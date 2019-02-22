"Міні-тиранозавр", який має заповнити прогалину в 70 мільйонів років

Копирайт изображения Jorge Gonzalez / Lindsay Zanno Image caption Ілюстрація: вважають, що на початку свого існування багато тиранозаврів були набагато меншими, ніж ми звикли думати

Родич тиранозавра, якого виявили археологи, був зростом не більше метра.

Вивчення скелета маленького тиранозавра, якого назвали Moros intrepidus, дозволить вченим зрозуміти, як Ти-рексу вдалося стати найбільш грізним хижаком в Північній Америці.

На початку існування виду тиранозаври були досить маленькими, але в якийсь момент гігантський Тиранозавр Рекс потрапив на вершину харчового ланцюга.

Знайдений скелет допоможе вченим закрити прогалину в 70 мільйонів років, яка існувала в уявленні про еволюцію виду.

Залишки Moros intrepidus знайшли в штаті Юта, США. Цей ящір жив близько 96 мільйонів років тому, в пізній крейдовий період.

Тиранозаври, або ящери-тирани, до яких належить і Тиранозавр Рекс, і Moros intrepidus, були домінантними сухопутними хижаками протягом 15 мільйонів років. Цей період закінчився 66 мільйонів років тому, з падінням на Землю астероїда, який залишив після себе ударний кратер Чиксулуб. Тиранозавр Рекс досягав 3,4 метра у висоту до стегна.

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Як каже співавтор дослідження знайденого скелета, археолог Ліндсі Занно з Університету Північної Кароліни, ящери не завжди були такими величезними. "На початкових етапах еволюції тиранозаври полювали в тіні більш стародавніх хижаків, таких як алозаври, які міцно посідали місце на вершині харчового ланцюга", - говорить вона.

Наше розуміння еволюційного процесу, який призвів до виникнення гігантських ящерів, обмежене. Дослідникам не вистачало скелетів для вивчення періоду в 70 мільйонів років.

Невеликі і примітивні динозаври мешкали в Північній Америці з Юрського періоду (тобто приблизно 150 млн років тому). А вже 81 млн років тому, як показують знайдені свідоцтва, ці динозаври перетворилися на гігантських чудовиськ. Однак що саме сталося за цей період, вчені розуміють погано - їм бракує даних.

Нижні кінцівки Moros intrepidus знайшли в тому ж регіоні, де Ліндсі Занно і її команда археологів раніше виявили скелет ящера Siats meekerorum, великого хижого динозавра, який належав до групи кархародонтозаврів. Цей великий хижак жив приблизно в один час з Moros intrepidus.

Знайдений екземпляр Moros за життя був розміром з невеликого оленя і важив близько 78 кілограмів. Коли ця особина померла, їй було близько семи років, це був майже повністю дорослий динозавр.

Moros важив небагато як для динозаврів, а значить, ймовірно, міг дуже швидко бігати. "Така адаптація разом з розвиненими органами чуття - ознака чудового хижака. Йому було легко і переслідувати здобич, і тікати від більших конкурентів", - говорить Ліндсі Занно.

"І хоча ці найбільш ранні динозаври Крейдового періоду були невеликими, їхня адаптація до ролі хижака допомогла їм скористатися новими можливостями, коли в пізній Крейдовий період відбулося підвищення температури і підйом рівня моря", - розповідає вона.

"Тепер ми знаємо, що їхній шлях на верхівку тривав менше ніж 15 мільйонів років", - додає археолог.

У дослідженні, опублікованому в журналі Communications Biology, вчені припускають, що саме кліматичні зміни стали причиною зникнення алозаврів, яких тиранозаври змінили в ролі найстрашніших хижаків.

Аналіз скелета також дозволяє припустити, що тиранозаври прийшли в Північну Америку з Азії.

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