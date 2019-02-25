Оскар 2019 у фото: гламур на червоній доріжці
- 25 лютого 2019
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Номінанти та гості демонстрували розкішні шати на 91-й церемонії нагородження "Оскар", позуючи для фотографів на знаменитій червоній доріжці.
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