Кривава ДТП у Харкові: Зайцева і Дронов отримали по 10 років

Копирайт изображения UNIAN

У Харкові винесли вироки учасникам резонансної ДТП, коли в жовтні 2017 року Lexus виїхав на тротуар. Тоді загинули 6 людей.

Олені Зайцевій, яка керувала автомобілем Lexus, дали 10 років.

Геннадія Дронова, який був водієм автомобіля Volkswagen Touareg, також засудили до 10 років.

Це максимальний строк покарання, який вимагала прокуратура і який передбачений статтею 286 КК України про порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо це спричинило загибель кількох осіб.

Обох фігурантів справи визнали винними. Також обох позбавили права керувати транспортними засобами на три роки.

Згідно з вироком, строк відбування покарання обох підсудних рахується з початку їхнього перебування під вартою.

Суд також задовольнив у повному обсязі позови про відшкодування шкоди, заявлені потерпілими. Суми позовів становлять від кількох сотень тисяч до мільйона гривень.

Суд визначив, що ознак сп'яніння у Зайцевої, викликаного наркотичними або одурманюючими засобами, на основі матеріалів справи, не підтверджено.

Пом'якушючими обставинами суд визнав її щире каяття, яке виразилось у відшкодуванні кільком потерпілим.

Водночас те, що Дронов не визнав своєї вини, суд розцінив як намагання уникнути відповідальності.

Сторони мають право подати апеляцію.

До того, як вирок набуде чинності, підсудних продовжать тримати під вартою.

Після закінчення засідання Дронов заявив, що оскаржуватиме вирок.

Суддя читав вирок більш ніж дві години.

Під час засідання Зайцевій стало погано, її вивели з зали суду.

Судовий розгляд тривав понад рік. За цей час відбулося близько 60 засідань.

19 лютого суддя пішов до нарадчої кімнати.

Як сталася ДТП?

Аварія сталася 18 жовтня 2017 року. Автомобіль Lexus рухався від площі Конституції до центру, а Volkswagen Touareg піднімався Бурсацьким узвозом. О 20:53 Lexus виїхав на перехрестя (за свідченнями очевидців автомобіль рухався на шаленій швидкості) на забороняюче світло світлофора, де в нього врізався Volkswagen. Від удару Lexus відкинуло на тротуар.

Копирайт изображения NPU.GOV.UA Image caption Автомобіль Lexus проїхав на червоне світло

У той час на перехресті поряд стояли пішоходи. Lexus збив світлофор, врізався у людей та перекинувся.

Олександр Євтеєв, Алла та Анастасія Сокіл, Наталя Умаєва, Ніна Кобесова загинули на місці. За кілька днів від важких травм померла Діана Берченко.

У лікарнях міста опинилося ще п'ятеро постраждалих: вагітна Жанна Власенко, Оксана Нестеренко, Юрій Неудачин, Олена Берченко та Анна Комар. Згодом серед постраждалих також опинилася пасажирка Лексуса Марина Ковальова.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олена Зайцева

Хто така Олена Зайцева?

Поліція одразу відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 - "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Водійку Lexus затримали на місці.

За кермом позашляховика була тоді ще студентка 3-ого курсу соціологічного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна Олена Зайцева. Зараз їй 21 рік, вона - падчерка гендиректора ПрАТ "Укренергочермет", бізнесмена Василя Зайцева, а також зведена сестра люстрованого екс-заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева, який перебуває у розшуку.

Водійські права Олена Зайцева отримала у грудні 2015 року.

"Протягом останніх двох років вона 6 разів притягувалася до адміністративної відповідальності за порушення ПДР", - повідомила наступного дня після ДТП прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик.

Олена Зайцева стала першою підозрюваною у справі. Запобіжний захід їй обрали у вигляді тримання під вартою на 60 діб без застави. На засіданні суду дівчина увесь час плакала та відмовлялася щось пояснювати про аварію.

"Єдине, що я хочу сказати, це те, що мені шкода щодо цієї ситуації, постраждали люди. Я сподіваюсь, що сім'ї все ж таки дозволять, аби мої батьки змогли надати їм допомогу, тому що дійсно, це найгірше, що могло статися", - сказала тоді вона.

Хто такий Геннадій Дронов?

Щодо другого учасника ДТП від початку інформації було мало. Геннадій Дронов виявився харківським підприємцем. Займався продажем продуктів харчування та тютюновими виробами.

У квітні 2017 року був учасником ДТП, за що його у червні того ж року притягли до адміністративної відповідальності.

Копирайт изображения UNIAN

З місця аварії він одразу вирушив до слідчого. Потім лікувався у приватній клініці. За словами адвоката, у Геннадія Дронова виявили струс головного мозку та забій грудної клітини. Саме тому, повідомляв Сергій Перепелиця, його підзахисний не зміг прийняти участі у першому слідчому експерименті на місці аварії 21 жовтня.

Водій Volkswagen у справі спочатку проходив свідком. Його захисник навіть намагався добитися для Дронова статусу постраждалого. Та вже 6 листопада у справі ДТП на Сумській з'явився другий підозрюваний. Висновків, що порушили правила обидва водія, слідчі дійшли після комплексної автотехнічної експертизи та показів свідків.

