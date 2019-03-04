Справа Скрипалів рік по тому: як почуваються ті, хто вижив після "Новачка"

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4 березня 2018 року колишнього полковника російського ГРУ Сергія Скрипаля і його дочку Юлію отруїли в Солсбері нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок".

Від контакту з "Новачком" серйозно постраждали ще три людини. 44-річна мешканка Еймсбері Дон Стерджесс померла.

Як почуваються ті, хто вижив?

Нік Бейлі, поліцейський, який першим оглядав будинок Сергія Скрипаля пізно увечері 4 березня 2018 року. Госпіталізований 6 березня. Отримав невелику дозу отруйної речовини.

Його врятувало те, що перед тим, як зайти в квартиру Скрипаля, він одягнув рукавички і костюм для проведення судмедекспертизи. За словами самого Бейлі, його життя ніколи вже не буде колишнім.

В інтерв'ю ВВС поліцейський сказав, що фізично зміг відновитися відносно швидко, а ось психологічне відновлення зайняло значно більше часу.

На початку січня Бейлі повернувся на службу в поліцію графства Вілтшир (у ньому розташоване місто Солсбері). До отруєння він працював там детективом. Така робота зазвичай передбачає чималі фізичні й психологічні навантаження.

Подробиці про стан здоров'я Бейлі не розголошують, але в прес-службі поліції повідомили ВВС, що сержант успішно відпрацював кілька тижнів і отримує необхідну підтримку.

Копирайт изображения AFP Image caption Після отруєння Чарлі Роулі (на знімку) став зовсім не схожий на себе, каже його брат Меттью

Чарлі Роулі, житель містечка Еймсбері за 80 км від Солсбері, не працевлаштований. Отруївся 30 червня разом з подругою Дон Стерджесс.

Зараз Чарлі, за словами його брата Меттью Роулі, почувається досить погано. За минулі після отруєння вісім місяців він переніс кілька інфарктів, не може керувати лівою рукою і погано бачить.

"Він не схожий на себе. Це не той брат, якого я знав, - сказав Меттью Роулі в інтерв'ю ВВС. - Він іноді забуває, як мене звуть".

Чарлі Роулі раніше розповідав журналістам, що страждає і від психологічних проблем. Він кілька разів хотів накласти на себе руки.

Невідомо, яку саме дозу "Новачка" отримав Чарлі Роулі. Дон Стерджесс померла 8 липня.

Сергій і Юлія Скрипаль. Отруїлися 4 березня 2018 року. Юлію Скрипаль виписали з лікарні у квітні, а Сергія - в травні. Про стан їхнього здоров'я зараз точних даних немає.

Юлія з'явилася перед журналістами агентства Reuters в кінці травня, а трохи пізніше двічі дзвонила в Росію своїй двоюрідній сестрі Вікторії Скрипаль.

Сергія Скрипаля ніхто після отруєння не бачив.

У лютому газета Times з посиланням на свої джерела повідомила, що стан Скрипаля різко погіршився.

Британська влада відмовилась коментувати цю публікацію, але повідомила, що Скрипалі живі і перебувають під опікою спецслужб.

Що кажуть лікарі і вчені?

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Колишній офіцер російської розвідки Сергій Скрипал потрапив до лікарні у критичному стані.

Британські вчені-токсикологи кажуть, що оговтатися від отруєння "Новачком" цілком можливо, якщо потерпілим негайно надали кваліфіковану допомогу.

При цьому вони погоджуються, що довгострокові наслідки для здоров'я отруєних можуть бути серйозними.

Про довгострокові наслідки для здоров'я людей, що отруїлися "Новачком", відомо дуже мало.

Є так звана відкладена дію: частинки могли сісти на шкіру і потім потихеньку проникати і завдати непоправної шкоди, зазначив в інтерв'ю ВВС один з розробників отрути Віл Мірзаянов.

Він навів приклад історію свого колеги - вченого Андрія Железнякова.

У 1987 році Железняков проводив випробування одного з варіантів "Новачка" в лабораторії і вдихнув трохи отруйної речовини.

Науковцю одразу ж ввели антидот і направили в лікарню. Попри швидке та інтенсивне лікування, Железняков отямився тільки через 10 днів.

Потім у нього розвинулося хронічне ослаблення рук, гепатит з подальшим цирозом, епілепсія, депресія, нездатність читати і концентруватися.

У 1992 році Железняков помер.

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