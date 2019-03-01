Копирайт изображения Getty Images Image caption У розпал конфлікту військові часто брали деталі з виведених із ладу "машин-донорів".

Запчастини в обмін на пальне, "машини-донори", радянські запаси і заміна російських двигунів на нові, невідомо звідки взяті. Так українські військові інколи модернізували бронетехніку на Донбасі. Про це вони самі розповіли BBC News Україна.

Про проблему забезпечення військової техніки деталями та їхньої модернізації в Україні згадали в зв'язку з журналістським розслідуванням.

Контрабанда запчастин з Росії, брак контролю за якістю і перепродаж українських комплектуючих через фірми-прокладки - неповний список можливих зловживань, про які йдеться в розслідуванні інтернет-видання "Bihus.info".

За версією журналістів, державні підприємства "Укроборонпрому" купували деталі у фірм-прокладок за завищеною ціною. У схемі, за даними видання, були задіяні люди начебто з оточення Петра Порошенка, а саме перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський. Його син Ігор у розслідуванні вказаний як організатор постачання російської контрабанди.

Олег Гладковський в ефірі ZIK визнав, що частину комплектуючих завозили з Росії, технологічно їх не було можливості виробляти в Україні. Проте інші звинувачення він відкинув, назвавши розслідування журналістів "частиною брудних технологій".

Його син заявив, що закиди проти нього безпідставні, а листування, на яке спиралися розслідувачі, назвав "фейковим".

Генеральний прокурор Юрій Луценко запевнив, що незабаром ГПУ огоосить підозри "всім винним" у розкраданні коштів, призначених на купівлю запчастин для армійської техніки.

ВВС News Україна поспілкувалась з українськими військовими, які або командували підрозділами з бронетехнікою, або ж ремонтували її в 2015-2016 роках. Саме тоді, згідно з матеріалами "Bihus.info", організовувалися корупційні схеми з постачання запчастин.

Ми запитували про якість і кількість деталей, яку вони отримували, і як це впливало на боєздатність техніки, а також про те, чи відомо щось було тоді про комплектуючі з Росії.

"В Україні їх не випускають"

У 2015-му підполковник Віталій Баранов виконував обов'язки командира 90 батальйону.

У його підрозділі, що зокрема тримав оборону Донецького аеропорту, 70% бронетехніки були небоєздатні. "Якби у нас була нормальна бронегрупа, ми б по-іншому почувалися", - каже він.

"У 2015-му ситуація була незадовільна: бракувало запчастин, техніка була застарілою. Ми мали справу з БТР-70, їм по 30 років. Запчастин до них майже не було. У мене в батальйоні на БТРах стояли по два бензинових двигуни ЗМЗ-4905, це російські двигуни. Їх треба було змінювати", - розповідає військовий.

Командири написали заявки, після яких частина потрібних двигунів надійшла.

"Двигуни ставили, а чиї вони - ми не знаємо. Їх в Україні не випускали", - зауважує Віталій Баранов. У 90 батальйоні на трьох БТРах поставили нові двигуни. На кожному по дві штуки - загалом шість.

Подібні двигуни в Росії випускають Горьківський автомобільний завод та Ярославський моторний завод.

Командир ремонтного взводу батальйону "Донбас" Микола Германенко розповів, що з українськими двигунами для БТРів вони мали проблеми.

Ці двигуни виробляє Яготинський механічний завод. Ті двигуни швидко "закипали" через непродуману систему охолодження. До боєздатного стану машину доводили самі добровольці за власний кошт.

Копирайт изображения Unian Image caption У 2015 році військові ремонтували техніку й за власний кошт

Були ще двигуни з Мінського моторного заводу. Вони, за словами пана Германенка, виявилися неадаптованими до старих українських БТРів.

"БТР-70 з дизельними двигунами їхали до нас тиждень. Довелося викликати представників заводу-виробника, щоб вони хоч щось із ними зробили. Це практично нічого не вирішило. Все довелося робити власними силами", - пригадує військовий.

Запчастини від "донорів"

На його думку, запчастин тоді сильно бракувало. "Навіть із маслом були великі проблеми. Те, що рекомендував завод-виробник, було такої поганої якості, що ми відмовлялися його заливати", - каже Микола Германенко.

