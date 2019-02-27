Українське коріння, Ілон Маск і таємниці. Цікаві факти про фільм "Малевич"

Діана Куришко BBC News Україна
  • 27 лютого 2019

Чому Малевич став таким, яким він став? Це все пов'язано з Україною, говорять творці фільму "Малевич", який презентували нещодавно в Києві. Які таємниці розкрили під час роботи над документальною стрічкою і до чого тут Ілон Маск, з'ясовувала ВВС News Україна.

Малевич Копирайт изображения facebook.com/freshproductiongroup

Стрічку знімали в Україні, Польщі, США та Білорусі. Бюджет фільму склав три млн гривень, 80% з яких виділило Держкіно України і 20% міністерство культури Італії.

Під час зйомок сталося багато подій: знайшли місце народження Малевича у Києві, розшукали розкадровки фільму, який художник хотів зняти, але не встиг.

"Навколо Малевича простих історій не буває", - каже дослідниця творчості художника і автор сценарію фільму Тетяна Філевська.

Розповідаємо цікаві факти про фільм "Малевич", прокат якого в Україні починається 28 лютого.

Малевич говорив українською

"Головною ідеєю фільму було розповісти про те, що було "викреслено" з Малевича. Росія привласнила художника і оголосила його серцем російського авангарду", - каже один з продюсерів стрічки Олег Щербина.

Про український аспект життя автора "Чорного квадрату" справді мало говорять, на виставках і в музеях по всьому світу його підписують як російського художника.

Малевич Копирайт изображения Getty Images

"Малевич не тільки народжений, але і сформований в Україні художник", - каже Юлія Чернявська.

В Україні він народився і виріс, у Києві працював в Академії мистецтв, він говорив українською, писав нею листи - про все це йдеться у фільмі. Зокрема під час роботи над картиною дослідники знайшли адресу в Києві, де народився Малевич. Це вулиця Жилянська, поблизу сучасного будинку №63.

У фільмі розповідається, який вплив мало на Малевича українське народне мистецтво, і як він переніс його у свою творчість, як художник захоплювався українською вишивкою і плетінням мережив, як вишивав сам і пробував розмальовувати печі.

Малевич Копирайт изображения Getty Images
Image caption Росія привласнила Малевича і оголосила його серцем російського авангарду, кажуть творці фільму

Малевич на відео

У фільмі з'являється багато зображень Казимира Малевича різних років, а ще автори віднайшли рідкісну кінохроніку з ним - хоч це усього лише і кілька кадрів.

Малевич Копирайт изображения Getty Images
Image caption Автопортрет Малевича

Фільм у фільмі

Фільм "Малевич" розповідає про маловідому сторінку творчості Малевича - його задум зняти авангардне кіно про взаємодію кольорів і фігур.

Наприкінці 1920-х років він написав сценарій фільму і залучив до роботи німецького режисера-авангардиста Ганса Ріхтера.

Картини Малевича продавали на аукціоні Sotheby's за десятки мільйонів доларів Копирайт изображения Getty Images
Image caption Картини Малевича продавали на аукціоні Sotheby's за десятки мільйонів доларів

Але фільм так і не зняли. Малевич бачив його у кольорі, але тоді кольорового кіно ще не існувало.

У німецького режисера впродовж багатьох років залишилася папка з розробками Малевича. Творці фільму віднайшли її аж у музеї Гетті у Лос-Анджелес.

Розробки Малевича реконструювали і зробили частиною фільму.

"Так би мав виглядати фільм, якби його робив Малевич", - каже продюсер Олег Щербина.

Ілон Маск і Малевич

Маск Копирайт изображения Getty Images

Казимир Малевич був художником і філософом. Ще на початку ХХ століття він мав передчуття нової комп'ютерної епохи, йдеться у фільмі.

"Малевич був людиною майбутнього, - каже продюсерка стрічки Юлія Чернявська. - Він робив такі речі, про які навіть зараз важко думати. Він замислювався про те, як людина може освоювати космос".

Космічна тема є у записах і кресленнях митця, зазначає продюсерка і розповідає, що у процесі роботи над фільмом підготували листа до бізнесмена і винахідника Ілона Маска, щоб розповісти йому про Казимира Малевича і його роздуми про життя у космосі.

Відповідь Маска хотіли включити до фільму. Втім, лист йому так і не відправили.

"Про колонії людей на інших планетах замислювався не лише Маск, а ще сто років тому Малевич. Я думаю, що він (Маск- Ред.) нам відповів би. Але ми зрозуміли, що фільм вже майже готовий і ми просто не встигаємо, тому з листом передумали. Якщо будемо робити ще один фільм "Малевич і космос", то з ним зв'яжемось", - каже пані Чернявська.

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