Рольові ігри на танковому заводі. У яких справах фігурує фірма з розслідування Bihus.Info

Копирайт изображения УНІАН Image caption "Харківський бронетанковий завод" займається відновленням та модернізацією танків для української армії

"Оптимумспецдеталь" - фірма-фігурант розслідувань Bihus.Info. Журналісти підозрюють, що саме через неї проводилися сумнівні операції у сфері "оборонки".

Ця компанія справді згадується одразу в кількох провадженнях, які можна знайти у Реєстрі судових рішень.

BBC News Україна дослідила одне з таких проваджень - за відкритими джерелами - про те, як посадовці "Харківського бронетанкового заводу", за версією НАБУ, разом з фірмою "Оптимумспецдеталь" "імітували" закупівлі танкових прицілів на понад 12,5 млн грн.

Мільйони гривень за імітацію?

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28 жовтня 2015 року, як йдеться у матеріалах з Реєстру судових рішень по справі, держпідприємство "Харківський бронетанковий завод" (ХБТЗ) уклало договір з фірмою "Оптимумспецдеталь" на поставку 12 "виробів 1Г42 на загальну суму 12 526 800 грн".

"Виріб 1Г42" - це приціл-далекомір для танків, розроблений ще в Радянському Союзі.

Вони використовуються зокрема на танках Т-64, відновленням яких займається Харківський бронетанковий завод.

Водночас, як твердять у НАБУ, ревізія і досудове слідство показали, що насправді згадані приціли нікому не постачалися - вони й так належали Міноборони, зберігалися на цьому самому заводі й "були неправомірно вилучені зі зберігання посадовими особами ДП "ХБТЗ".

"А зазначений вище договір укладено з метою приховання неправомірного заволодіння майном Міністерства оборони України шляхом імітації закупівлі продукції", - йдеться у матеріалах з Реєстру судових рішень по справі.

Копирайт изображения УНІАН Image caption У 2018 році Харківський бронетанковий ремонтний завод потрапив у фокус медіа через те, що кілька "руферів" майже без перешкод потрапили на його територію та відзняли техніку, яку погано охороняли

Як аргумент можливої фіктивності "постачання" слідчі згадують те, що "Оптимумспецдеталь" та кілька інших фірм, залучених до угоди, офіційно не є виробниками згаданих "виробів 1Г42", як і не мають контрактів з реальними виробниками чи постачальниками таких прицілів.

"А більшість податкового кредиту підприємств сформовано завдяки правовідносинам з контрагентами за договорами поставок м'ясо-молочної продукції, зернових культур та тютюнових виробів", - йдеться в одній з ухвал суду по даній справі.

Таким чином детективи НАБУ підозрюють, що посадовці заводу за участі фірми "Оптимумспецдеталь", яка виконувала роль "постачальника", зловживаючи службовим становищем заволоділи майном Міноборони.

За це фігурантам справи може загрожувати від семи до дванадцяти років в'язниці з конфіскацією майна.

Про кого саме йде мова - в матеріалах не вказується.

Куди пішли кошти?

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Слід наголосити, що вироку по цій справі немає, процес триває, тож не можна вважати вину когось з "Оптимумспецдеталі" чи ХБТЗ доведеною.

Саме слідство НАБУ почало ще у 2016 році.

За останніми даними, які вдалося відшукати у Реєстрі судових рішень, детективи НАБУ намагаються встановити, куди ж саме пішли гроші, які отримали "Оптимумспецдеталі".

Слідство вже знає, що протягом кількох місяців після операції фірма перевела їх на дев'ять різних рахунків, звідки вони переводилися ще далі.

У серпні минулого року детективи НАБУ отримали дозвіл суду на те, щоб і далі відстежувати рух коштів за приціли, які, як підозрює слідство, завод просто продав сам собі.

На Харківському бронетанковому заводі цю справу BBC News Україна не прокоментували і порадили звертатися до прес-служби "Укроборонпрому". Туди ми також направили запит.

Відповіді ВВС News Україна поки що не отримала.

Чому зараз?

Копирайт изображения УНІАН Image caption Танки Т-80 і Т-64, відновлені на держпідприємстві "Харківський бронетанковий завод" перед передачею армії, жовтень 2018 року

Назва "Оптимумспецдеталь" згадується одразу в кількох провадженнях. Окрім НАБУ, їх веде також Військова прокуратура (у тому ж серпні минулого року військові прокурори, наприклад, просили спеціально перевірити низку операцій іншого підприємства "Укроборонпрому" - "Житомирського бронетанкового заводу" - з кількома компаніями, серед яких є і "Оптимумспецдеталь").

Керівник "Укроборонпрому" Павло Букін в інтерв'ю "Цензор.нет" оцінив розмір всіх контрактів цієї фірми з підприємствами держконцерну у понад 200 млн грн.

Водночас Букін додав, що за рік, протягом якого він очолює "Укроборонпром", договори з цією фірмою більше не укладалися, а всі описані журналістами Bihus.Info сумнівні операції проводилися у 2015-2017 роках.

Через це Юрій Бірюков, радник президента та міністра оборони, вважає, що розслідування зроблене під вибори: "Історія стара, історія відома, історія в розслідуваннях і судах. Ось абсолютно конкретно по ТОВ "Оптимумспецдеталь" та іншим з цієї орбіти".

"Раніше це все не було відомо? Прямо з кінця листопада 2015 року це було таємницею? Чому зараз?" - запитав Бірюков.

Самі ж журналісти Bihus.Info запевняють - своє розслідування під вибори не підлаштовували, а опублікували його, як тільки перевірили всі деталі.

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