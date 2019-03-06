Кінотеатр "Київ": керівництво захищатиметься до останнього
Попри плани столичної влади визначити нового орендаря приміщення кінотеатру "Київ", чинне керівництво закладу віддавати його не збирається. Ба більше - вже готове оскаржувати результати майбутнього конкурсу в суді.
У лютому в КМДА повідомили, що до 1 березня всі, хто бажає стати новими орендарями приміщення цього закладу, можуть надсилати свої пропозиції.
Незабаром столична влада обіцяє провести конкурс і визначити переможця, який отримає право зайняти кінотеатр на найближчі 10 років.
Повний список претендентів, які вже заявили про намір орендувати будівлю, КМДА поки не оприлюднювала, проте одне відомо точно: нинішніх орендарів кінотеатру серед них немає.
Про це в розмові з BBC News Україна повідомила заступниця директора кінотеатру Ірина Шинкаренко: "Участі в конкурсі КМДА ми не братимемо, ніяких заявок нікуди не подавали", - каже вона.
Можлива передача "Києва" в нові руки спричинила справжній скандал: багато хто побоюється, що один з найзнаковіших кінотеатрів столиці втратить своє обличчя, а київська публіка - чи не останній заклад, де регулярно показують авторське кіно.
Розповідаємо, як розвивається скандал навколо "Києва" і хто вже поклав на нього око.
"Ми "Київ" просто так не віддамо"
В керівництві "Києва" дії столичної влади розцінюють не інакше як спосіб "віджати" в них кінотеатр, а конкурс на визначення нового орендаря вважають незаконним.
Втім, додають: навіть якби й визнавали його законність, участі в ньому все одно не брали б.
"Іти на конкурс на тих умовах, які пропонують, платити такі неймовірні кошти - ми не збираємося", - додає пані Шинкаренко.
"Та бажана орендна плата, яку озвучують в КМДА (майже 570 тисяч гривень - ред.), - сильно завищена. З одного боку, дійсно: це величезна будівля площею понад сім тисяч квадратних метрів - з великими сходами, фойє, великими касовими вестибюлями. Але ж працює, по-суті, всього три кінозали. Де брати стільки коштів?".
"Ми 500 тисяч витрачаємо лише на комунальні витрати - щоб підтримувати цю будівлю в нормальному стані", - пояснює заступниця директора "Києва".
Якими б не були результати конкурсу, додає Ірина Шинкаренко, чинне керівництво кінотеатру з передачею приміщення новому власнику не погодиться.
"Будемо оскаржувати це рішення в суді. Врешті-решт ми за останні 20 років в цю будівлю вклали 57 мільйонів гривень - це і капітальний ремонт, і обладнання. Нехай ніхто не думає, що нас буде так легко просто взяти і попросити звільнити цю будівлю. Ми її просто так не віддамо".
Які умови конкурсу?
Сам конкурс КМДА поки не оголошувала, а лише приймала пропозиції від потенційних претендентів на приміщення "Києва".
Ті, хто надсилають такі заявки, мають вже на цьому етапі сплатити першу частину авансу в розмірі двох мінімальних орендних плат - понад 1 мільйон гривень.
У лютому в КМДА розповіли, що провели оцінку приміщення і дійшли висновку: орендна за нього має становити принаймні 569 тисяч гривень на місяць.
Здатність виплачувати цю суму - одна з головних вимог до учасників конкурсу на нового орендаря, проте не єдина.
Серед попередніх вимог до майбутніх орендарів називалися, зокрема, і такі:
- кінотеатр має приділяти значну увагу популяризації українського кіно (не менше 30% від загального репертуару)
- нові орендарі мають забезпечити покази артхаусного кіно
- продовження співпраці з відомими кінофестивалями - зокрема "Молодість" і Docudays UA
Критики вже називають ці умови розпливчастими. "Одна артхаусна стрічка на місяць, яку покажуть посеред дня, буде відповідати баченню влади про те, яким буде "кінотеатр "Київ" у майбутньому", - каже депутат Київради Леонід Антоненко.
