Давай, танцюй! Як лідери набувають популярності танцями

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Цими вихідними президент України Петро Порошенко відвідав Одесу. Він назвав це місто "красунею" і навіть станцював на ярмарці з місцевим ансамблем болгарський народний танок.

Танцюючим президента України в передвиборчій кампанії помітили вперше.

Проте історія знає чимало прикладів, коли політики танцюють, аби показати свою близькість до народу. А в деяких з лідерів - просто така пристрасть.

Танцююча династія

Копирайт изображения Getty Images Image caption Індійські танці стали частиною іміджу Джастіна Трюдо

Для династії канадських політиків Трюдо танці - це родинне.

У 2015 році відео з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, який танцює бхангра на зібранні індійсько-канадської асоціації стало вірусним.

У 2018 році він станцював вже під час візиту до Індії.

Батьки Джастіна Трюдо - П'єр Еліот Трюдо, який з невеличкою перервою очолював уряд Канади з 1968 по 1984 рік, та Маргарет Трюдо були запальними танцюристами.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Під час поїздки до канадських ескімосів у березні 1970 року П'єр Еліот Трюдо станцював ескімоський танок

П'єр Еліот Трюдо танцював і зі своїми прихильниками на зустрічах Ліберальної партії, і під час закордонних візитів.

У березні 1970 року він відвідав поселення канадських ескімосів, де одягнув сапоги-муклуки та станцював танок, б'ючи в барабан.

Подібні танці ескімоські чоловіки танцювали після полювання, аби розповісти про свої подвиги на ньому. Хоча канадський прем'єр на полювання не ходив, його виступ публіці сподобався.

Копирайт изображения Getty Images Image caption А так П'єр Еліот Трюдо танцював зі своїми прихильниками з Ліберальної партії

Деякий час брала участь у передвиборчих кампаніях свого чоловіка його дружина Маргарет Трюдо. З часом їх відносини охололи, подружжя почало жити окремо.

Перша леді продовжувала з'являтися на шпальтах завдяки фотографіям з вечірок, де її супровожували і такі друзі, як музиканти Rolling Stones.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Маргарет Трюдо обожнювала вечірки

Схоже, танцювати буде і молоший син Джастін Трюдо - Гадріан. Він став для ЗМІ головним "магнітом" під час візиту батька в Індію в лютому 2018 року.

Ворог Сталіна

Копирайт изображения Getty Images Image caption Так лідер Югославії Йосип Броз Тіто святкував свою перемогу на виборах 1950 року

Лідер югославських партизан, а потім і багаторічний керівник Югославії Йосип Броз Тіто неодноразово танцював зі своїми прихильниками. Югославський лідер мав міцні позиції на батьківщині, завдяки чому міг протистояти як Заходу, так і СРСР.

Із західними країнами він побив горшки під час конфлікту за італійське місто Трієст та через підтримку комуністів у громадянській війні в Греції. 1948 року почалася конфронтація Тіто зі Сталіним, через що війська СРСР, Угорщини та інших радянських союзників зосереджувалися на югославському кордоні. Югославський лідер навіть звинуватив Сталіна у спробі вбити його за допомогою найманих вбивць.

Вторгнення так і не відбулося, Тіто відправив югославських сталіністів у концтабори, а Захід почав надавати допомогу Югославії. В таких умовах відбувалися вибори 1950 року, на яких Тіто святкував очікувану перемогу - його Народний фронт був єдиним учасником і отримав 94% голосів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption А на цій фотографії Йосип Броз Тіто танцює вже разом зі своїм гостем, радянським лідером Микитою Хрущовим під час візиту до Югославії 1963 року

В 1955 році Микита Хрущов приїхав до Югославїі налагоджувати відносини і вибачився за дії Сталіна. Потім він ще й танцював з югославським лідером.

"Геній Карпат"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ніколає та Елена Чаушеску танцюють з народом за місяць до страти

А на цій фотографії танцюють з народом у центрі Бухареста лідер Румунії Ніколає Чаушеску та його дружина Елена. Фото зроблене 24 листопада 1989 року, одразу після завершення XIV з'їзду румунських комуністів, які переобрали Чаушеску своїм лідером ще на 5 років, 62 рази супроводжуючи його виступ оплесками.

Через три тижні в Румунії почнеться революція, на сторону повстанців перейде армія, а Ніколає Чаушеску та його дружину розстріляють після швидкоплинного суду 25 грудня 1989 року.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ніколає та Елена Чаушеску за кілька годин до страти, 25 грудня 1989 року

Єльцин над прірвою

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Хрестоматійним прикладом передвиборчих танців досі вважають танок Бориса Єльцина на мітингу в Ростові-на-Дону 10 червня 1996 року.

Хоча рухи російського президента викликали скоріше посмішку, ніж захват, вони зіграли роль у спробах передвиборчого штабу продемонструвати близькість президента до народу і омолодити його образ.

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В підсумку Єльцин став лідером в першому турі виборів з 35% голосів, а в другому подолав комуніста Зюганова з 54%.

Танок як звернення до предків

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Джейкоб Зума, який був президентом ПАР у 2009-2018 роках, неодноразово танцював на передвиборчих зустрічах та навіть міжнародних самітах.

Найбільше запам'ятався його танок у листопаді 2012 року в рідному селі Нкандла. За повір'ями місцевого племені, танок мав привернути духів предків, зруйнувати наміри ворогів президента і дозволити йому залишитися на чолі правлячої партії та держави.

У лютому 2018 року через низку корупційних скандалів однопартійці змусили Зуму піти у відставку з посади президента. Один зі скандалів - через витрату 16 млн доларів бюджетних коштів на реконструкцію президентської резиденції в Нкандла.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Танці були постійною частиною іміджу Зуми

Сальса у розпал кризи

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Звичайно, для латиноамериканських політиків, як і для африканських, запальні танці не є дивиною.

Яскравий приклад - венесуельский лідер Ніколас Мадуро. Він танцював як під час передвиборчих мітингів 2013 року, коли тільки прийшов до влади, і економіка Венесуели ще не потерпала від падіння та гіперінфляції, так і в розпал кризи, в якій Венесуела перебуває зараз.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Під час відвідин Тринідаду і Тобаго Мадуро станцював карибський танок каліпсо

У лютому 2019 року, коли вже значна кількість західних та латиноамериканських держав визнали президентом Венесуели лідера опозиції Хуана Гуайдо, на зібранні своїх прихильників Ніколас Мадуро танцював сальсу з дружиною Сілією Флорес.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Так Уго Чавес святкував свою останню перемогу на виборах в жовтні 2012 року

Попередник Мадуро, покійний Уго Чавес, також відрізнявся пристрастю до танців.

Ще більше він любив співати - під час візиту до Києва в жовтні 2010 року вирішив зробити це разом з українським ансамблем.

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Трамп і "танок з шаблями"

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Дональд Трамп пристрастю до танців не відрізняється, але став учасником вірусного танцювального відео. У травні 2017 року він відвідав Саудівську Аравію, уряд якої пообіцяв йому купити американські озброєння на 109 млрд доларів.

Президент був в гарному гуморі й взяв участь в традиційному танці з шаблями пліч-о-пліч з королем Салманом та іншими представниками саудівської еліти. З посмішкою на обличчі президент США переминався з ноги на ногу і розмахував шаблею. Відео танцюючого президента опублікував саудівський телеканал Al Arabiya.

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