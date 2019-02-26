"Правила не переписують після гри": соцмережі про Maruv і її неучасть в Євробаченні
Національна суспільна телерадіокомпанія України і співачка Maruv не підписали договір, який дав би їй право представляти Україну на Євробаченні.
Цьому передував скандал: Maruv звинувачували в тому, що вона продовжує виступати в Росії, і закликали НСТУ не пускати її на Євробачення - попри те, що вона перемогла в національному відборі.
Згодом НСТУ висунуло співачці умову: контракт підпишуть лише в тому разі, якщо вона відмовиться від концертів в сусідній країні як до Євробачення, так і на три місяці після нього.
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Maruv контракт не підписала. Щоправда, за її словами, справа не в російських концертах - відмовитися від них вона готова, - а в інших умовах договору, які вона вважає "кабальними".
Зокрема, вона розповідала, що договір забороняє їй імпровізацію на сцені, спілкування з журналістами без узгодження з НСТУ та включає низку інших абсурдних обмежень, за порушення яких передбачені серйозні штрафи.
В НСТУ ж кажуть, що Maruv довільно інтерпретує умови контракту, і точно такі ж договори підписували й попередні переможці нацвідбору.
Ввечері 25 лютого стало відомо: Maruv на Євробачення від України не їде. Хто представлятиме Україну на пісенному конкурсі в Тель-Авіві замість неї, вирішать найближчим часом. Ось як на це реагують соцмережі.
"Правила не переписують після гри"
Чимала кількість користувачів результатом перемовин між НСТУ і Maruv невдоволені і вважають, що її просто змусили відмовитися від участі в конкурсі.
На їхню думку, вона чесно перемогла у нацвідборі, а отже, мала повне право представляти Україну на Євробаченні - хто б як до неї не ставився.
Журналіст Іван Яковина вважає, що виганяти треба було не Maruv, а тих, хто складав правила нацвідбору і одразу все не передбачив.
"Навіть ті, кому ця Maruv була поперек горла, бачать, що відбулося банальне шулерство. Ще з часів дитячих ігор у дворі будь-яка людина знає, що не можна переписувати правила під час (а тим більше - після) гри", - пише він.
Схожої думки - Марина Данилюк-Ярмолаєва: "Марув все одно у виграші, бо про неї дізналися ті, хто й не чув. Цілком може поїхати від іншої країни і перемогти. Лишаються питання до мовника, який був організатором конкурсу. Бо умови треба писати "до", а не "після" - і про гастролі в РФ, і про шпагати на сцені".
Олександр Білінський дивується з того, як багато людей згодні з тим, аби переможця конкурсу обирали "вручну": "Ох, скільки людей хочуть жити в країні, де в ручному режимі будуть визначати, хто достойний, а хто ні. Де принципи демократії виносяться за "дужки", прикриваючись політичною доцільністю, воєнним станом і бажанням вислужитися".
"Не розумію, навіщо взагалі проводити конкурси, якщо в останній момент його результати можуть переглянути якісь черті з НТКУ, - пише Сергій Іванов. - Якщо ви хотіли уникнути вати на Євробаченні, треба було фільтрувати виконавців на стадії відбору, а не ганьбитися на весь світ".
"Все правильно зробили"
Втім, не меншою популярністю в соцмережах користується й інша думка: Maruv виступає в Росії, а отже вона не має права представляти Україну. Все інше - не має значення.
"Суспільне" все правильно зробило. Моя реакція на завивання прихильників "артистів поза політикою" і проросійських "голубів миру" на ситуацію навколо Maruv - їхати на гастролі в улюблену Москву", - пише Юрій Дюг.
"Ні, шановні, це не совок і не зрада, - вважає Іван Гребенюк. - Ця країна перестає жити подвійними стандартами. Почала ще с 2014 року. Звикайте. Це боротьба за незалежність, це повага до воїнів і того, що вони роблять в ці хвилини. Кричати "я - патріот" і підтримувати російськоорієнтованих діячів - це те саме, що кричати про корупцію і, в той же час, давати хабарі".
Неучасть Maruv у Євробаченні підтримав і віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко: "Виважене рішення Суспільного ТБ щодо "Євробачення". Українське. Не "гібридне". Ті, хто гастролює у державі-агресорі, не повинні представляти Україну. У цьому суть позиції. Вітаю усіх, хто її дотримується. Ми переможемо. Слава Україні!".
Ведучий нацвідбору Євробачення Сергій Притула оприлюднив свої роздуми, щодо того, як проходив конкурс.
"Годі теревенити про те, що спорт і музика поза політикою! Вони не поза політикою вони в епіцентрі. І, чорт забирай, це дійсно дуже важливо, хто представляє країну на конкурсах чи змаганнях", - пише Притула.
"Росія - країна агресор, Крим - це Україна, на Донбасі - війна розв'язана Росією, а не громадянська війна. Якщо людина не може визнати один з цих пунктів, але збирається представляти нас на міжнародній арені, то вона ставить всю країну в дурне положення".
Окремі користувачі, говорячи про перемогу Maruv у нацвідборі, бачать проблему не в конкретних виконавцях, а в тому, що українські політики і бізнес просто не розуміють сучасну молодь.
"Наші політики і шоу-бізнес, а може й бізнес, стрімко втрачають покоління тінейджерів. Можливо, вже втратили. Ніхто не говорить з ними їхньою мовою. Тому вони й дивляться вгадайте що і вгадайте кого", - пише Ганна Гінда.
Втім, не завжди реакція на скандал навколо Євробачення була такою ж бурхливою і серйозною. Традиційно, є й ті, хто просто жартував.
Що далі?
Ввечері у понеділок член правління НСТУ Олександра Кольцова розповіла, що учасника Євробачення від України обиратимуть серед інших фіналістів національного відбору.
"Спочатку ми проконсультуємося з Європейською мовною спілкою щодо політизації процесу відбору в Україні. Як це вплине взагалі на нашу участь цього року. Потім ми поспілкуємося з юристами, чи ми хочемо продовжувати брати в цьому участь як мовник. Потім ми поспілкуємося з менеджментом артистів. А потім ми приймемо рішення", - пояснила вона в розмові з журналістами "Громадського".
Вже зранку Європейська мовна спілка, організатор Євробачення, заявила, що відповідальність за вибір учасника конкурсу лежить на НСТУ.
"Кожен мовник країни-учасниці відповідальний за відбір свого учасника на пісенний конкурс "Євробачення" у відповідності до правил, встановлених Європейською мовною спілкою", - йдеться у повідомленні.
"На даний час телекомпанія веде переговори про оголошення представника цьогорічного конкурсу - і після їхнього підтвердження його буде оголошено на офіційних каналах Євробачення".
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