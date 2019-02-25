Чому в Україні заблокована пересадка органів?

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Україні близько 5 тис. людей потребують пересадки органів

В'ячеславу Стояну 13 років, він любить машини і мріє відкрити станцію техобслуговування. Але зараз хлопчик перебуває в "Охматдиті", бо потребує пересадки нирки.

Свою нирку В'ячеславу погодився віддати дядько, але операцію дитині провести не можуть.

В Україні вже майже два місяці заблоковані всі операції з трансплантації органів - і від родинних, і неродинних донорів.

Із січня в Україні почав діяти новий закон про трансплантацію, але система охорони здоров'я виявилась до нього не готовою - немає реєстру донорів і реципієнтів, пояснює Ірина Заславець, голова "Всеукраїнської платформи донорства іDonor".

Медики бояться, що за відсутності такого реєстру після проведення операцій їм можуть загрожувати карні справи. Адже старий закон про трансплантацію діяти перестав.

Копирайт изображения іDonor Image caption Ці діти очікують на трансплантацію нирки у дитячій спеціалізованій лікарні Охматдит

Відтермінувати дію нового закону і розблокувати пересадку органів має Верховна Рада. Але там вже місяць не можуть розглянути відповідні законопроекти.

Коли в Україні має запрацювати трансплантація і що цьому заважає, розбиралась ВВС News Україна.

Що не так із законом?

У травні 2018 року в Україні ухвалили новий закон про трансплантацію. Авторка закону, депутат Ольга Богомолець, назвала його "перемогою" і "проривом, здатним врятувати тисячі життів".

Що змінює закон:

можна давати згоду на донорство за життя;

можна обмінюватися органами між живими донорами, які не є рідними, так зване "перехресне донорство";

поява трансплант-координатора - зв'язкового між донором та реципієнтом;

створення Єдиної державної інформаційної системи трансплантації, у якій будуть дані всіх людей, які готові стати донорами і де можна підбирати пару донор-реципієнт.

Трансплантація по-новому, згідно з цим законом, мала запрацювати з 1 січня 2019 року, але цього не сталося.

Реєстр донорів не створили, хоча, в МОЗ кажуть, що вийшли на фінішну пряму.

Лише наприкінці минулого року Кабмін затвердив порядок згоди донора на вилучення органів.

Професія трансплант-координатора з'явилася в Україні лише 18 лютого.

Копирайт изображения іDonor Image caption Роман Ілик каже: аби новий закон запрацював потрібен рік

Для того, щоб цей закон запрацював і трансплантація по-новому почалась, потрібен принаймні рік, кажуть в МОЗ, а не кілька місяців, які виділили їм з травня 2018 по січень 2019.

"Те, що тоді прописали в законі, неможливо було реалізувати за шість місяців. Неможливо", - заявив заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик.

За його словами, для запуску повноцінного процесу трансплантації мають закупити обладнання для реанімацій, повноцінний реєстр донорів потрібно не тільки створити, але і протестувати, а лікарів трансплант-координаторів треба навчити.

Крім того на всі ці нововведення у законі не було передбачено коштів.

Чому всі ці питання не врегулювали до ухвалення закону і чому погодилися на дату січень 2019, в МОЗ відповіді не дали.

Чому не можуть робити пересадки органів?

Оскільки новий закон про трансплантацію ще не працює, а старий - вже не працює, лікарі опинилися у підвішеному стані.

"За цих умов трансплантологам загрожує кримінальне провадження навіть при пересадженні нирки чи печінки від мами дитині", - каже пані Заславець з іDonor.

Стаття Кримінального кодексу № 143, частина перша, передбачає кримінальну відповідальність за порушення встановленого законом порядку трансплантації органів, каже представник департаменту по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми Нацполіції Андрій Кравченко.

"Лікарі не мають думати, чи відкриють проти них справи, а мають думати про операції", - обурюється Олег Котенко, президент Асоціації трансплантологів.

У МОЗ закликають правоохоронців співпрацювати, а не залякувати медиків, і посилаються на постанову Кабміну, яка дозволила проводити пересадку органів, допоки не запрацює нова система.

"МОЗ закликає силовиків закрити очі і погодитись на те, що операції з трансплантації в законодавчому полі. Але всі, хто грамотно читають закони - і адвокати і правоохоронні органи - протилежної думки", - говорить про ситуацію з пересадкою органів заступник голови комітету Ірина Сисоєнко.

Що далі? Як вирішити ситуацію?

Адвокат Олена Бабич називає ситуацію із трансплантацією в Україні "повним колапсом". І каже, що знайти вихід із неї можуть лише МОЗ та парламент.

У грудні і в січні у Верховній Раді зареєстрували кілька законопроектів, які могли вирішити ситуацію з трансплантацією, але жоден з них не виносили на голосування.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кожен день дев'ять українців помирають, не дочекавшись трансплантації, каже Ірина Заславець з іDonor

Понад місяць законопроекти, які могли б вирішити ситуацію, не розглядали в Комітеті з питань охорони здоров'я, обурюється Ірина Заславець з "іDonor".

"Завдання на тиждень - дотиснути парламент проголосувати зміни в закон про трансплантацію, які вже зараз дозволять лікарям робити хоча б родинні операції", - каже вона.

Сотні пацієнтів і лікарів підписали петицію до голови Верховної Ради Андрія Парубія із проханням розблокувати трансплантацію в Україні.

Тим часом батьки В'ячеслава Стояна збирають гроші на операцію сину. Вже вдалося знайти 400 тис. грн.

Врятувати дитину можуть у Білорусі, але для цього потрібно вп'ятеро більше грошей - майже 2 млн гривень, розповідає мама хлопчика Альона Стоян.

За приблизними підрахунками МОЗ, в Україні близько 5 тис. людей потребують пересадки органів.

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