Підполковник ЗСУ Дмитро Кащенко командував танковим батальйоном 93 механізованої бригади в 2014-2015 роках. Нині є заступником командира 17 танкової бригади.

Він розповідає, що у батальйоні такого браку запчастин не було. Частково за рахунок того, що не вистачало особового складу на всі бойові машини.

"У нас не було достатньо бійців на всі машини, тому частину техніки ми використовували як "донорів" для тих, які були на ходу. Беремо одну "машину-донора" й розбираємо її повністю на запчастини для ремонту іншої", - пригадує Дмитро Кащенко.

Про "машини-донори" BBC News Україна розповідав і ремонтник техніки з 72 бригади: "У нас запчастини були саме ті, що знімалися зі старих машин, які не підлягають ремонту. Іноді щось нове підкидали волонтери".

За словами Дмитра Кащенка, їм привозили запчастини ще радянського виробництва, зокрема двигуни часів СРСР.

"Запчастин до танків у нас достатньо. А от з БМП складніше, по-моєму, двигунів до них не виробляють", - каже він.

Пригадує, що бракувало й електронно-оптичних перетворювачів: "Їх в Україні не виробляють, у Росії теж. Виробництво було закрите, у нас війни не було, до неї ніхто не готувався. У Росії їх теж давно не випускають". Додає, що зараз є проблеми із БМП-1 і БМП-2. Деякі запчастини до них в Україні не випускають.

Екс-боєць батальйону "Донбас" Роман Волощенко не пригадує жодного випадку, коли б держава закупила й надіслала для бротехніки в його батальйоні запасні частини.

З позитивного відзначає, що батальйон отримав два БТР-70, модернізовані під дизельні двигуни.

Одного разу, коли в БТРі зламалася паливна трубка, військовий роздобув нову в обмін на пальне: "У нас на цьому БТРі зламалася паливна трубка. Я знайшов таку в магазині. Але батальйон у нас був бідний, у мене зарплата на той момент була близько 1 000 грн, та й ту затримали. Я запропонував у магазині розрахуватися пальним. Вони погодилися. Я нишком злив зі свого БТРа солярку й відніс туди".

Копирайт изображения Unian Image caption У деяких батальйонах не пригадують жодного випадку, коли б у 2015-му нові деталі постачала держава

Після ремонту БТР привезли… невідремонтованим

Окремою проблемою було те, як техніку ремонтували на заводах в Україні. Далеко не завжди це робилося якісно.

"На БТРі луснув нижній патрубок. Для звичайної машини - не проблема, але в бронетехніку з-під низу не залізиш - усе зашито. Як ми не намагалися своїми силами усунути, нічого не вийшло. БТР повезли нібито до Києва. За місяць він повернувся. Невідремонтований. Це була межа абсурду. Може, його нікуди й не возили", - розповідає Роман Волощенко.

Микола Германенко пригадує: "У нас БТР-70Т потрапив в аварію. У нього гальма не спрацювали. Як виявилося, завод навіть не відкрив гальмівні деталі. А гальма відмовили в самий критичний момент. Наші бійці отримали травми".

Є питання й до забезпечення автомобільної техніки. Це українським бійцям також інколи доводилося вирішувати за власний кошт.

"У 2015-му, коли знадобився ремонт КрАЗів, довелося знімати шапку та їздити по волонтерах. На ремонт пішла майже вся моя зарплата", - каже Микола Германенко.

Волонтер Сергій Тахмазов пригадує, що на відремонтованих "Уралах" у 2016-2017 встановлювали запчастини та гуму російського виробництва.

І військові, і волонтери, опитані BBC News Україна, розповідають, що переважно покладалися на власні сили при ремонті техніки не лише в 2014-му, але й у наступні роки.

Сьогодні вони позитивно відгукуються про нові БТР-3 українського виробництва, які почали надходити на озброєння армії. Ситуація змінюється на краще, кажуть вони.

BBC News Україна надіслала запит концерну "Укроборонпром" щодо того, як саме його підприємства співпрацювали з компанією "Оптимумспецдеталь", посередника в операціях із закупівлі запчастин. Саме ця фірма фігурує в розслідуванні журналістів.

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