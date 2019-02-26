Зрадник, який врятував Майдан? У чому звинувачують екс-начальника Генштабу Заману

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Володимира Заману обвинувачують у змові з Януковичем, і водночас пригадують, що він не пустив армію зачищати Майдан

Суд заарештував колишнього начальника Генштабу ЗСУ Володимира Заману без права застави.

Його звинувачують у державній зраді.

Що конкретно інкримінують колишньому військовому керівнику?

Головнокомаднувач при Януковичу

Копирайт изображения Янукович і Замана

Володимир Замана народився на Чернігівщині.

У радянські часи служив у танкових військах, зокрема був у складі радянського контингенту в Східній Німеччині.

З 1993 року служив у ЗСУ, й до 2011 року дослужився до посади заступника командуючого Сухопутних військ.

Пізніше був призначений першим заступником начальника Генштабу ЗСУ, а з зими 2012 року очолював Генштаб, яким керував до лютого 2014 року.

Таким чином Володимир Замана був головнокомандувачем української армії при президентові Віктору Януковичу та міністрах оборони Дмитру Саламатіну й Павлу Лебедєву (всі вони зараз в Україні перебувають у розшуку).

Копирайт изображения УНІАН Image caption Володимир Замана, екс-міністр оборони Павло Лебедєв та екс-командувач ВМСУ Юрій Ільінь у Севастополі, 2012 рік

За неофіційною інформацією, під час зіткнень на Майдані він відмовився відправляти до Києва військових.

"В історії нашої держави вже було достатньо випадків, коли в результаті внутрішніх протистоянь українці втрачали суверенітет і державність. Ми не маємо права сьогодні допустити цього, і Збройні сили в цій ситуації є цементуючою силою суспільства", - заявляв Володимир Замана у січні 2014 року.

А вже після Майдану він свідчив на суді про держзраду Януковича: "Були неодноразові спроби вимагати підготовку наказу про використання Збройних сил, конкретних частин і підрозділів, у Києві. Це 25-я повітряно-десантна бригада, 79-а аеромобільна бригада, підрозділи морської піхоти Криму. Про застосування зброї не йшлося. Йшлося про те, щоб залучити ЗСУ до відновлення конституційного ладу".

Він також відзначив, що ухвалити рішення про застосування армії проти Майдану від нього вимагали тодішні міністр оборони Лебедєв, голова СБУ Якименко та генпрокурор Пшонка.

Коли Замана категорично відмовився, 18 лютого Віктор Янукович одним з останніх своїх рішень звільнив його у званні генерал-полковника.

Вже за нової влади Замана був уповноваженим Верховної Ради по контролю за діяльністю Міноборони - до літа 2014 року.

Наприкінці 2018 року Росія навіть включила Володимира Заману до списку українців, проти яких вона ввела економічні санкції.

А 25 лютого 2019 року його затримали за підозрою у державній зраді.

У чому звинувачують?

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Володимир Замана "у період 2012-2014 років особисто скоротив склад ЗСУ більше, ніж передбачалося Законом, розформував 70 військових частин і з'єднань, в тому числі - зенітні ракетні бригади і дивізіони, 19 авіаційних частин, а бригаду тактичної авіації звів до ескадрильї".

Зокрема, у матеріалах прокуратури стверджується, що саме через рішення екс-начальника Генштабу скоротили на 4,6 тис. військовослужбовців більше, ніж планувалося.

Володимиру Замані також приписують розформування кількох ракетних дивізіонів і бригад, що були озброєні зенітними ракетними системами С-300В, а також 19 військових авіаційних частин та установ.

Крім того, 114-бригада тактичної авіації була скорочена і перетворена на ескадрилью.

"В ці роки відбулося знищення військових комісаріатів, що заблокувало мобілізацію в 2014 році", - додав Юрій Луценко.

Зрештою, як наголошує генпрокурор, реформа структури ЗСУ, яку проводили при Замані, "фактично готувала анексію Криму та "Новоросії".

"Саме Володимир Замана видав директиву, якою підпорядкував керівнику Військово-морських сил (майбутньому зраднику адміралу Ільїну) всі частини тактичної групи "Крим" ЗСУ, що фактично паралізувало опір українських військовослужбовців у час російської агресії.

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Володимир Замана нагороджує переможців конкурсу на звання кращого танкіста ЗСУ, 7 вересня 2013 року. За рік танкістам доведеться брати участь у реальних боях на Донбасі

У Генпрокуратурі також наполягають, що розроблена при Замані концепція розвитку ЗСУ на 2012-2017 роки мала на меті скоротити українську армію у більш ніж два рази - до менше ніж 60 тис. осіб (зараз чисельність ЗСУ перевищує 250 тис. військових).

А головний військовий прокурор Анатолій Матіос відзначив, що розслідуючи справу Замани українська влада має на меті з'ясувати всі причини та передумови російської анексії Криму та конфлікту на Донбасі.

Він додав, що це ще не все, що конкретно інкримінують Володимиру Замані, адже у справі є багато матеріалів, які є державною таємницею.

Загалом же обвинувачення наполягає, що екс-начальник Генштабу ЗСУ вступив у змову з колишнім президентом Януковичем, щоб підірвати обороноздатність української армії.

Що каже сам Замана

Копирайт изображения УНІАН

Ще до затримання, у березні 2018 року, Володимир Замана в інтерв'ю Гордону наполягав, що саме Олександр Турчинов та нова українська влада у березні 2014 року вирішила не вести активну протидію російській армії у Криму.

"Хоча на засіданні [РНБО] я говорив, що в Генштабі є план відбиття нападу на Крим. Зокрема, чотири батальйонні тактичні групи аеромобільних військ та ВДВ, а також полки спецназу вже підготовлені для цих дій, а розвідувальна рота 25-ї бригади ВДВ з 26 січня 2014 року завчасно була передислокована в Крим", - розповідав Володимир Замана.

"Якби у лютому-березні 2014 року вище керівництво країни виконало свої конституційні обов'язки, впевнений, що військовослужбовці в Криму виконали б наказ по протидії агресії. І не було б у нас стільки зрадників. А керівництво України просто кинуло військових в Криму", - додав екс-начальник Генштабу.

Вже після затримання на суді Володимир Замана заперечив участь у будь-яких змовах з Януковичем й зазначив, що бачився з екс-президентом лише кілька разів й тільки на офіційних заходах.

Рішення ж про скорочення ЗСУ він назвав "політичним" - його ухвалила Верховна Рада.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Володимиру Замані загрожує від 10 до 15 років в'язниці

Ті ж військові частини, які були розформовані, за словами екс-керівника Генштабу, були небоєздатними, мали застарілу техніку і "лише витягували гроші з бюджету Збройних сил".

"Я готовий доводити свою правоту... Це просто наклеп. Це фабрикування фактів... Я за кожну свою директиву, за кожен свій підпис, за кожне своє рішення відповім", - цитує його виступ на суді "Укрінформ".

"А хіба не всі міністри оборони й начальники Генштабу з 1991 по 2014 скорочували армію? Під "чутким руководством" вищого політичного керівництва? ? І хто складав і затверджував для них програми "реформування"? Чомусь тоді це взагалі нікого, крім самих військових, не турбувало. Не знаю, як ви, а мені здається, що шукати зараз одного цапа-відбувайла марно", - написав у Facebook один з чинних українських військовослужбовців.

Наразі Володимира Заману заарештували до 27 березня.

Якщо його вину доведуть, то йому загрожує від 10 до 15 років в'язниці.

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