Хто що обіцяє? Тест за програмами кандидатів

  • 4 березня 2019

До першого туру виборів президента України лишилося менше місяця. Ми підготували для вас тест за їхніми програмами.

Навіть якщо ви їх не читали - спробуйте і перевірте свою інтуїцію!

Також на цю тему

Новини на цю ж тему