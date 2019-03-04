Хто що обіцяє? Тест за програмами кандидатів
- 4 березня 2019
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До першого туру виборів президента України лишилося менше місяця. Ми підготували для вас тест за їхніми програмами.
Навіть якщо ви їх не читали - спробуйте і перевірте свою інтуїцію!