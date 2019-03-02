М'ясо черепах, гриби або піца - чим запасатися на випадок кінця світу?

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Дугласу Робертсону було 18 років, коли його батько, який раніше служив у торговельному флоті, вирішив продати свою ферму, купити 13-метрову шхуну і відправитися всією сім'єю у навколосвітнє плавання.

"Кожен день був пригодою. Це була справжня ідилія", - говорить Дуглас про цю подорож у 1971 році. Все йшло дуже добре до того моменту, поки неподалік від Галапагоських островів на шхуну не напала зграя косаток.

Шхуна пішла на дно, і родина з шести осіб опинилася в триметровій шлюпці посеред Тихого океану, далеко від морських торговельних шляхів.

Запас продовольства був невеликим, і їм довелося покладатися на те, що вдавалося зловити в морі.

На шостий день вдалося зловити морську черепаху. Це їх врятувало, а м'ясо черепах стало їхньою основною їжею.

Копирайт изображения Douglas Robertson Image caption Сім'я Робертсон вирушила в навколосвітнє плавання. Їх шхуну потопили косатки

"Обід або вечеря складалися зі шматка черепашачого м'яса, який супроводжував кухоль черепашачої крові. Пити не вже й легко, оскільки вона згортається, тому її треба ковтати дуже швидко. Ми зливали кров до одного кухля і передавали його один одному", - говорить Дуглас.

За час дрейфу в океані сім'я Робертсон стала придумувати нові рецепти.

"Ми робили суп із черепашачих яєць і гризли кістки цілими днями, аби дістатися до кісткового мозку", - розповідає він.

Сім'я ловила черепах і рибу, з якої вони робили щось на зразок суші. Все це тривало понад шість тижнів. На 38-й день дрейфу їх виявило японське судно, що проходило повз.

"Дивно усвідомити, що цивілізація — це всього лише тонкий шар на поверхні, а в глибині ми всі мисливці, збирачі й винахідники", - говорить Дуглас.

Дієта кінця світу

Ця історія наочно демонструє, що м'ясо черепах — непогана їжа, каже дієтолог Джо Траверс.

"У м'ясі черепах багато протеїну, дуже мало жиру і майже немає вуглеводів", - говорить вона.

У ньому також присутні поживні мікроелементи, наприклад, селен, вітамін В12, залізо, калій, вітамін В1, рибофлавін і цинк.

Однак у черепашачому м'ясі немає омега-3-ненасичених жирних кислот, вітамінів А і С, а також харчової клітковини. Іншими словами, говорить Джо Траверс, якщо харчуватися одним лише черепашачим м'ясом, з часом почнеться цинга.

Ще не так давно м'ясо черепах вважали делікатесом. Американський президент Вільям Тафт був знаменитий своїм особистим кухарем, який вмів добре приготувати черепашачий суп.

Але сьогодні люди, які готуються до кінця світу (а таких чимало), закуповують для своїх бункерів в основному курятину, рис, вівсянку і суп у консервних банках, каже Шарон Кулман з магазину The Bunker в місті Леандер, штат Техас.

Я вирішив запитати різних дієтологів, яку саме їжу вони запропонували б для подібних екстремальних випадків.

Так, звичайно, будь-який фахівець скаже, що людині необхідна збалансована дієта. Але що, якщо слід вибрати лише один вид продовольства?

Гриби

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Дієтолог Лора Вайнесс з Единбурга надає перевагу грибам.

"Це одне з небагатьох джерел селену і вітаміну D, які, як відомо, сприяють засвоєнню кальцію скелетом і зубами людини", - говорить вона.

"Останні дослідження також вказують на те, що вітамін D підтримує імунну систему і допомагає уникати депресії".

"Існує гриб під назвою трутовик сірчано-жовтий, який, як кажуть, на смак нагадує курятину. А стародавні єгиптяни вважали, що завдяки грибам можна досягти безсмертя", - говорить Лора Вайнесс.

І скільки часу можна прожити на самих лише грибах?

"Швидше за все, близько місяця. В основному через те, що стане дуже нудно їсти одне й теж день за днем, у результаті чого пропаде апетит, і людина помре з голоду", - розповідає вона.

Тушкованка

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Надихнувшись історіями часів Другої світової війни, дієтолог Ліам Браун з Нантвіча виступає за тушкованку.

"Я б не став рекомендувати їсти тушкованку кожен день, але м'ясо в консервах — хороше джерело жирів і протеїну. Крім того, це смачно", - говорить він.

"На одній тушкованці можна прожити досить довго, але через брак вітамінів, мінералів і хороших жирів незабаром почнуться проблеми зі здоров'ям", - пояснює Браун.

"Консерви із лосося кращі для здоров'я, але в ньому менше енергії. У будь-якому випадку, якщо харчуватися лише чимось одним, то це завжди призводить до поганих результатів".

Імбир і кіноа

Деякі з опитаних фахівців вирішили не обмежуватися лише одним видом їжі. Студенти медичного факультету Бристольського університету, які заснували дієтологічний сайт Nutritank, відмовилися від тушкованки та пропонують імбир і кіноа — або як її ще називають, "рисова лобода".

"Необхідна поживна і при цьому не нудна їжа. Так що ми пропонуємо на сніданок кашу з кіноа з тонко нарізаним свіжим імбиром, на обід — підсмажену кіноа, посипану підсмаженим імбиром, а на вечерю — тушковану кіноа з імбиром. Просто задоволення", - запевняють вони.

Піца

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Дієтолог Люсі Джонс також не обмежує свій вибір чимось одним. Вона радить запастися піцою.

"У піці — вітамін С в томатному соусі, в тісті — харчова клітковина і вітамін В, в сирі — протеїн і кальцій, зверху овочі й, по можливості, анчоуси, оскільки вони — хороше джерело омега-3-ненасичених жирних кислот. Я не проживу вічно на такій дієті, але як мінімум їжа мені не набридне", - каже вона.

Картопля

Дієтолог Джеймс Коллієр каже, що картопля — один з небагатьох видів продовольства, в якому містяться майже всі необхідні людині поживні речовини, хоча і в малих кількостях. Але якщо правильно зберігати картоплю, на ній можна прожити довгий час.

"У картоплі багато вуглеводів, калію, вітаміну С, фолієвої кислоти, магнію, протеїнів і незамінних жирних кислот", - говорить він.

Доктор Майкл Грегер з NutritionFacts.org, прихильник дієти, заснованої на овочах і фруктах, також виступає за картоплю.

"Якщо у вас тільки одне джерело їжі на кілька місяців або навіть рік, то можна обійтися лише картоплею, хоча це не найздоровіша їжа. Ви осліпнете через брак вітаміну А, і у вас буде безліч інших проблем зі здоров'ям, але ви виживете", - говорить він.

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