"Міні-тиранозавр", який має заповнити прогалину в 70 мільйонів років
Родич тиранозавра, якого виявили археологи, був зростом не більше метра.
Вивчення скелета маленького тиранозавра, якого назвали Moros intrepidus, дозволить вченим зрозуміти, як Ти-рексу вдалося стати найбільш грізним хижаком в Північній Америці.
На початку існування виду тиранозаври були досить маленькими, але в якийсь момент гігантський Тиранозавр Рекс потрапив на вершину харчового ланцюга.
Знайдений скелет допоможе вченим закрити прогалину в 70 мільйонів років, яка існувала в уявленні про еволюцію виду.
Залишки Moros intrepidus знайшли в штаті Юта, США. Цей ящір жив близько 96 мільйонів років тому, в пізній крейдовий період.
Тиранозаври, або ящери-тирани, до яких належить і Тиранозавр Рекс, і Moros intrepidus, були домінантними сухопутними хижаками протягом 15 мільйонів років. Цей період закінчився 66 мільйонів років тому, з падінням на Землю астероїда, який залишив після себе ударний кратер Чиксулуб. Тиранозавр Рекс досягав 3,4 метра у висоту до стегна.
Як каже співавтор дослідження знайденого скелета, археолог Ліндсі Занно з Університету Північної Кароліни, ящери не завжди були такими величезними. "На початкових етапах еволюції тиранозаври полювали в тіні більш стародавніх хижаків, таких як алозаври, які міцно посідали місце на вершині харчового ланцюга", - говорить вона.
Наше розуміння еволюційного процесу, який призвів до виникнення гігантських ящерів, обмежене. Дослідникам не вистачало скелетів для вивчення періоду в 70 мільйонів років.
Невеликі і примітивні динозаври мешкали в Північній Америці з Юрського періоду (тобто приблизно 150 млн років тому). А вже 81 млн років тому, як показують знайдені свідоцтва, ці динозаври перетворилися на гігантських чудовиськ. Однак що саме сталося за цей період, вчені розуміють погано - їм бракує даних.
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Нижні кінцівки Moros intrepidus знайшли в тому ж регіоні, де Ліндсі Занно і її команда археологів раніше виявили скелет ящера Siats meekerorum, великого хижого динозавра, який належав до групи кархародонтозаврів. Цей великий хижак жив приблизно в один час з Moros intrepidus.
Знайдений екземпляр Moros за життя був розміром з невеликого оленя і важив близько 78 кілограмів. Коли ця особина померла, їй було близько семи років, це був майже повністю дорослий динозавр.
Moros важив небагато як для динозаврів, а значить, ймовірно, міг дуже швидко бігати. "Така адаптація разом з розвиненими органами чуття - ознака чудового хижака. Йому було легко і переслідувати здобич, і тікати від більших конкурентів", - говорить Ліндсі Занно.
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"І хоча ці найбільш ранні динозаври Крейдового періоду були невеликими, їхня адаптація до ролі хижака допомогла їм скористатися новими можливостями, коли в пізній Крейдовий період відбулося підвищення температури і підйом рівня моря", - розповідає вона.
"Тепер ми знаємо, що їхній шлях на верхівку тривав менше ніж 15 мільйонів років", - додає археолог.
У дослідженні, опублікованому в журналі Communications Biology, вчені припускають, що саме кліматичні зміни стали причиною зникнення алозаврів, яких тиранозаври змінили в ролі найстрашніших хижаків.
Аналіз скелета також дозволяє припустити, що тиранозаври прийшли в Північну Америку з Азії.
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