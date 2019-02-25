Як носити речі довше і врятувати планету: практичні поради
Скільки років найстаршій речі у вашому гардеробі?
Скоріш за все, їй важко буде змагатися за перемогу з 70-річною сукнею, якою пишається її володарка Ханна.
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"Бабуся залишила її моїй тітці, та - моїй кузині, а вона - мені. І таких чудових суконь, пошитих на довгі роки, дуже багато", - розповідає вона.
Модна блогерка Ханна завітала на передачу Newsbeat ВВС Radio 1, темою якої стала "швидка мода", боротися з якою останнім часом все активніше закликають захисники довкілля.
Ханна дала свої поради щодо того, як подарувати друге життя старим речам - а заразом і допомогти планеті.
Купуйте лише необхідне
Ви зможете одягнути цю річ разів 30? Якщо ні - повісьте її назад на вішалку.
Ханна переконує: чим більше одягу виробляють у світі, тим сильнішої шкоди зазнає довкілля.
"Привчіть себе одягати речі більше, ніж усього кілька разів. Так ви зможете також заощадити гроші - не витрачаючи їх на те, що вам насправді не потрібно".
Міняйтеся з друзями
Організуйте з подругами зустріч, на якій зможете обмінятися одягом.
"У ваших друзів можуть буди речі, які підійдуть вам - і навпаки. Оновіть свій гардероб так".
Імпровізуйте
Вам набридли старі джинси? Ханна радить спробувати поекспериментувати з їхнім виглядом.
За її словами, у Британії близько 11 млн одиниць одягу опиняється на звалищі щодня, і це шалені цифри.
"Якщо вам не подобається довжина джинсів - можно їх просто обрізати, таким чином оновивши їхній вигляд. Завдяки цьому речі у моєму гардеробі залишаються набагато довше".
Озбройтеся ниткою та голкою
"Привчіться лагодити одяг", - радить Ханна.
"Якщо я помічаю дірку на джемпері чи поламану блискавку на джинсах - я просто беру і лагоджу їх", - каже вона.
Періть при низькій температурі
"Прання при 30° замість 40° і відмова від сушильних машин допомагають довкіллю", - каже Ханна.
Пральні на сушильні машини також пришвидшують старіння вашого одягу.
"Є багато сайтів з порадами, як прати різні тканини і різні предмети гардеробу, щоб подовшити їхнє життя", - додає вона.
Не викидайте речі
Згідно з останніми данними, британці щорічно викидають 235 млн одиниць одягу.
Ханна пропонує іншу альтернативу - віддавати речі до секонд-хенду чи на благодійність.
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