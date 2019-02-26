Скільки громад перейшли від УПЦ МП до ПЦУ і як це рахують

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Вінницький Спасо-Преображенський кафедральний собор один з перших перейшов до ПЦУ

Представники української влади, помісної автокефальної церкви та УПЦ Московського патріархату називають абсолютно різну кількість парафій, які перейшли від однієї церкви до іншої за останні кілька місяців.

Президент Петро Порошенко нещодавно заявив про понад 300 парафій. Таку ж цифру називає і Православна церква України.

А от дані УПЦ Московського патріархату разюче відрізняються - всього близько 60 парафій.

Хто з них правий і чи взагалі можна точно дізнатися, скільки парафій перейшли до нової церкви, досліджувала ВВС News Україна.

Хто і як рахує

Станом на кінець 2018 року в Україні існувало 12 092 парафії Української православної церкви Московського патріархату.

Петро Порошенко та представники нової ПЦУ заявляють, що із них 320-340 вже перейшли у підпорядкування нової церкви.

Натомість в УПЦ МП кажуть, що таких лише 60.

ВВС News Україна поспілкувалась з кількома відповідальними за релігійний напрямок чиновниками та представниками ПЦУ, щоб дізнатись, чи є якийсь офіційний перелік парафій, що змінили юрисдикцію.

Але такого не виявилось.

Один із співрозмовників визнав, що навіть найвищі посадовці, озвучуючи певні цифри, не можуть послатись на офіційні дані.

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Таку ж відповідь ми отримали у представника ПЦУ - свого офіційного реєстру вони не мають.

"Офіційних даних щодо переліку парафій, які перейшли до ПЦУ, немає", - заявив ВВС News Україна керівник державного комітету у справах релігій Андрій Юраш. Але він стверджує, що "всі відстежують загальні тенденції та приблизну кількість".

При цьому усі так чи інакше посилаються на інтерактивну карту переходів, яку ось вже кілька місяців оновлює один з найавторитетніших релігійних інформаційних порталів - РІСУ.

Також є ще кілька подібних карт, які заповнюють та ведуть волонтери.

Інтерактивна карта

Один з розробників карти РІСУ, релігієзнавець Дмитро Горєвой у розмові з ВВС News Україна пояснив, що мапу формують на основі моніторингу місцевих ЗМІ та сторінок у соціальних мережах місцевих єпископів ПЦУ.

Копирайт изображения Google maps/RISU Image caption Карта переходів від РІСУ. Станом на 25 лютого там зафіксовані понад 370 парафій, які доєднались до ПЦУ

Він каже, що РІСУ десятки років працює на ринку релігійної інформації, а тому має розуміння, "які місцеві видання заслуговують на повагу та авторитет, а які - ні".

Єпископи також часто повідомляють про переходи. Коли парафія йде до ПЦУ, то переходить до конкретного єпископа й архієрей видає наказ про прийняття до штату єпархії.

За даними карти РІСУ, вже понад 370 парафій перейшли від УПЦ МП до Православної церкви України із загальної кількості в 12 тисяч парафій - тобто близько 3%.

Директор РІСУ Тарас Антошевський розповів ВВС News Україна, що зараз їхня карта може містити меншу кількість переходів, ніж на деяких інших новинних ресурсах.

"Було кілька випадків, коли поставили інформацію про перехід, а цього насправді не відбулось. Ми по кілька разів додатково перевіряємо інформацію", - каже пан Антошевський.

Закон передбачає, що для зміни підпорядкування релігійної громади мають відбутись її збори, і не менше 2/3 з присутніх мають підтримати це рішення.

Копирайт изображения UNIAN Image caption В УПЦ МП заявляють про тиск та визнають зміну юрисдикції тільки 36 парафій

Потім це оформлюється у зміни до статуту громади, які треба зареєструвати в обласному управлінні з питань релігій.

Перейшли, але не до кінця

"Чисто з формальної законної точки зору, зараз це ще декларації про перехід", - розповідає Дмитро Горєвой.

Він розповідає, що громади проводять збори і ухвалюють рішення про перехід. А місцевий єпископ ПЦУ приймає її до себе.

