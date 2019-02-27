Українське коріння, Ілон Маск і таємниці. Цікаві факти про фільм "Малевич"

Чому Малевич став таким, яким він став? Це все пов'язано з Україною, говорять творці фільму "Малевич", який презентували нещодавно в Києві. Які таємниці розкрили під час роботи над документальною стрічкою і до чого тут Ілон Маск, з'ясовувала ВВС News Україна.

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Стрічку знімали в Україні, Польщі, США та Білорусі. Бюджет фільму склав три млн гривень, 80% з яких виділило Держкіно України і 20% міністерство культури Італії.

Під час зйомок сталося багато подій: знайшли місце народження Малевича у Києві, розшукали розкадровки фільму, який художник хотів зняти, але не встиг.

"Навколо Малевича простих історій не буває", - каже дослідниця творчості художника і автор сценарію фільму Тетяна Філевська.

Розповідаємо цікаві факти про фільм "Малевич", прокат якого в Україні починається 28 лютого.

Малевич говорив українською

"Головною ідеєю фільму було розповісти про те, що було "викреслено" з Малевича. Росія привласнила художника і оголосила його серцем російського авангарду", - каже один з продюсерів стрічки Олег Щербина.

Про український аспект життя автора "Чорного квадрату" справді мало говорять, на виставках і в музеях по всьому світу його підписують як російського художника.

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"Малевич не тільки народжений, але і сформований в Україні художник", - каже Юлія Чернявська.

В Україні він народився і виріс, у Києві працював в Академії мистецтв, він говорив українською, писав нею листи - про все це йдеться у фільмі. Зокрема під час роботи над картиною дослідники знайшли адресу в Києві, де народився Малевич. Це вулиця Жилянська, поблизу сучасного будинку №63.

У фільмі розповідається, який вплив мало на Малевича українське народне мистецтво, і як він переніс його у свою творчість, як художник захоплювався українською вишивкою і плетінням мережив, як вишивав сам і пробував розмальовувати печі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Росія привласнила Малевича і оголосила його серцем російського авангарду, кажуть творці фільму

Малевич на відео

У фільмі з'являється багато зображень Казимира Малевича різних років, а ще автори віднайшли рідкісну кінохроніку з ним - хоч це усього лише і кілька кадрів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Автопортрет Малевича

Фільм у фільмі

Фільм "Малевич" розповідає про маловідому сторінку творчості Малевича - його задум зняти авангардне кіно про взаємодію кольорів і фігур.

Наприкінці 1920-х років він написав сценарій фільму і залучив до роботи німецького режисера-авангардиста Ганса Ріхтера.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Картини Малевича продавали на аукціоні Sotheby's за десятки мільйонів доларів

Але фільм так і не зняли. Малевич бачив його у кольорі, але тоді кольорового кіно ще не існувало.

У німецького режисера впродовж багатьох років залишилася папка з розробками Малевича. Творці фільму віднайшли її аж у музеї Гетті у Лос-Анджелес.

Розробки Малевича реконструювали і зробили частиною фільму.

"Так би мав виглядати фільм, якби його робив Малевич", - каже продюсер Олег Щербина.

Ілон Маск і Малевич

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Казимир Малевич був художником і філософом. Ще на початку ХХ століття він мав передчуття нової комп'ютерної епохи, йдеться у фільмі.

"Малевич був людиною майбутнього, - каже продюсерка стрічки Юлія Чернявська. - Він робив такі речі, про які навіть зараз важко думати. Він замислювався про те, як людина може освоювати космос".

Космічна тема є у записах і кресленнях митця, зазначає продюсерка і розповідає, що у процесі роботи над фільмом підготували листа до бізнесмена і винахідника Ілона Маска, щоб розповісти йому про Казимира Малевича і його роздуми про життя у космосі.

Відповідь Маска хотіли включити до фільму. Втім, лист йому так і не відправили.

"Про колонії людей на інших планетах замислювався не лише Маск, а ще сто років тому Малевич. Я думаю, що він (Маск- Ред.) нам відповів би. Але ми зрозуміли, що фільм вже майже готовий і ми просто не встигаємо, тому з листом передумали. Якщо будемо робити ще один фільм "Малевич і космос", то з ним зв'яжемось", - каже пані Чернявська.

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