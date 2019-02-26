Гаррі й Меган в Марокко. Остання поїздка перед народженням первістка у фото

Мало церемоній, багато сенсу. Так описує візит герцога і герцогині Сассекських в Марокко кореспондент BBC Джонні Даймонд. Кожен захід під час візиту, за його словами, було організовано так, щоб він максимально відповідав цілям поїздки та інтересам подружжя.

Ми представляємо підбірку найкращих фотографій триденного візиту принца Гаррі з дружиною в Марокко.

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Цей візит буде останньою офіційною закордонною поїздкою пари перед появою на світ їхнього первістка. Як очікують, це станеться в квітні або травні.

Герцогиню Сассекську скрізь зустрічали найкращими побажаннями. Студентка одного з центрів "Освіта для всіх" намалювала на руці герцогині візерунок хною - так звані менді, або мехенді, що, за повір'ям, має принести ще не народженій дитині успіх.

Освітній центр, який відвідало подружжя, допомагає здобути освіту дівчатам із сільських районів, родини яких не можуть самостійно дати їм освіту.

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Герцог і герцогиня Сассекські також побували на матчі з міні-футболу між змішаними командами освітнього центру. Дружина принца Гаррі поговорила французькою мовою з голкіпером однієї з команд.

Після матчу вона сказала студентам: "Ми дуже пишаємося вами, ви чудовий приклад для інших".

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У резиденції посла Великої Британії герцогиню зустріли традиційним привітанням - омиванням рук трояндовою водою. Пізніше Меган виступила з промовою, в якій сказала, що жінки в усьому світі повинні кидати виклик несправедливості.

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У програмі візиту знайшлося місце і для розваг. Пара спробувала деякі страви марокканської кухні, які приготував відомий шеф-кухар Моха Федал. Він веде популярне кулінарне шоу на місцевому телебаченні.

"Приїздіть зі своєю дитиною до нас, і я приготую для вас трьох", - сказав він принцу Гаррі і його дружині.

Під час цього ж обіду діти приготували марокканські коржі за рецептом з кулінарної книги, яку видала герцогиня Сассекська, щоб підтримати сім'ї, постраждалі від пожежі у хмарочосі Гренфелл-тауер у Лондоні.

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Герцог і герцогиня Сассекські також відвідали центр, де практикують іпотерапію, - метод реабілітації за допомогою лікувальної верхової їзди для дітей з особливостями розвитку.

Вони зустрілися з пацієнткою центру, 20-річною Екрам із синдромом Дауна.

"Мені подобається бути поруч з кіньми, з ними відчуваєш себе спокійніше і впевненіше", - сказала дівчина.

"Яка прекрасна леді", - відповіла їй Меган.

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Візит завершився чаюванням з королем Мухаммедом VI у королівському палаці в місті Сале. Принц Гаррі передав марокканському монарху лист від британської королеви Єлизавети II.

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