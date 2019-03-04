Давай, танцюй! Як лідери набувають популярності танцями
Цими вихідними президент України Петро Порошенко відвідав Одесу. Він назвав це місто "красунею" і навіть станцював на ярмарці з місцевим ансамблем болгарський народний танок.
Танцюючим президента України в передвиборчій кампанії помітили вперше.
Проте історія знає чимало прикладів, коли політики танцюють, аби показати свою близькість до народу. А в деяких з лідерів - просто така пристрасть.
Танцююча династія
Для династії канадських політиків Трюдо танці - це родинне.
У 2015 році відео з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, який танцює бхангра на зібранні індійсько-канадської асоціації стало вірусним.
У 2018 році він станцював вже під час візиту до Індії.
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Батьки Джастіна Трюдо - П'єр Еліот Трюдо, який з невеличкою перервою очолював уряд Канади з 1968 по 1984 рік, та Маргарет Трюдо були запальними танцюристами.
П'єр Еліот Трюдо танцював і зі своїми прихильниками на зустрічах Ліберальної партії, і під час закордонних візитів.
У березні 1970 року він відвідав поселення канадських ескімосів, де одягнув сапоги-муклуки та станцював танок, б'ючи в барабан.
Подібні танці ескімоські чоловіки танцювали після полювання, аби розповісти про свої подвиги на ньому. Хоча канадський прем'єр на полювання не ходив, його виступ публіці сподобався.
Деякий час брала участь у передвиборчих кампаніях свого чоловіка його дружина Маргарет Трюдо. З часом їх відносини охололи, подружжя почало жити окремо.
Перша леді продовжувала з'являтися на шпальтах завдяки фотографіям з вечірок, де її супровожували і такі друзі, як музиканти Rolling Stones.
Схоже, танцювати буде і молоший син Джастін Трюдо - Гадріан. Він став для ЗМІ головним "магнітом" під час візиту батька в Індію в лютому 2018 року.
Ворог Сталіна
Лідер югославських партизан, а потім і багаторічний керівник Югославії Йосип Броз Тіто неодноразово танцював зі своїми прихильниками. Югославський лідер мав міцні позиції на батьківщині, завдяки чому міг протистояти як Заходу, так і СРСР.
Із західними країнами він побив горшки під час конфлікту за італійське місто Трієст та через підтримку комуністів у громадянській війні в Греції. 1948 року почалася конфронтація Тіто зі Сталіним, через що війська СРСР, Угорщини та інших радянських союзників зосереджувалися на югославському кордоні. Югославський лідер навіть звинуватив Сталіна у спробі вбити його за допомогою найманих вбивць.
Вторгнення так і не відбулося, Тіто відправив югославських сталіністів у концтабори, а Захід почав надавати допомогу Югославії. В таких умовах відбувалися вибори 1950 року, на яких Тіто святкував очікувану перемогу - його Народний фронт був єдиним учасником і отримав 94% голосів.
В 1955 році Микита Хрущов приїхав до Югославїі налагоджувати відносини і вибачився за дії Сталіна. Потім він ще й танцював з югославським лідером.
"Геній Карпат"
А на цій фотографії танцюють з народом у центрі Бухареста лідер Румунії Ніколає Чаушеску та його дружина Елена. Фото зроблене 24 листопада 1989 року, одразу після завершення XIV з'їзду румунських комуністів, які переобрали Чаушеску своїм лідером ще на 5 років, 62 рази супроводжуючи його виступ оплесками.
Через три тижні в Румунії почнеться революція, на сторону повстанців перейде армія, а Ніколає Чаушеску та його дружину розстріляють після швидкоплинного суду 25 грудня 1989 року.
Єльцин над прірвою
Хрестоматійним прикладом передвиборчих танців досі вважають танок Бориса Єльцина на мітингу в Ростові-на-Дону 10 червня 1996 року.
Хоча рухи російського президента викликали скоріше посмішку, ніж захват, вони зіграли роль у спробах передвиборчого штабу продемонструвати близькість президента до народу і омолодити його образ.
В підсумку Єльцин став лідером в першому турі виборів з 35% голосів, а в другому подолав комуніста Зюганова з 54%.
Танок як звернення до предків
Джейкоб Зума, який був президентом ПАР у 2009-2018 роках, неодноразово танцював на передвиборчих зустрічах та навіть міжнародних самітах.
Найбільше запам'ятався його танок у листопаді 2012 року в рідному селі Нкандла. За повір'ями місцевого племені, танок мав привернути духів предків, зруйнувати наміри ворогів президента і дозволити йому залишитися на чолі правлячої партії та держави.
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У лютому 2018 року через низку корупційних скандалів однопартійці змусили Зуму піти у відставку з посади президента. Один зі скандалів - через витрату 16 млн доларів бюджетних коштів на реконструкцію президентської резиденції в Нкандла.
Сальса у розпал кризи
Звичайно, для латиноамериканських політиків, як і для африканських, запальні танці не є дивиною.
Яскравий приклад - венесуельский лідер Ніколас Мадуро. Він танцював як під час передвиборчих мітингів 2013 року, коли тільки прийшов до влади, і економіка Венесуели ще не потерпала від падіння та гіперінфляції, так і в розпал кризи, в якій Венесуела перебуває зараз.
У лютому 2019 року, коли вже значна кількість західних та латиноамериканських держав визнали президентом Венесуели лідера опозиції Хуана Гуайдо, на зібранні своїх прихильників Ніколас Мадуро танцював сальсу з дружиною Сілією Флорес.
Попередник Мадуро, покійний Уго Чавес, також відрізнявся пристрастю до танців.
Ще більше він любив співати - під час візиту до Києва в жовтні 2010 року вирішив зробити це разом з українським ансамблем.
Трамп і "танок з шаблями"
Дональд Трамп пристрастю до танців не відрізняється, але став учасником вірусного танцювального відео. У травні 2017 року він відвідав Саудівську Аравію, уряд якої пообіцяв йому купити американські озброєння на 109 млрд доларів.
Президент був в гарному гуморі й взяв участь в традиційному танці з шаблями пліч-о-пліч з королем Салманом та іншими представниками саудівської еліти. З посмішкою на обличчі президент США переминався з ноги на ногу і розмахував шаблею. Відео танцюючого президента опублікував саудівський телеканал Al Arabiya.
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