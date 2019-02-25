Оскар 2019 у фото: гламур на червоній доріжці

  • 25 лютого 2019

Номінанти та гості демонстрували розкішні шати на 91-й церемонії нагородження "Оскар", позуючи для фотографів на знаменитій червоній доріжці.

Біллі Портер Копирайт изображения EPA
Image caption Актор Біллі Портер вразив несподіваним образом, поєднавши фрак та чорну сукню
Presentational white space
Кейсі Масгрейвс та Джемма Чан Копирайт изображения EPA / Getty Images
Image caption Кантрі-співачка Кейсі Масгрейвс (зліва) та британська акторка Джемма Чан виглядали приголомшливо в рожевих сукнях. Рожевий став головним кольором вечора
Presentational white space
Гелен Міррен Копирайт изображения Reuters
Image caption Гелен Міррен хизувалася відтінками рожевого та червоного, елегантно демонструючи свою сукню
Presentational white space
Спайк Лі Копирайт изображения EPA
Image caption Кінорежисер Спайк Лі, який отримав свого першого "Оскара" за фільм "Чорний куклукскланівець", з'явився перед камерами в пурпурових відтінках і з великими прикрасами
Presentational white space
Spike Lee Копирайт изображения Reuters
Image caption Масивне намисто Лі
Presentational white space
Золоті кросівки на червоній доріжці Копирайт изображения Reuters
Image caption Не менш разючими були і його золоті кросівки, що виглядали як данина пошани статуетці "Оскар"
Presentational white space
Олівія Колман Копирайт изображения Getty Images
Image caption Олівія Колман, яка отримала нагороду в номінації "Найкраща акторка", виглядала по-королівськи у своїй сукні темно-смарагдового кольору
Presentational white space
Емма Стоун Копирайт изображения AFP
Image caption Емма Стоун, колега Колман по знімальному майданчику фільму "Фаворитка" і номінантка в категорії "Найкраща актриса другого плану", з'явилася в сукні з виразними плечима
Presentational white space
Рейчел Вайс Копирайт изображения AFP
Image caption Її конкурентка по номінації, яка теж знялася у "Фаворитці", Рейчел Вайс прийшла в червоній сукні з латексу від Givenchy
Presentational white space
Аматус Самі-Карім і Махершала Алі Копирайт изображения Getty Images
Image caption Переможець в номінації "Найкращий актор другого плану" Махершала Алі з'явився на церемонії в шапці та окулярах. На фото він з дружиною Аматус Самі-Карім
Presentational white space
Мелісса Маккарті Копирайт изображения AFP
Image caption Мелісса Маккарті, номінантка в категорії "Найкраща акторка" за роль у фільмі "Чи зможете Ви мені пробачити?" на червоній доріжці була в білій накидці
Presentational white space
Гленн Клоуз Копирайт изображения AFP
Image caption Ще одна номінантка в категорії "Найкраща акторка" Гленн Клоуз розповіла, що її сукня важила 19 кг
Presentational white space
Емі Адамс Копирайт изображения Getty Images
Image caption Емі Адамс, номінована на "Оскар" за роль у фільмі "Влада", широко усміхалася в сукні у стилі ар-деко
Presentational white space
Леді Гага Копирайт изображения Getty Images
Image caption Леді Гага позувала фотографам у стилі Мерлін Монро, але її прикраси нагадували про іншу легендарну актрису - Одрі Хепберн, яка останньою вдягала це діамантове кольє
Presentational white space
Чедвік Боузман Копирайт изображения Getty Images
Image caption Чедвік Боузман з "Чорної пантери" вдягнув піджак з паєтками, які виблискували перед фотокамерами
Presentational white space
Дженніфер Лопес Копирайт изображения AFP
Image caption Дженніфер Лопес нагадувала мозаїку з люстерок у дзеркальній сукні від Tom Ford
Presentational white space
Джейсон Момоа та Ліза Бонет Копирайт изображения Getty Images
Image caption Джейсон Момоа та Ліза Бонет підібрали вбрання в тон один одному у відтінках рожевого та пурпурового
Presentational white space
Ханна Бічлер Копирайт изображения Getty Images
Image caption Ханна Бічлер, номінована на "Оскар" як художниця-постановниця за фільм "Чорна пантера", доповнила свою сукню прикрасами для обличчя
Presentational white space
Адам Ламберт Копирайт изображения Reuters
Image caption Американський співак Адам Ламберт, який на відкритті церемонії співав разом з Queen, привертав увагу незвичними прикрасами для вуха
Presentational white space
Марі Кондо Копирайт изображения Reuters
Image caption Письменниця Марі Кондо вітала фотографів і фанатів в образі дещо відмінному від того, в якому вона з'являється у своєму шоу про прибирання
Presentational white space

.

Також на цю тему

Новини на цю ж тему