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Скільки років найстаршій речі у вашому гардеробі?

Скоріш за все, їй важко буде змагатися за перемогу з 70-річною сукнею, якою пишається її володарка Ханна.

"Бабуся залишила її моїй тітці, та - моїй кузині, а вона - мені. І таких чудових суконь, пошитих на довгі роки, дуже багато", - розповідає вона.

Модна блогерка Ханна завітала на передачу Newsbeat ВВС Radio 1, темою якої стала "швидка мода", боротися з якою останнім часом все активніше закликають захисники довкілля.

Ханна дала свої поради щодо того, як подарувати друге життя старим речам - а заразом і допомогти планеті.

Купуйте лише необхідне

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Ви зможете одягнути цю річ разів 30? Якщо ні - повісьте її назад на вішалку.

Ханна переконує: чим більше одягу виробляють у світі, тим сильнішої шкоди зазнає довкілля.

"Привчіть себе одягати речі більше, ніж усього кілька разів. Так ви зможете також заощадити гроші - не витрачаючи їх на те, що вам насправді не потрібно".

Міняйтеся з друзями

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Організуйте з подругами зустріч, на якій зможете обмінятися одягом.

"У ваших друзів можуть буди речі, які підійдуть вам - і навпаки. Оновіть свій гардероб так".

Імпровізуйте

Вам набридли старі джинси? Ханна радить спробувати поекспериментувати з їхнім виглядом.

За її словами, у Британії близько 11 млн одиниць одягу опиняється на звалищі щодня, і це шалені цифри.

"Якщо вам не подобається довжина джинсів - можно їх просто обрізати, таким чином оновивши їхній вигляд. Завдяки цьому речі у моєму гардеробі залишаються набагато довше".

Озбройтеся ниткою та голкою

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"Привчіться лагодити одяг", - радить Ханна.

"Якщо я помічаю дірку на джемпері чи поламану блискавку на джинсах - я просто беру і лагоджу їх", - каже вона.

Періть при низькій температурі

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"Прання при 30° замість 40° і відмова від сушильних машин допомагають довкіллю", - каже Ханна.

Пральні на сушильні машини також пришвидшують старіння вашого одягу.

"Є багато сайтів з порадами, як прати різні тканини і різні предмети гардеробу, щоб подовшити їхнє життя", - додає вона.

Не викидайте речі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Щороку на смітниках у Британії опиняються сотні мільйонів речей

Згідно з останніми данними, британці щорічно викидають 235 млн одиниць одягу.

Ханна пропонує іншу альтернативу - віддавати речі до секонд-хенду чи на благодійність.

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