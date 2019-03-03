"Я відтворюю сцени з відомих фільмів": як студент розповідає в Instagram історію кіно
На вітряному уельському пляжі Томас Дюк шукає ідеальне місце для фільмування.
Раптом він зупиняється і дивиться на море, дістає фотографію. Він тримає її на лінії горизонту. Це те саме місце.
Протягом декількох днів, майже десять років тому, цей пляж нагадував мурашник. Він був домом для знімальної групи і місцем розташування спеціально збудованого котеджу, де зняли передостанній з фільмів про Гаррі Поттера.
Котеджу і знімальної групи на пляжі давно вже немає, але Томас, 20-річний студент, який вивчає історію кіно, віддає належне сцені, визначаючи місце, де знімали фільм, і відтворює кадр на власній фотографії.
За останні півтора року він побував у 150 місцях, де знімали відомі фільми. Результатами подорожей стали незвичайні фотографії, викладені в Instagram, де у Томаса 15 тисяч підписників.
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"Ця думка у мене була вже давно, - зізнався він в інтерв'ю BBC - Я люблю дізнаватися про нові місця, особливо пов'язані з кіно, яке я обожнюю... Я завжди прагну побувати в тих місцях, які багато для мене означають, які я бачив тільки в кіно".
Ось деякі знайдені Томасом локації з популярних фільмів у супроводі його власних коментарів.
"Реальна любов"(Love Actually, 2003)
Це був дуже довгий день. Я встав о 4 ранку, поїхав у Хітроу, щоб знайти той самий термінал, в якому знімалася одна зі сцен фільму "Реальна любов".
Потім поїхав назад в центр, щоб зняти інші сцени. Цей фільм - такий важливий і дуже запам'ятовується. До того ж було Різдво, тому я дуже хотів зняти це.
"Знедолені" (Les Miserables, 2012)
Я дуже хотів зняти сцену з "Знедолених". А цей кадр дуже емоційний, та ще на тлі тієї знаменитої пісні. Вона звучить все голосніше і голосніше ... поки хтось не зазначає: "Чуєте, як люди співають?"
Військово-морський коледж - чудове місце для фільмування, тому тут знімати було особливо приємно.
"Дюнкерк" (Dunkirk, 2017)
"Я намагаюся зробити так, аби кожен мій допис (у соцмережі. - Ред.) і кожен фільм був не просто так, а мав значення. Я зробив це фото на вихідних в День перемир'я в 2018 році (коли відзначали 100-ліття закінчення Першої світової війни. - Ред.).
"Дюнкерк" - чудовий фільм. Я подумав: чому б не поїхати в Дюнкерк?
"Піф-паф, ой-ой-ой" (Chitty Chitty Bang Bang, 1968)
Це фільм мого дитинства. Коли я був маленький, я вставав щодня о п'ятій ранку і дивився "Мері Поппінс", "Набалдашник та мітла" (Bedknobs and Broomsticks) або "Піф-паф, ой-ой-ой".
Я розглядав різні двері і вікна, і всі вони виглядали так само. Це було чудово.
"Теорія всього" (The Theory of Everything, 2014)
"Це чудове місце, і оскільки Кембридж знаходиться недалеко від мене, зробити це фото було легко. Дуже мальовнича місцевість ( в якій знімали фільм про Стівена Гокінга. - Ред.). Можна просто сісти на березі і посидіти в тиші.
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"Диво-жінка" (Wonder Woman, 2017)
Мені подобається цей фільм. Я вже зробив кілька сцен з "Диво-жінки". Гетфілд-гаус знаходиться недалеко (від мене. - Ред.), і там так гарно! Я приїхав туди, і ця золота стеля мене вразила! Але з самим кадром довелося повозитися.
Я б хотів туди поїхати ще раз, оскільки там знімався фільм "Фаворитка", за який Олівія Колман нещодавно отримала Оскар.
"007: Координати "Скайфолл"(Skyfall, 2012)
Цей кадр дався непросто. Я розумів, що не знайду той самий вагон, в якому вони це знімали.
Але я побачив, що Ювілейна гілка (лінія лондонського метро Джубілі. - Ред.) чимось схожа, тому я просто чекав вагон з жовтими поручнями. А потім мені довелося чекати, поки він не доїде до останньої станції, щоб не заважати людям своїми знімками.
"Кінець світу" (The World's End, 2013)
Едгар Райт (режисер комедійних фільмів жахів "Зомбі на ім'я Шон" і "Кінець світу") поширив відтворений мною знімок із "Зомбі на ім'я Шон" у себе в Instagram.
Летчворт - прекрасне маленьке місто, дуже красиве.
"Місія нездійсненна: Нація ізгоїв" (Mission: Impossible - Rogue Nation, 2015)
Я хотів зняти початкову сцену фільму "Місія нездійсненна: Нація ізгоїв", але я все ще чекаю дозволу на те, щоб потрапити на летовище, де її фільмували.
А цей кадр був найочевиднішим. Фільми з циклу "Місія нездійсненна" - одні з моїх найулюбленіших.
Минулого літа я відвідав прем'єру "Місія нездійсненна: Наслідки". А цей знімок я зробив приблизно за два тижні до цього, аби члени знімальної групи могли на ньому залишити автографи.