На Землі можуть зникнути хмари. Чому це стане катастрофою?

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Уже в найближчі 100 років Земля може залишитися без шарувато-купчастих хмар, що захищають нашу планету від перегрівання. Якщо це станеться, кліматична катастрофа неминуча - і її наслідки виявляться куди більш страшними і масштабними, ніж найбільш песимістичні прогнози.

Такі висновки дослідження, яке опублікували в журналі Nature Geoscience. Група вчених Каліфорнійського технологічного інституту попереджає: зростання концентрації вуглекислого газу в атмосфері загрожує зникненням хмарного шару, який закриває від сонячного світла значну частину Світового океану.

Коли концентрація CO2 перевищить певний показник (близько 1200 ppm), настане переламний момент, точка неповернення - і хмари почнуть невідворотно руйнуватися, що призведе до різкого потепління океану.

Математичне моделювання показує, що в результаті середня температура по всій земній кулі виросте приблизно на 8 градусів (на додаток до вже передбаченого глобального потепління на 2-4 градуси від парникового ефекту). А це загрожує не лише найбільш потужними природними катаклізмами, а й масовим вимиранням тварин і рослин.

Близько 55 млн років тому в історії Землі вже був такий період. Тоді наша планета нагрілася так, що в арктичних водах плавали крокодили, а більшість примітивних ссавців просто вимерла.

Наукову роботу каліфорнійців прокоментував професор Массачусетського технологічного інституту, провідний експерт з фізики атмосфери Керрі Емануель, який назвав описані в дослідженні перспективи вельми правдоподібними.

Інші вчені відзначають, що висновки дослідження дещо спекулятивні, а момент настання точки неповернення - зникнення хмарного шару - залежить від кількох більш складних факторів.

Крокодили в Арктиці

Передбачений переламний момент - 1200 ppm - це майже втричі більше, ніж теперішня концентрація CO2 в атмосфері. Тому, на перший погляд, може здатися, що вчені марно здіймають паніку.

Проте досить поглянути на будь-який графік зростання рівня вуглекислого газу, щоб переконатися - загроза більш ніж реальна. З 1955 року його концентрація вже виросла приблизно на третину, і за умов збереження теперішнього тренду точку неповернення легко можна буде пройти протягом найближчого століття.

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Наслідки такого зростання досить легко передбачити, оскільки за свою історію наша планета вже переживала подібний період - геологам він відомий як палеоцен-еоценовий термічний максимум.

Над тим, що саме тоді викликало різкий стрибок рівня СО2 в атмосфері, вчені розмірковують досі, проте абсолютно точно відомо, до чого це призвело.

Ділянки Світового океану в районі екватора нагрілися до рівня джакузі. Крижана шапка Антарктиди, схоже, розтанула повністю. Рівень океану піднявся на кілька метрів та затопив величезні прибережні території.

Тварини на континентах, серед них мавпи, коні і більшість копитних, почали активно мігрувати на північ - не лише рятуючись від нестерпної спеки, а й в пошуках нових джерел їжі, оскільки палюче сонце знищило істотну частину тропічної рослинності.

Багато великих ссавців вимерли - а ті, що вижили, через нестачу їжі стали зменшуватися в розмірах.

По всій планеті вирували урагани та інші природні катаклізми: геологічні дані вказують на тривалі посухи, на зміну яким приходили раптові масштабні повені.

Панікувати рано?

Втім, вчені відзначають, що повторення еоцену досить легко уникнути, якщо дотримуватися умов Паризької угоди по клімату і утримувати зростання глобальних температур на рівні 1,5-2 градусів.

Крім того, навіть автори наукової статті згодні з тим, що описаний ними катастрофічний сценарій навряд чи здійсниться на практиці, оскільки так чи інакше людству доведеться знайти спосіб обмежити викиди в атмосферу вуглекислого газу.

"Я сподіваюся, що технологічний прогрес буде достатнім, щоб ми уникнули такого розвитку подій, - говорить провідний автор роботи Тапіо Шнайдер. - Однак не можна сказати, що цей сценарій перебуває за межами можливого".

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