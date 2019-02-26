"Правила не переписують після гри": соцмережі про Maruv і її неучасть в Євробаченні

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Національна суспільна телерадіокомпанія України і співачка Maruv не підписали договір, який дав би їй право представляти Україну на Євробаченні.

Цьому передував скандал: Maruv звинувачували в тому, що вона продовжує виступати в Росії, і закликали НСТУ не пускати її на Євробачення - попри те, що вона перемогла в національному відборі.

Згодом НСТУ висунуло співачці умову: контракт підпишуть лише в тому разі, якщо вона відмовиться від концертів в сусідній країні як до Євробачення, так і на три місяці після нього.

Maruv контракт не підписала. Щоправда, за її словами, справа не в російських концертах - відмовитися від них вона готова, - а в інших умовах договору, які вона вважає "кабальними".

Зокрема, вона розповідала, що договір забороняє їй імпровізацію на сцені, спілкування з журналістами без узгодження з НСТУ та включає низку інших абсурдних обмежень, за порушення яких передбачені серйозні штрафи.

В НСТУ ж кажуть, що Maruv довільно інтерпретує умови контракту, і точно такі ж договори підписували й попередні переможці нацвідбору.

Ввечері 25 лютого стало відомо: Maruv на Євробачення від України не їде. Хто представлятиме Україну на пісенному конкурсі в Тель-Авіві замість неї, вирішать найближчим часом. Ось як на це реагують соцмережі.

"Правила не переписують після гри"

Чимала кількість користувачів результатом перемовин між НСТУ і Maruv невдоволені і вважають, що її просто змусили відмовитися від участі в конкурсі.

На їхню думку, вона чесно перемогла у нацвідборі, а отже, мала повне право представляти Україну на Євробаченні - хто б як до неї не ставився.

Журналіст Іван Яковина вважає, що виганяти треба було не Maruv, а тих, хто складав правила нацвідбору і одразу все не передбачив.

"Навіть ті, кому ця Maruv була поперек горла, бачать, що відбулося банальне шулерство. Ще з часів дитячих ігор у дворі будь-яка людина знає, що не можна переписувати правила під час (а тим більше - після) гри", - пише він.

Схожої думки - Марина Данилюк-Ярмолаєва: "Марув все одно у виграші, бо про неї дізналися ті, хто й не чув. Цілком може поїхати від іншої країни і перемогти. Лишаються питання до мовника, який був організатором конкурсу. Бо умови треба писати "до", а не "після" - і про гастролі в РФ, і про шпагати на сцені".

Олександр Білінський дивується з того, як багато людей згодні з тим, аби переможця конкурсу обирали "вручну": "Ох, скільки людей хочуть жити в країні, де в ручному режимі будуть визначати, хто достойний, а хто ні. Де принципи демократії виносяться за "дужки", прикриваючись політичною доцільністю, воєнним станом і бажанням вислужитися".

"Не розумію, навіщо взагалі проводити конкурси, якщо в останній момент його результати можуть переглянути якісь черті з НТКУ, - пише Сергій Іванов. - Якщо ви хотіли уникнути вати на Євробаченні, треба було фільтрувати виконавців на стадії відбору, а не ганьбитися на весь світ".

"Все правильно зробили"

Втім, не меншою популярністю в соцмережах користується й інша думка: Maruv виступає в Росії, а отже вона не має права представляти Україну. Все інше - не має значення.

"Суспільне" все правильно зробило. Моя реакція на завивання прихильників "артистів поза політикою" і проросійських "голубів миру" на ситуацію навколо Maruv - їхати на гастролі в улюблену Москву", - пише Юрій Дюг.

"Ні, шановні, це не совок і не зрада, - вважає Іван Гребенюк. - Ця країна перестає жити подвійними стандартами. Почала ще с 2014 року. Звикайте. Це боротьба за незалежність, це повага до воїнів і того, що вони роблять в ці хвилини. Кричати "я - патріот" і підтримувати російськоорієнтованих діячів - це те саме, що кричати про корупцію і, в той же час, давати хабарі".

Неучасть Maruv у Євробаченні підтримав і віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко: "Виважене рішення Суспільного ТБ щодо "Євробачення". Українське. Не "гібридне". Ті, хто гастролює у державі-агресорі, не повинні представляти Україну. У цьому суть позиції. Вітаю усіх, хто її дотримується. Ми переможемо. Слава Україні!".

Пропустити Twitter допис , автор: @KyrylenkoVyach Виважене рішення Суспільного ТБ щодо «Євробачення». Українське. Не «гібридне». Ті, хто гастролює у державі-агресорі, не повинні представляти Україну. У цьому суть позиції. Вітаю усіх, хто її дотримується. Ми переможемо. Слава Україні! — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 25 лютого 2019 р.

Ведучий нацвідбору Євробачення Сергій Притула оприлюднив свої роздуми, щодо того, як проходив конкурс.

"Годі теревенити про те, що спорт і музика поза політикою! Вони не поза політикою вони в епіцентрі. І, чорт забирай, це дійсно дуже важливо, хто представляє країну на конкурсах чи змаганнях", - пише Притула.

"Росія - країна агресор, Крим - це Україна, на Донбасі - війна розв'язана Росією, а не громадянська війна. Якщо людина не може визнати один з цих пунктів, але збирається представляти нас на міжнародній арені, то вона ставить всю країну в дурне положення".

Окремі користувачі, говорячи про перемогу Maruv у нацвідборі, бачать проблему не в конкретних виконавцях, а в тому, що українські політики і бізнес просто не розуміють сучасну молодь.

"Наші політики і шоу-бізнес, а може й бізнес, стрімко втрачають покоління тінейджерів. Можливо, вже втратили. Ніхто не говорить з ними їхньою мовою. Тому вони й дивляться вгадайте що і вгадайте кого", - пише Ганна Гінда.

Втім, не завжди реакція на скандал навколо Євробачення була такою ж бурхливою і серйозною. Традиційно, є й ті, хто просто жартував.

Що далі?

Ввечері у понеділок член правління НСТУ Олександра Кольцова розповіла, що учасника Євробачення від України обиратимуть серед інших фіналістів національного відбору.

"Спочатку ми проконсультуємося з Європейською мовною спілкою щодо політизації процесу відбору в Україні. Як це вплине взагалі на нашу участь цього року. Потім ми поспілкуємося з юристами, чи ми хочемо продовжувати брати в цьому участь як мовник. Потім ми поспілкуємося з менеджментом артистів. А потім ми приймемо рішення", - пояснила вона в розмові з журналістами "Громадського".

Вже зранку Європейська мовна спілка, організатор Євробачення, заявила, що відповідальність за вибір учасника конкурсу лежить на НСТУ.

"Кожен мовник країни-учасниці відповідальний за відбір свого учасника на пісенний конкурс "Євробачення" у відповідності до правил, встановлених Європейською мовною спілкою", - йдеться у повідомленні.

"На даний час телекомпанія веде переговори про оголошення представника цьогорічного конкурсу - і після їхнього підтвердження його буде оголошено на офіційних каналах Євробачення".

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