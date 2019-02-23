Як побудувати ідеальну модель залізниці

Копирайт изображения Equiscot Image caption Поїзди штучно зістарили, їх завантажили реальним вугіллям, аби надати макету автентичний вигляд

Пасажирський потягзалишає станцію, збільшує швидкість, проїжджаючи повз галявину і людей, які розслаблено лежать на шезлонгах.

Поблизу на мосту стоїть чоловік, спостерігаючи за локомотивом, що тягне вагони, навантажені вугіллям.

Але це не сцена, яку ви можете побачити де-небудь під час ваших подорожей, адже ніщо з цього не є реальним.

Це мініатюрний світ, події якого розгортаються у центральній Шотландії 60 років тому.

Про це розповідає кореспондент BBC Scotland News Магнус Беннетт.

Невелика група експертів із моделей залізниць витратила п'ять років, аби відтворити станцію Аллоа та її околиці близько 1960 року в найдрібніших деталях.

З часу свого дебюту на виставці моделей залізниць у 2008 році Аллоа зібрала численні нагороди по всій країні.

Копирайт изображения Equiscot Image caption Клуб моделювальників відтворив станцію Аллоа у Шотландії, як вона виглядала 60 років тому

10,3 метровий макет створений у масштабі 1:76 членами Групи дослідження Шотландського регіону (ГДШР), розташованої у Глазго.

Використовуючи старі фотографії та плани, вони ретельно відтворили все з тієї епохи — включно з сигнальними ліхтарями, коліями, платформами, будівлями та пейзажами.

Навіть поїзди відповідають епосі.

Член ГДШР Деві Скотт демонструє один з двигунів — у ньому справжнє вугілля.

Він каже: "Це одна з небагатьох речей, яку ви можете зменшити, поклавши її в торбинку і вдаривши молотком, поки вона не буде потрібного вам розміру".

"Ми також пофарбували та зістарили локомотив, аби зробити його більш реалістичним — двигуни потягів були блискучими, коли ми тільки завершили їх фарбувати".

Копирайт изображения Equiscot Image caption Можна побачити як мешканці околиць Аллоа відпочивають у своїх садах

Прагнення до досконалості помітне й у крихітних людських фігурах, які розміщені на макеті.

Копирайт изображения Equiscot Image caption На макеті є транспортні засоби того періоду і реклама на мосту через колії

Попри те, що їх купили в магазинах, багато з них модифікували та перефарбували, аби вони відповідали своєму оточенню.

Копирайт изображения Equiscot Image caption А ось і гравці у кулі (боулз) на галявині

Image caption На макеті є навіть велосипедист, який їде дорогою неподалік колій

Член групи ентузіастів Девід Франкс каже, що хобі, яке передбачає створення витончених макетів з нуля, замість того, аби збирати вже готовий набір, вимагає широкого спектра навичок.

"Це єдине хобі, яке я знаю, де ви маєте мати столярні навички, вміти працювати з електрикою, бути інженером та архітектором", - сказав він.

"Це може бути важкою працею, але ти її любиш. Таким може бути будь-яке хобі — реставрація класичних автомобілів, створення літальних апаратів і так далі".

Копирайт изображения Equiscot Image caption На макеті станції є фігурки людей, які стоять біля газетного кіоску на платформі

Так чому ж ці ентузіасти люблять відтворювати реальні місця з минулого?

68-річний Деві Скотт каже: "Я думаю, що для людей похилого віку у цьому проявляється ностальгія — бажання повернутись до світу, коли все було повільнішим.

Image caption Є навіть мотузка, на якій сохне свіжовипрана білизна

"У 1960 році ви могли піти на Центральну станцію в Глазго і побачити, що вона досить сучасна — має електричні поїзди, але деякі приміські станції тоді все ще освітлювали газом. Це було немов повернутися до вікторіанських часів".

Interactive Alloa Station, circa 1960 Alloa, finescale model Real

Група дослідження Шотландського регіону є одним із більш ніж 30 клубів Асоціації груп із моделювання залізниць у Шотландії, яка проводить щорічну виставку Model Rail Scotland у Глазго.

Спікер Асоціації Колін Рей вважає, що кожен клуб має свій підхід до хобі.

"Ваша мета створити модель залізниці й не важливо чи ви для цього просто дістанете з коробки вже готовий набір і складете його, або ж побудуєте набагато складніший макет", - сказав він

"Ситуація може бути абсолютно вигадана або ж подібною до Аллоа, яка базується на реальній місцевості".

Image caption Ця світлина дає уявлення про масштаб макета Аллоа

Колін додає: "Я вважаю, що причина, через яку люди стають такими пристрасними та залученими до моделювання залізниць — бажання втекти від реального світу. Ви переноситесь у той маленький світ або діораму, яку ви самі створили".

"Це відволікає вас від того неспокійного життя, яке ми схильні вести".

Image caption Створення Аллоа зайняло п'ять років

Організатори виставки Model Rail Scotland очікують, що 15 тисяч людей відвідають триденний захід, який розпочався в п'ятницю.

Копирайт изображения Andy York/British Railway Modelling Magazine Image caption Макет станції Нью-Брайфорд покажуть на виставці у Глазго

Аллоа не експонуватимуть цього року, але на виставці буде більш ніж 50 інших макетів, включаючи один від Абердинського клубу залізничних моделей, який виграв у національному конкурсі на Channel 5 торік.

Image caption Макет станції Грейт-Ендон вперше покажуть на виставці Model Rail Scotland

Тим часом, Група дослідження Шотландського регіону розпочала новий великий проект — вони намагаються створити 12-метровий макет станції Ларберт у центральній Шотландії періоду 1960-х.

Ентузіасти вже працюють над макетом 18 місяців, і очікують, що знадобиться ще кілька років, перш ніж макет буде повністю готовий.

Тим часом, вони продовжують допрацьовувати макет Аллоа, додаючи дрібні деталі, оскільки отримують все більше інформації про станцію та її околиці.

"Аллоа вперше показали на виставці у 2008 році, але макет насправді ніколи не закінчили. Він може виглядати завершеним, але завжди є щось, що треба доробити, чи щось, що можна зробити краще", розповів Деві Скотт.

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