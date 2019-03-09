Як ви обираєте друзів? Пройдіть тест

Ваші друзі — такі самі, як ви, чи, навпаки, вас приваблює протилежність?

Ми запитали людей по всьому світу, що вони думають про те, як обирають своїх друзів.

Дізнайтеся, до якої категорії належите саме ви:

Це опитування провели у 27 країнах серед людей, що мають доступ до інтернету. Його результати показали, що, на думку респондентів, їхнє оточення набагато різноманітніше, ніж зазвичай говорять науковці.

"Дослідження показує, що людям подобається бути оптимістами, їм подобається вважатися прибічниками різноманітності та толерантності", - каже Гленн Готфрід з компанії Ipsos Mori, який керував дослідженням.

"Це дуже позитивний висновок, навіть якщо... ми робимо і не так багато, як ми вважаємо, аби уникнути цієї "соціальної бульбашки", - додає він.

Методологія

Відповіді на кожне питання опитування класифікуються відповідно до їхнього розташування у спектрі: між "відносною ізоляцією" від людей з відмінними від вашого походженням та поглядами — до "сильної пов'язаності" з ними.

Результат, який ви отримаєте наприкінці квізу, ґрунтується на сумі цих позицій на спектрі, залежно від кожної відповіді. Тому люди, які оберуть найбільш соціально ізольовану відповідь на кожне питання, потраплять до категорії "суцільна бульбашка". А той, хто натискатиме на протилежні відповіді, отримає результат "вільний від бульбашок". Обрання проміжної позиції віднесе респондента до якоїсь із середніх категорій.

Категорія, до якої в кінці тесту буде віднесений читач, визначається відповідями людей, що брали участь у дослідженні, а не довільним трактуванням того, що означає перебувати в тій чи іншій соціальній бульбашці.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.