Мистецтво, що кидає виклик гравітації - і зникає за кілька годин

Копирайт изображения Sam Bennett

Ландшафтний дизайнер Сем Беннет робить дивовижні скульптури з того, що буквально знаходить під ногами.

Каміння та викинута на берег деревина - основні матеріали, з яких він творить свої шедеври на пляжах рідного містечка Торкі у графстві Девон.

26-річний Беннет почав робити скульптури 12 років тому, коли ще навчався у школі.

Копирайт изображения Sam Bennett

"У мене ніколи не було (ігрової приставки. - Ред.) X-box і мені завжди більше подобалося бути на свіжому повітрі", - каже він.

"Я прочитав кілька книг про (британського скульптора. - Ред.) Енді Голдсуорті, і це стало моїм хоббі. Коли я ставав старшим, мене захоплювала думка про те, щоб зробити це своєю професією", - розповідає чоловік.

"Навіть коли я складав іспити у школі, мені хотілося натомість піти на пляж та щось збудувати", - додає Беннет.

Копирайт изображения Sam Bennett

Зазвичай його роботи змиває прибій, однак, за словами автора, саме така ефемерна сутність його творів і є ключовою у його покликанні.

"Однієї миті вони є - а іншої вже зникають. Я долучаюсь до кругообігу речей у природі", - каже він про свої творіння.

"Мені це подобається, адже якщо робота недосконала - прибій її змиє, і завтра я знову спробую щось створити, - розповідає Беннет. - Є також своєрідний азарт у тому, щоб дивитися, як приходить прибій і за пару годин усе руйнує".

Копирайт изображения Sam Bennett

Пан Беннет викладає фотографії своїх робіт в Instagram, і його прихильники іноді приходять на пляж, де він працює.

Серед них є діти, які часом не можуть опиратися спокусі зруйнувати скульптуру до того, як це зробить прибій.

"Мені більше подобається, коли їх руйнує море, але я б зробив те саме, якби був дитиною", - каже він.

Копирайт изображения Sam Bennett

Пан Беннет працює на деяких пляжах так довго, що навіть запам'ятовує деякі камінці.

Та якщо він будує свої скульптури на популярному пляжі, то руйнує їх перед тим, як піти - щоб ніхто через них не отримав ушкоджень.

"Але більшість місць (де я працюю. - Ред.) настількі віддалені, що таких проблем не виникає", - каже він.

Копирайт изображения Sam Bennett

Копирайт изображения Sam Bennett

Зазвичай він проводить на пляжі по кілька годин на день.

"Деякі кажуть, що я руйную пляж, але я нікому не завдаю шкоди, не лишаю сміття, і за кілька годин все одно усе зникає", - каже пан Беннет.

"Я читаю новини і бачу, скільки болю є у світі. Якби я не робив того, що роблю - я не міг би цього витримувати, - зізнається він. - Ми живемо у світі, який ми руйнуємо, і якщо я можу додати у нього чогось красивого бодай на п'ять хвилин, це зробить людей щасливішими".

Копирайт изображения Sam Bennett

Копирайт изображения Sam Bennett

Автор усіх зображень - Сем Беннет.

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