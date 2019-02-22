#НеПроґавте: річниця Майдану та любов китайців до українок
Розслідування злочинів Майдану, тест на знання української мови, чим корисне сало і ще кілька найпопулярніших матеріалів тижня у нашій підбірці #НеПроґавте.
П'ять років тому в Україні перемогли протести, які дістали назву Євромайдан. Своїм життям за це тоді заплатило понад сто людей.
Що можна вважати перемогами українського суспільства й політиків п'ять років по тому, а що - зрадами?
Інвестор, підприємець, активістка, журналіст та поет на прохання BBC News Україна поділилися своїми думками щодо цього.
Через п'ять років після загибелі "Небесної сотні" за ґратами опинилися лише кілька "тітушок".
Справи ж проти силовиків, зокрема і тих, які стріляли на Інститутській, все ще розслідують чи розглядають у судах.
Майже два десятки родичів загиблих "майданівців" за ці п'ять років померли і не дочекалися вироків за смерть своїх рідних.
Як іде розслідування і чому воно триває так довго?
Кандидатів у президенти Володимир Зеленський рідко розповідає, якою саме він бачить Україну за свого можливого президентства.
Відповідь ми спробували знайти у програмі кандидата і його нечисленних передвиборчих інтерв'ю.
До Міжнародного дня рідної мови, який відзначають 21 лютого, BBC News Україна підготувала тест.
Ми обрали десять слів, які ви навряд чи щодня чуєте в побуті. Чи зможете ви правильно визначити їхнє значення?
Минулої суботи визначилися ще троє учасників фіналу українського національного відбору на Євробачення.
Переможець фіналу представлятиме Україну на міжнародному конкурсі в Ізраїлі.
У пошуках жінок за тисячі кілометрів до України приїздять сотні чоловіків з Китаю.
Чим українські жінки приваблюють чоловіків з Китаю, чому китайці шукають пару так далеко та як в Китаї ставляться до українок, з'ясовували кореспонденти ВВС в Україні та в Китаї.
Вчені проаналізували понад 1000 харчових продуктів і оцінили їхні поживні та корисні для організму людини властивості. Дещо в цьому списку здивувало й самих дослідників.
До топ-10 потрапило сало.
Щойно ви приготувалися поласувати варенням, аж помічаєте під кришкою цвіль... Що робити, викидати чи все ж таки можна їсти?
Фахівці кажуть, що деякі продукти цілком безпечно вживати навіть у випадку плісняви, але інколи це може бути дуже небезпечно для здоров'я. Пояснюємо детально.
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