"З богословської точки зору церкви вони вже перебувають в ПЦУ. Вони вже поминають під час служби митрополита Епіфанія та свого єпископа" - каже пан Горовий.

Але з точки зору права, зауважує експерт, вони ще не закінчили процедуру перереєстрації й формально для держави ще є парафіями УПЦ МП з незміненими статутами.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Рішення про перехід ухвалюють на загальних зборах релігійної громади

Але реєстрації статутів зараз заважають бюрократичні проблеми.

Тільки 30 січня ПЦУ офіційно зареєструвало міністерство юстиції та внесло до реєстру.

А от статути єпархій зареєструвати ще навіть не встигли, то ж офіційно до цих єпархій на місцях громади долучатись не можуть. Подекуди це може зупиняти процедуру зміни юрисдикції релігійної громади в регіоні.

Керівник Держкомрелігій Андрій Юраш нагадує, що релігійні громади можуть самостійно реєструватись в регіонах та називатись парафіями ПЦУ, незалежно від того, чи є вже в регіоні офіційно зареєстрована єпархія ПЦУ.

Технічні проблеми

Дмитро Горєвой і Андрій Юраш вказують на ще важливішу проблему, яка зараз гальмує офіційну зміну підпорядкування парафій.

З кінця січня змінилась процедура реєстрації релігійних організацій та парафій.

Раніше статут релігійної організації затверджувало обласне управління у справах релігії при обласній адміністрації, а до реєстру його вносило місцеве відділення Мін'юсту.

Зараз процедуру спростили й управління релігії при обласній адміністрації отримало повноваження самостійно реєструвати парафії у "єдиному вікні".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Експерти кажуть, що у понад 300 парафій, які перейшли до ПЦУ, вже поминають митрополита Епіфанія

Швидко налагодити систему складно й пан Юраш визнає, що зміна процедури призвела до технічних складнощів.

"Для цього треба навчити персонал, отримати ліцензію, отримати доступ та встановити обладнання", - каже чиновник.

Запустити нове єдине вікно нещодавно зуміли у Вінниці.

У розмові з ВВС News Україна в обласному управлінні у справах релігій розповіли, що встигли остаточно перереєструвати новий статут однієї парафії, але за тиждень-два вони планують зареєструвати понад 45 переходів.

Загалом співрозмовники ВВС News Україна припускають, що частина парафій можуть почекати з переходами, доки не вирішаться технічні проблеми.

Поки не налаштовані всі бюрократичні процедури, громади, які переходять до ПЦУ без священика, ризикують втратити майно.

Всього 60 парафій?

В УПЦ Московського патріархату офіційно заявили тільки про 60 парафій, які змінили конфесійну приналежність.

Голова інформаційного відділу УПЦ архієпископ Климент повідомив, що 36 парафій зробили це законно, а ще 24 - змінили приналежність "рейдерським способом".

Керівник юридичного відділу УПЦ МП протоієрей Олександр Бахов пояснив ВВС News Україна, що 36 випадків вони визнають, бо там дійсно було рішення релігійної громади.

Image caption Архієпископ УПЦ МП Климент каже, що "лавини переходів" до ПЦУ немає

А от ще 24 громади нібито перейшли неправильно - бо там голосувала не релігійна, а територіальна громада за участю представників влади.

Інформацію про ще понад 300 переходів він назвав "фейковими заявами про перехід".

При цьому в УПЦ МП наполягають, що навіть ці 36 парафій, перехід яких вони визнають, офіційно не перереєструвались в обласних управліннях релігії через технічні проблеми перехідного періоду.

Сама церква постійно заявляє про тиск влади й пряму участь чиновників в організації переходів парафій до ПЦУ.

18 лютого церква навіть надіслала звернення до ООН, ОБСЄ, ЄС та інших країн "у зв'язку з фактами масових порушень прав людини в Україні та реальною загрозою ескалації релігійних конфліктів".

У ньому УПЦ МП поскаржилась, що чиновники примушують священнослужителів переходити в нову церкву, а СБУ викликає священиків на допити.

Переходи до нової церкви, за їхніми словами, супроводжуються "побиттям віруючих та захопленнями храмів".

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