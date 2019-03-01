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Митрополит Епіфаній вважає, що Москва і РПЦ чинять великий опір на українському та міжнародному рівні розвитку і визнанню УПЦ. Однак він вважає, що УПЦ розвиватиметься, незалежно від політичних подій. Нижче - ключові цитати з його ексклюзивного інтерв'ю ВВС.

Про переходи парафій до ПЦУ:

На жаль, Москва долучає дуже багато сил для того, щоб цього не відбулося. Вони опрацьовують фактично кожного архієрея тієї чи іншої помісної православної церкви, переконують в тому, що УПЦ не має майбутнього, збирають різні історичні факти, лякають ієрархів інших церков, щоб вони не долучалися до процесу визнання автокефалії Української православної церкви.

Основним аргументом Москви є те, що новостворена "так звана церква" захоплює храми "канонічної УПЦ", яка насправді такою не є, це - складова РПЦ. Ми розвіюємо на міжнародному рівні ті міфи, які зараз пропагує серед православних РПЦ.

Про почергові богослужіння:

Якщо громада ділиться навпіл, то ми не проти почергових богослужінь. Це Московський патріархат проти цього категорично.

Про Лаври:

Лаври зараз не належать РПЦ. Лаври як майно належать українській державі, і поступово, я переконаний, та братія, яка перебуває на території тієї чи іншої лаври, прийме відповідне рішення.

Про УПЦ МП:

Вони всюди заявляють, що не визнають нас канонічною православною церквою, і акт, який звершив Константинополь, в їхніх очах є розколом, а не єднанням. Тому у нас немає і напевно в перспективі не буде такого спілкування.

Це було великою помилкою, коли Росія почала протидіяти. Але, на жаль, патріарх Кирило не незалежний. Без відома російської держави, впевнений, він не ухвалює жодних рішень.

Зараз відбувається боротьба не між єдиною помісною православною церквою та РПЦ в Україні - це боротьба на міжнародному рівні, це певною мірою є геополітикою, бо російська держава працює в цьому напрямку вже десятиліття.Про "русский мир":

Українське питання, думаю, їх трохи охолодило. Бо зараз, якщо Українська церква повністю відійде від РПЦ, то Російська церква скоротиться наполовину. Тому всі мрії, які вони до цього часу будували на базі "русского мира", що вони будуть першими у православ'ї, не увінчаються успіхом

Про "релігійний фронт":

Ми не маємо права зараз розпалювати в Україні інший, релігійний фронт. Нам достатньо війни на Сході. Якщо ми ще відкриємо всередині країни релігійний фронт, то це може закінчитися дуже сумно для української держави.

Про політику:

Зараз в їхні (єпископів УПЦ МП. - Ред.) мізки знову вкладають, що після виборів прийде проросійський кандидат, і все повернеться назад. І зараз є реальні докази того, що вони навіть фінансово підтримують таких священнослужителів: якщо він не переходить разом з громадою, то він отримує повне фінансове забезпечення.

Коли до влади прийшов Янукович, він намагався взагалі зняти з реєстрації Київський патріархат. Але після Революції гідності підтримка Київського патріархату зросла удвічі.

Тому вибори, я вважаю, не вплинуть на подальший розвиток і утвердження вже єдиної помісної православної церкви.

Церква є і буде, незалежно від того, хто буде президентом. Тому що ми завжди опиралися на підтримку українського народу. От був Янукович, і що?

Про спілкування з Вселенським патріархом:

Ще під час спілкування на врученні томосу у мене були певні запитання, як мені поводитися як новообраному предстоятелю церкви, і я був вражений тим, що з його боку не було жодних конкретних настанов.

Якщо ми будемо звертатися за дозволом чи навіть за порадами - то це буде свідчити, що ми не є автокефальною церквою.

Про допущення ЛГБТ до причастя:

У нас є чітка позиція - не тільки Української православної церкви, а і Всеукраїнської ради церков - з приводу цього питання. Церква чітко розрізняє, де є гріх. Ми не можемо гріх назвати добром.

Є людина, до якої ми ставимося з любов'ю. Але є гріх, який ми повинні присікати і говорити про нього відкрито. Є спосіб життя, який несумісний із християнськими поглядами. Тому люди повинні каятися в своїх гріхах, виправляти свої помилки. І якщо людина покається, якщо вона це визнає, то звичайно, вона може брати участь у таїнствах.

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Про "Молодого Папу":

Це такий, до певної міри, міфічний герой, але він був незалежним. Він відстоював певні ідеали.