8 лютого Геннадія Дронова за рішенням суду взяли під варту на 60 діб без права на заставу.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Volkswagen Touareg

Що казали підозрювані?

До суду справу передали 2 лютого 2018 року. Перше засідання по суті відбулося 19 лютого, а весь судовий розгляд тривав майже рік.

У процесі взяли участь 12 потерпілих - рідні загиблих та постраждалі. На лаві - Геннадій Дронов та Олена Зайцева. Обом інкримінували порушення правил безпеки дорожнього руху.

Ще під час обрання запобіжного заходу у жовтні 2017 року захисниця Олени Зайцевої Юлія Козир говорила про необґрунтованість підозри. Посилалася на порушення з боку водія Volkswagen - зупинився за стоп-лінією та проїхав на жовте. Але вже 13 грудня Зайцева визнала свою провину, а захист назвав підозру обґрунтованою.

Такої ж позиції Олена Зайцева та три її захисники формально дотримувалися протягом усього судового процесу.

Заяви щодо власної невинуватості Геннадій Дронов спочатку робив через власного адвоката, а згодом і на телебаченні. Чоловік наголошував, що правил не порушував, на перехресті був на зелене, але через шалену швидкість Lexus загальмувати не встиг.

Вини Геннадій Дронов не визнає і досі.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Зайцева і Дронов

Що за історія з опіатами?

Вперше про опіати у сечі Олени Зайцевої стало відомо 20 жовтня 2017 року під час обрання запобіжного заходу. Висновки медичної експертизи озвучив прокурор Максим Блохін.

Наявність опіатів у організмі дівчини зафіксували в акті її обстеження та у результатах первинного дослідження. Вже під час судового розгляду під тиском представників потерпілих ці дані додали до матеріалів справи разом із двома токсикологічними експертизами.

Але до обвинувального акту факт виявлення опіатів не потрапив через те, що подальші дослідження, за словами одного з прокурорів Валерія Бухана, не виявили таких речовин.

Підтвердити наявність опіатів завадила мала кількість наданої крові. Про це під час допиту сказав лікар-лаборант Олександр Чубенко, якого викликали на прохання потерпілих. Замість необхідних 50 мл крові Чубенку надали лише 5. Отже, стверджувати, що Олена Зайцева перебувала у стані наркотичного сп'яніння, на думку експерта, не можна.

Копирайт изображения UNIAN

Не була під дією наркотиків - стверджували і сама підсудна та її адвокати. Виявлені речовини пояснювали таблеткою пенталгіну. Її дівчина начебто прийняла перед ДТП.

Через аварію, пережиту в підлітковому віці, в Олени Зайцевої був постійний головний біль. Ліки призначили медики.

Для представників потерпілих питання про опіати було принциповим. Бо могло стати обтяжувальною обставиною, яка не дає судді зменшити строк ув'язнення.

Куди поділася і звідки з'явилася основний свідок у справі?

Допросити у суді лікаря-нарколога Олену Федірко вимагали потерпілі. Вона оглядала водійку Lexus одразу після аварії та брала матеріал для аналізів. На виклики суду жінка не відреагувала. Згодом стало відомо, що вона звільнилася з роботи.

Суд кілька разів зобов'язував поліцію знайти Федірко, але безуспішно. Вдома її не було, інформація, що вона нібито переховується на непідконтрольній Україні території, не підтвердилась.

Зрештою, представник потерпілих Лариса Матвеєва звернулася по допомогу до МОЗу.

У звіті директора державного закладу "Центр психологічного здоров'я та моніторингу наркотиків і алкоголю МОЗ України" за даними експертиз встановили - Олена Зайцева була у стані наркотичного сп'яніння.

Суд долучив до справи відповідь МОЗу попри протести захисту.

Копирайт изображения NPU.GOV.UA

Згодом адвокати Зайцевої намагалися поставити під сумнів акт огляду Федірко, на якому базуються висновки МОЗ. Начебто жінка склала його опісля, коли усвідомила резонанс ДТП.

Допитати лікаря-нарколога Олену Федірко вдалося через півроку після початку розшуків. У суді жінка з'явилася неочікувано. Стверджувала, що весь цей час перебувала у Харківській області. Жодних дзвінків від слідчих або повісток не отримувала, про гучний процес нічого не знала.

Допит ключового свідка тривав майже три години. Олена Федірко підтвердила дані, внесені до акту огляду: нестійкий настрій, млявість, загальмованість, бліду шкіру, звужені зіниці, хитку ходу тощо.

Та все це нарколог віднесла до стану шоку та струсу головного мозку, якого не виявили медики у Олени Зайцевої. Отже, факт вживання опіатів підтвердили, але підсудна, за словами експерта, не була у стані наркотичного сп'яніння.

Швидкість автомобілів - вирішальні, але неназвані

Що саме порушив Геннадій Дронов та якою була швидкість Lexus, ці питаннями серед іншого протягом всього судового процесу намагався з'ясувати захист водія Volkswagen.

Майже одразу після аварії і свідки, і офіційні особи вказували - до перехрестя Lexus мчав на шаленій швидкості.

