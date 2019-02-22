НеПроґавте: річниця Майдану та любов китайців до українок

Розслідування злочинів Майдану, тест на знання української мови, чим корисне сало і ще кілька найпопулярніших матеріалів тижня у нашій підбірці #НеПроґавте.

Копирайт изображения Getty Images

П'ять років тому в Україні перемогли протести, які дістали назву Євромайдан. Своїм життям за це тоді заплатило понад сто людей.

Що можна вважати перемогами українського суспільства й політиків п'ять років по тому, а що - зрадами?

Інвестор, підприємець, активістка, журналіст та поет на прохання BBC News Україна поділилися своїми думками щодо цього.

Копирайт изображения УНІАН

Через п'ять років після загибелі "Небесної сотні" за ґратами опинилися лише кілька "тітушок".

Справи ж проти силовиків, зокрема і тих, які стріляли на Інститутській, все ще розслідують чи розглядають у судах.

Майже два десятки родичів загиблих "майданівців" за ці п'ять років померли і не дочекалися вироків за смерть своїх рідних.

Як іде розслідування і чому воно триває так довго?

Копирайт изображения UNIAN

Кандидатів у президенти Володимир Зеленський рідко розповідає, якою саме він бачить Україну за свого можливого президентства.

Відповідь ми спробували знайти у програмі кандидата і його нечисленних передвиборчих інтерв'ю.

Копирайт изображения UNIAN

До Міжнародного дня рідної мови, який відзначають 21 лютого, BBC News Україна підготувала тест.

Ми обрали десять слів, які ви навряд чи щодня чуєте в побуті. Чи зможете ви правильно визначити їхнє значення?

Минулої суботи визначилися ще троє учасників фіналу українського національного відбору на Євробачення.

Переможець фіналу представлятиме Україну на міжнародному конкурсі в Ізраїлі.

Копирайт изображения MAKS MEI

У пошуках жінок за тисячі кілометрів до України приїздять сотні чоловіків з Китаю.

Чим українські жінки приваблюють чоловіків з Китаю, чому китайці шукають пару так далеко та як в Китаї ставляться до українок, з'ясовували кореспонденти ВВС в Україні та в Китаї.

Копирайт изображения UNIAN

Вчені проаналізували понад 1000 харчових продуктів і оцінили їхні поживні та корисні для організму людини властивості. Дещо в цьому списку здивувало й самих дослідників.

До топ-10 потрапило сало.

Копирайт изображения GETTY

Щойно ви приготувалися поласувати варенням, аж помічаєте під кришкою цвіль... Що робити, викидати чи все ж таки можна їсти?

Фахівці кажуть, що деякі продукти цілком безпечно вживати навіть у випадку плісняви, але інколи це може бути дуже небезпечно для здоров'я. Пояснюємо детально.

Хочете отримувати найцікавіші статті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.