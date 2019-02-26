Розкрадання в обороні: НАБУ розслідує, Тимошенко хоче імпічменту Порошенка

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В українських ЗМІ і соцмережах галасу наробило нове розслідування Bihus.Info про розкрадання в оборонній сфері. Пояснюємо, в чому його суть і як на нього реагують.

У розслідуванні йдеться про те, що журналістам вдалося зібрати докази "багаторічної схеми вимивання сотень мільйонів гривень" із українського оборонного комплексу.

"Найвищі чиновники оборонної сфери отримували відкати з поставок контрабандних деталей для військової техніки, переплачуючи за них у три-чотири рази", - кажуть автори розслідування.

За їхньою інформацією, до цієї схеми зокрема причетні член РНБО Олег Гладковський і його 22-річний син Ігор Гладковський. Одним із організаторів схеми журналісти також називають гендиректора "Укроборонпрому" Павла Букіна.

Національне антикорупційне бюро пообіцяло, що його детективи "проаналізують інформацію про факти корупції в оборонній сфері" та нададуть їй належну оцінку.

В "Укроборонпромі" вже заявили, що журналісти "здійснили маніпулятивний виклад окремих розрізнених даних" і не вказали джерел отримання інформації.

Член РНБО Олег Гладковський попросив тимчасово призупинити його повноваження першого заступника секретаря РНБО. А його син Ігор Гладковський пообіцяв подати на журналістів до суду - за поширення неправдивої інформації.

Водночас кандидат у президенти й голова фракції "Батьківщина" у Верховній Раді Юлія Тимошенко заявила про намір почати через це процедуру імпічменту президента Порошенка.

За її словами, викладені у матеріалах розслідування дії представників оточення президента підпадають під статтю 110 Карного кодексу "державна зрада".

Також пані Тимошенко заявила, що розпочинає збір підписів депутатів під проектом постанови про створення тимчасової слідчої комісії для розслідування "корупції президента на постачанні всього необхідного нашій армії".

Про що розслідування?

Журналісти-розслідувачі стверджують, що у 2015 році Ігор Гладковський налагодив постачання контрабандних деталей через "фірми-прокладки" і це питання він нібито узгодив на найвищому рівні - завдяки своєму батькові-високопосадовцю.

Лише одна така "фірма-прокладка" - ТОВ "Оптимумспецдеталь" - за кілька років отримала від державних бронетанкових заводів близько 100 мільйонів гривень - за військові запчастини, йдеться у розслідуванні.

Проте насправді, як кажуть журналісти, військові деталі ця фірма ніколи не виробляла: вона купувала їх у посередників, ті - у інших посередників. Ланцюжок нібито закінчувався фіктивними фірмами, які так само нічого не виробляли.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олег Гладковський тимчасово усунувся від виконання обов'язків першого заступника секретаря РНБО

Запчастини, які постачала "Оптимумспецдеталь", кажуть в Bihus.Info, мали контрабандне походження - в Україну вони потрапляли з території Росії.

Все це, звертають увагу журналісти, відбувалося на фоні заяв найвищого керівництва держави про "імпортозаміщення" і відмову від поставок із Росії.

"Проте головна проблема - не в самому факті контрабанди і навіть не в брехні чиновників. Головна проблема в тому, що цей чорний ринок осідлали "свої" посередники, які накручували ціни в рази, а державний концерн "Укроборонпром" залюбки переплачував. Він був не жертвою схеми, а її учасником", - кажуть автори розслідування.

Що кажуть у РНБО і "Укроборонпромі"

У Раді нацбезпеки заявили, що Олег Гладковський вже звернувся до НАБУ та Генпрокуратури з проханням перевірити інформацію, наведену в розслідуванні програми "Наші гроші".

"На час розслідування його повноваження першого заступника секретаря РНБО України будуть призупинені", - йдеться в повідомленні.

Рішення про тимчасове відсторонення Гладковського від повноважень підтримав і президент Петро Порошенко.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Петро Порошенко вимагає від правоохоронців терміново перевірити інформацію, поширену журналістами

"Петро Порошенко вимагає у правоохоронних органів проведення термінової перевірки інформації, викладеної в журналістській програмі "Наші гроші" для спростування або підтвердження оприлюдненого", - написав прес-секретар президента Святослав Цеголко.

Ігор Гладковський пообіцяв подати на журналістів до суду - за поширення недостовірної інформації.

"Укроборонпром", у свою чергу, поширив заяву, в якій зауважив, що журналісти Bihus.Info не вказали джерел її отримання і здійснили маніпулятивний виклад окремих розрізнених даних.

"Вважаємо, що факти довільного використання інформації, що має відношення до питань національної безпеки, мусить отримати належну юридичну оцінку компетентних органів. Закликаємо журналістів до відповідальності, а політичні сили - утриматися від спекуляцій і подальших інформаційних диверсій", - сказано в зверненні.

Як реагують на скандал

Розслідування викликало чималий ажіотаж у соцмережах. Очікувано, найчастіше зустрічаються обурені коментарі користувачів.

"От тільки не треба робити вигляд, що корупції в "Укроборонпромі" немає, і Бігус все вигадав", - пише Юрій Богданов.

"Укроборонпром" стабільний. Там було і є дно. Корупцію, як виявилось, зручніше очолити".

Звістка про розслідування дісталася й кандидата в президенти Володимира Зеленського. "Добрий ранок. Він був добрий, поки я не подивився розслідування про розкрадання коштів "Укроборонпрому". Немає слів. Тобто контрабандні запчастини з Росії можна, цукерки можна, а Maruv - не можна", - каже він у відеозверненні.

Журналістка Кристина Бердинських висловила сподівання, що реакцією влади буде справжнє покарання винних, а не спроби виявити, звідки журналісти дістали інформацію.

"Сподіваюсь, правоохоронці не підуть за звичним останнім часом для себе шляхом і не побіжать до Печерського суду, аби отримати там доступ до матеріалів журналістів, їхніх телефонів і e-mail, прикриваючись при цьому нацбезпекою, а насправді захищаючи корупціонерів", - пише вона.

Михайло Ткач жартує про тимчасове відсторонення фігуранта розслідування Олега Гладковського: "Так я не зрозумів. На час офіційного розслідування Гладковський призупинить красти чи призупинить виконувати повноваження в РНБО?"

Втім, нерідко зустрічаються й сумніви у розслідуванні Bihus.Info: деякі користувачі звертають увагу на те, що автори не розкривають, звідки саме отримали інформацію. Дехто називає розслідування передвиборчим "зливом".

"Розслідування - "Анонімне джерело з одноразової пошти". Жодної печатки. Жодного документа. "Розслідувачі" вкладають у вуха свою версію, не даючи жодних фактів. Картинки, намальовані ними ж. Діалоги, начебто прислані анонімним джерелом, з одноразової пошти. Діалоги не у вигляді скріншотів і фотографій з архіву, а зроблені в редакції", - пише Роман Донік.

Такої ж думки - Олег Шимко: "Технологія полягає в тому, щоб дати читачеві (або глядачеві) низку негативних сигналів в обхід логічного мислення [...] Спрацювало", - пише він.

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