Хто вже претендує на "Київ"
Повного списку претендентів в публічному доступі поки немає, проте раніше КМДА називала принаймні кількох із них. Ось вони:
- ТОВ "Планета Кіно" - відома мережа кінотеатрів, діє одразу в кількох містах України. Кінотеатри, як правило, розташовані у великих торговельно-розважальних комплексах. В репертуарі переважають популярні фільми для масової аудиторії.
- ПАТ "Мультиплекс Холдинг" - ще одна всеукраїнська мережа кінотеатрів. Станом на 2018 рік налічувала понад 120 екранів. На сайті компанії сказано, що вона є найбільшою мережею кінотеатрів в Україні. В репертуарі, знову ж таки, переважають фільми, розраховані на масового глядача.
- ТОВ "Компанія "Таурус-Альянс". На сайті YouControl, який збирає дані про українські компанії, вказано, що основний вид діяльності цієї фірми - "ресторани і послуги з доставки продуктів харчування".
- ГО "Фонд "Молодість". Громадська організація, пов'язана із організаторами міжнародного кінофестивалю "Молодість".
Скандал навколо "Києва": в чому суть
Кінотеатр "Київ" - це приміщення площею понад сім тисяч квадратних метрів в самому центрі столиці.
Будівля кінотеатру належить місту і ще з кінця 1990-х здається в оренду товариству з обмеженою відповідальністю "Культурний центр кінотеатр "Київ", команда якого й перетворила заклад в один з найвідоміших кінотеатрів міста.
Все змінилося на початку року, коли стало відомо, що договір оренди з чинними орендарями приміщення "Києва" не продовжуватимуть.
В столичній владі пояснювали, що місто отримує за оренду приміщення кінотеатру замало грошей - лише 47 тисяч гривень на місяць. Мовляв, справедлива вартість оренди має бути набагато більшою.
Нинішнє керівництво "Києва" платити потрібну суму не готове, а отже, єдиний вихід - провести конкурс на нового орендаря, кажуть в КМДА.
Звістка про непевне майбутнє "Києва" викликала хвилю обурення як серед представників кіноспільноти, так і серед звичайних глядачів.
Причина занепокоєння - "Київ" лишається одним з небагатьох столичних кінотеатрів, де продовжують регулярно показувати авторське кіно.
Багато хто побоюється, що разом зі зміною керівництва закладу, зміниться і його політика щодо того, якому кіно віддавати перевагу.
Кличко: "Керівництво "Києва" - безвідповідальні управлінці"
В КМДА, у свою чергу, не втомлюються заспокоювати: новий орендар просто не зможе перетворити його на звичайний "масовий" кінотеатр, оскільки обов'язок зберегти покази авторського кіно пропишуть в умовах оренди.
Міський голова Віталій Кличко під час виступу у Київраді назвав чинне керівництво "Києва" безвідповідальними управлінцями, а скандал навколо зміни орендаря приміщення кінотеатру - результатом маніпулювання громадською думкою.
"Хочу пояснити, щоб кожен зрозумів, звідки ноги ростуть: орендна плата наразі становить 47 тисяч гривень на місяць. Ця умова не змінювалася всі 20 років", - каже мер Києва.
"І от сьогодні, коли ми оголосили про відкриті торги […] ми вже маємо чотири заявки. Ті, хто їх подає, починають із суми в 1 мільйон гривень", - пояснює Кличко.
"І ось вам дельта між 47 тисячами і мільйоном, яка клалася в кишені безвідповідальних управлінців. Вони пішли у ЗМІ і почали поширювати неправдиву інформацію. Ось так вони б'ються за цей мільйон гривень на місяць".
Міський голова наголошує: столична влада не має наміру змінювати профіль "Києва", а лише намагається зробити так, аби кияни отримували якісний сервіс і при цьому бюджет міста отримував додаткові надходження.
"Переконаний, що конкурс стане чудовою відповіддю всім, хто поширює спекуляції довкола майбутнього "Києва", - заявив Віталій Кличко.
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