Дехто з журналістів та спеціалістів з технічною освітою озвучили "шаленість" - 120 км/год.

Сам Дронов під час першого свого інтерв'ю каналу "Україна", зазначав - не встиг зреагувати саме через швидкість автівки Зайцевої.

Та вже в обвинувальному акті точної швидкості немає. Позашляховик рухався не менше 80 км/год. У прокуратурі тоді зазначали - просили експертів дати точні цифри. Та навіть таких показників достатньо для обвинувачення.

За показами Зайцевої у суді 12 березня 2018 року, швидкість її автівки до зіткнення становила вже близько 80-ти, а за свідченнями її подруги, Марини Ковальової, знизилась до 75-ти.

Цифра у 102 кілометри на годину з'явилася лише у автомеханіка Костянтина Кузнєцова, який оглядав позашляховик Зайцевої після ДТП. У розрахунках автомеханік спирався на показники датчиків авто.

Дані є в матеріалах справи, та через те, що свідок не зміг пояснити, коли саме Lexus рухався з такою швидкістю, 102 кілометри не потрапили у обвинувальний акт. Їх не використали і під час автотехнічних експертиз.

Копирайт изображения UNIAN

Спілкуючись із експертами під час допитів у суді захисники Дронова так і не змогли з'ясувати, де мав зупинитися Volkswagen та де саме межі перехрестя.

Не додала розуміння і додаткова автотехнічна експертиза, призначена судом за клопотанням Сергія Перепелиці.

Проводили її ті ж спеціалісти Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Бокаріса, а не їхні одеські колеги, як просив адвокат.

Свої зауваження щодо роботи спеціалістів Сергій Перепелиця виклав у клопотанні про їхній відвід. Суд розглянув та відмовив.

А от експертизу, проведену у Дніпрі за клопотанням захисника Дронова, суддя таки долучив до справи.

Дніпровським спеціалістам вдалося встановити те, з чим не впоралися харків'яни.

Вони встановили середню швидкість Lexus, яка склала 106 км/г, відстань між автомобілями, коли Дронов почав рухатися, і те, що Олена Зайцева мала можливість уникнути ДТП, якщо б рухалася з дозволеною швидкістю (за останнім пунктом захист Зайцевої наполягав - дівчина, незалежно від швидкості її позашляховика, не могла уникнути аварії, натомість це міг зробити Дронов).

Суддя сказав, що оцінить ці докази вже у нарадчій кімнаті під час винесення вироку.

Дебати

За рік судового розгляду відбулося близько 60-ти засідань, було розглянуто докази по справі, яка займає 9 томів.

Допитали 33 людини, серед яких свідки, експерти та потерпілі. Дебати розпочалися 6 лютого 2019 року з виступу прокурорів.

Обвинувачення вимагає обом обвинуваченим по 10 років позбавлення волі, а також 3 роки заборони сідати за кермо автомобіля. Пом'якшувальні обставини в Олени Зайцевої - щире каяття через відшкодування потерпілим.

Ось деякі фрагменти виступів:

Прокурор Валерій Бухан:

"Враховуючи жахливі наслідки скоєного обвинуваченими злочину, сторона обвинувачення вважає, що ніякі пом'якшувальні обставини та дані щодо осіб обвинувачених не можуть знизити ступінь тяжкості вчинення злочину".

Світлана Вінниченко, мати загиблого Олександра Євтеєва:

"Саме жахливе, те, що обоє вони Зайцева і Дронов нічого не могли зробити, просто скинути ніжки з педалі газу і не було б цього жахіття, були б живі сім'ї".

Оксана Нестеренко, постраждала у ДТП:

"Цей процес, він показовий для всієї країни. Наскільки ми, як потерпілі, можемо розраховувати на правосуддя. Я не хочу тиснути на емоції, але ми очікуємо справедливого рішення на нашу користь".

Сергій Перепелиця, адвокат Геннадія Дронова

"По 10 років кожному, щоб зняти з себе відповідальність перед суспільством за неефективне проведення досудового розслідування та свої опечатки. По 10 років, щоб виправдати в очах громадськості і потерпілих неспроможність виконати завдання кримінального провадження та встановити міру вини кожного з обвинувачених".

Юлія Козир, захисник Олени Зайцевої:

"Ступінь вини Дронова вважаю більшою, ніж Зайцевої, вважаючи значно більшу можливість попередити ДТП у даній справі, набагато більшу технічну можливість зупинитися перед зіткненням автівок".

Останнє слово обвинувачених

Геннадій Дронов, обвинувачений:

"Так, я не визнав своєї вини в тому, що трапилося, своєї вини у настанні того жаху, але я усвідомлюю все. Усвідомлюю свою участь у цьому, я каюся, я не одноразово просив пробачення і в суді, і в камері перед Богом. Я кожен день прошу пробачення безліч разів. Я прошу його зараз. Пробачте мене".

Олена Зайцева, обвинувачена:

"Я розкаююсь і скажу, що готова нести будь-яке покарання, яке мені призначить суд. Дякую". Її виступ тривав не більше 10 секунд.

Хочете отримувати найважливіші статті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.