Houston".

"Мед на вуха", - сказала про трек групи Джамала, проте разом з Андрієм Данилко порадила доробити сам номер, щоб він більш органічно виглядав на сцені Євробачення, на якій всю музику, на відміну від співу, виконують під фонограму.

Kazka

Копирайт изображения KAZKA

Гурт, який за два роки вже встиг стати завсідником міжнародних та українських чартів та просто "порвав" YouTube, вдруге бере участь у Національному відборі на Євробачення.

Тріо у складі вокалістки Олександри Заріцької, сопілкаря Дмитра Мазуряка та мультиінструменталіста Микити Будаша грає у стилі experimental pop з елементами електрофольку та всі пісні виконує виключно українською мовою.

А на сцені нацвідбору цього року виступають з піснею "Apart", яку написали спеціально для конкурсу.

Під час першого відбору журі відзначило прогрес групи, яку користувачі інтернету інколи сварять за поганий живий спів вокалістки. Попри це Андрій Данилко назвав гурт "самобутнім".

"Ви, як гурт, занурили мене в свою історію", - відзначила Джамала.

Anna Maria

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Це - дует сестер-близнючок, які народилися в Криму. Анна та Марія кажуть, що "співають з народження".

Анна та Марія виконують пісні понад 20-ма мовами та активно гастролюють.

У Національному відборі беруть участь з піснею "My Road".

Під час півфіналу Національного відбору співачки вразили суддів якістю виконання та самою піснею.

"Беріть та пишіть такий альбом", - порадив член журі Євген Філатов.

Євробачення та Україна

Копирайт изображения Getty Images Image caption Україна двічі перемагала на Євробаченні: у 2004 році перше місце посіла Руслана, у 2016 - Джамала (на фото)

Євробачення - це міжнародний проект, який проводять мовники, що мають статус членів Європейської мовної спілки.

Конкурс складається із трьох концертів: двох півфіналів і фіналу. Кожна країна окремо обирає власного представника, який згодом змагається з конкурентами з інших країн.

При цьому представники країн "Великої п'ятірки" - так називають засновників конкурсу - Велика Британія, Італія, Іспанія, Франція, Німеччина, а також країна, що приймає "Євробачення", проходять до фіналу автоматично.

Україна бере участь в "Євробаченні" з 2003 року.

Відтоді українські виконавці двічі вигравали конкурс (Руслана - у 2004 році і Джамала - у 2016), двічі опинялися на другому місці (Вірка Сердючка - у 2007 і Ані Лорак - у 2008) і одного разу на третьому (Злата Огнєвіч - у 2013).

Конкурс в Ізраїлі

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Цього року Євробачення відбудеться в Тель-Авіві. У шоу братиме участь 42 країни.

Минулого року конкурс приймала Португалія, а з нагородою звідти поїхала ізраїльська співачка Netta.

Цьогорічні півфінали Євробачення заплановано на 14 та 16 травня, а фінал відбудеться 18-го травня.

Майбутній конкурс вже викликав скандал.

Низка британських діячів культури, як от дизайнер Вів'єн Вествуд, співак Пітер Габріель, гітарист Pink Floyd Роджер Вотерс, а також група акторів і письменників підписали листа із закликом до ВВС відмовитися від висвітлення цьогорічного "Євробачення" через політику Ізраїлю щодо палестинців.

У листі, опублікованому в британській газеті Guardian, вони розкритикували Ізраїль через окупацію палестинських територій.

ВВС відреагувала заявою, в якій наголосила на своїх намірах транслювати конкурс з Тель-Авіва.

Раніше на підтримку проведення "Євробачення" в Ізраїлі виступили музиканти Нік Кейв і гурт Radiohead. Вони назвали заклики бойкотувати Ізраїль "боягузливими та ганебними".

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