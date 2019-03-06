Кінотеатр "Київ": керівництво захищатиметься до останнього

Копирайт изображения Уніан Image caption Столична влада планує передати кінотеатр "Київ" новому орендарю, чинне керівництво закладу обіцяє боротися за нього до останнього

Попри плани столичної влади визначити нового орендаря приміщення кінотеатру "Київ", чинне керівництво закладу віддавати його не збирається. Ба більше - вже готове оскаржувати результати майбутнього конкурсу в суді.

У лютому в КМДА повідомили, що до 1 березня всі, хто бажає стати новими орендарями приміщення цього закладу, можуть надсилати свої пропозиції.

Незабаром столична влада обіцяє провести конкурс і визначити переможця, який отримає право зайняти кінотеатр на найближчі 10 років.

Повний список претендентів, які вже заявили про намір орендувати будівлю, КМДА поки не оприлюднювала, проте одне відомо точно: нинішніх орендарів кінотеатру серед них немає.

Про це в розмові з BBC News Україна повідомила заступниця директора кінотеатру Ірина Шинкаренко: "Участі в конкурсі КМДА ми не братимемо, ніяких заявок нікуди не подавали", - каже вона.

Можлива передача "Києва" в нові руки спричинила справжній скандал: багато хто побоюється, що один з найзнаковіших кінотеатрів столиці втратить своє обличчя, а київська публіка - чи не останній заклад, де регулярно показують авторське кіно.

Розповідаємо, як розвивається скандал навколо "Києва" і хто вже поклав на нього око.

"Ми "Київ" просто так не віддамо"

Копирайт изображения Уніан Image caption З кінця 1990-х приміщення кінотеатру орендувало його чинне керівництво. На початку року столична влада вирішила не продовжувати договір

В керівництві "Києва" дії столичної влади розцінюють не інакше як спосіб "віджати" в них кінотеатр, а конкурс на визначення нового орендаря вважають незаконним.

Втім, додають: навіть якби й визнавали його законність, участі в ньому все одно не брали б.

"Іти на конкурс на тих умовах, які пропонують, платити такі неймовірні кошти - ми не збираємося", - додає пані Шинкаренко.

"Та бажана орендна плата, яку озвучують в КМДА (майже 570 тисяч гривень - ред.), - сильно завищена. З одного боку, дійсно: це величезна будівля площею понад сім тисяч квадратних метрів - з великими сходами, фойє, великими касовими вестибюлями. Але ж працює, по-суті, всього три кінозали. Де брати стільки коштів?".

Копирайт изображения Уніан Image caption "Київ" розташований у самому центрі міста. На його приміщення вже претендують кілька мереж кінотеатрів

"Ми 500 тисяч витрачаємо лише на комунальні витрати - щоб підтримувати цю будівлю в нормальному стані", - пояснює заступниця директора "Києва".

Якими б не були результати конкурсу, додає Ірина Шинкаренко, чинне керівництво кінотеатру з передачею приміщення новому власнику не погодиться.

"Будемо оскаржувати це рішення в суді. Врешті-решт ми за останні 20 років в цю будівлю вклали 57 мільйонів гривень - це і капітальний ремонт, і обладнання. Нехай ніхто не думає, що нас буде так легко просто взяти і попросити звільнити цю будівлю. Ми її просто так не віддамо".

Які умови конкурсу?

Сам конкурс КМДА поки не оголошувала, а лише приймала пропозиції від потенційних претендентів на приміщення "Києва".

Ті, хто надсилають такі заявки, мають вже на цьому етапі сплатити першу частину авансу в розмірі двох мінімальних орендних плат - понад 1 мільйон гривень.

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Заступник голови КМДА Володимир Слончак запевняє: фестивальний профіль "Києва" буде збережено, у закладі й надалі демонструватимуть авторське кіно

У лютому в КМДА розповіли, що провели оцінку приміщення і дійшли висновку: орендна за нього має становити принаймні 569 тисяч гривень на місяць.

Здатність виплачувати цю суму - одна з головних вимог до учасників конкурсу на нового орендаря, проте не єдина.

Серед попередніх вимог до майбутніх орендарів називалися, зокрема, і такі:

кінотеатр має приділяти значну увагу популяризації українського кіно (не менше 30% від загального репертуару)

нові орендарі мають забезпечити покази артхаусного кіно

продовження співпраці з відомими кінофестивалями - зокрема "Молодість" і Docudays UA

Критики вже називають ці умови розпливчастими. "Одна артхаусна стрічка на місяць, яку покажуть посеред дня, буде відповідати баченню влади про те, яким буде "кінотеатр "Київ" у майбутньому", - каже депутат Київради Леонід Антоненко.

Хто вже претендує на "Київ"

Копирайт изображения Уніан Image caption Багато хто побоюється, що на "Київ" може чекати доля двох інших знакових столичних кінотеатрів - "Україна" і "Кінопанорама". Обидва не працюють з осені минулого року

Повного списку претендентів в публічному доступі поки немає, проте раніше КМДА називала принаймні кількох із них. Ось вони:

ТОВ "Планета Кіно" - відома мережа кінотеатрів, діє одразу в кількох містах України. Кінотеатри, як правило, розташовані у великих торговельно-розважальних комплексах. В репертуарі переважають популярні фільми для масової аудиторії.

ПАТ "Мультиплекс Холдинг" - ще одна всеукраїнська мережа кінотеатрів. Станом на 2018 рік налічувала понад 120 екранів. На сайті компанії сказано, що вона є найбільшою мережею кінотеатрів в Україні. В репертуарі, знову ж таки, переважають фільми, розраховані на масового глядача.

ТОВ "Компанія "Таурус-Альянс". На сайті YouControl, який збирає дані про українські компанії, вказано, що основний вид діяльності цієї фірми - "ресторани і послуги з доставки продуктів харчування".

ГО "Фонд "Молодість". Громадська організація, пов'язана із організаторами міжнародного кінофестивалю "Молодість".

Скандал навколо "Києва": в чому суть

Кінотеатр "Київ" - це приміщення площею понад сім тисяч квадратних метрів в самому центрі столиці.

Будівля кінотеатру належить місту і ще з кінця 1990-х здається в оренду товариству з обмеженою відповідальністю "Культурний центр кінотеатр "Київ", команда якого й перетворила заклад в один з найвідоміших кінотеатрів міста.

Все змінилося на початку року, коли стало відомо, що договір оренди з чинними орендарями приміщення "Києва" не продовжуватимуть.

Копирайт изображения Укрінформ Image caption На захист чинного керівництва "Києва" висловлювався, зокрема, голова Держкіно Пилип Іллєнко

В столичній владі пояснювали, що місто отримує за оренду приміщення кінотеатру замало грошей - лише 47 тисяч гривень на місяць. Мовляв, справедлива вартість оренди має бути набагато більшою.

Нинішнє керівництво "Києва" платити потрібну суму не готове, а отже, єдиний вихід - провести конкурс на нового орендаря, кажуть в КМДА.

Звістка про непевне майбутнє "Києва" викликала хвилю обурення як серед представників кіноспільноти, так і серед звичайних глядачів.

Причина занепокоєння - "Київ" лишається одним з небагатьох столичних кінотеатрів, де продовжують регулярно показувати авторське кіно.

Багато хто побоюється, що разом зі зміною керівництва закладу, зміниться і його політика щодо того, якому кіно віддавати перевагу.

Кличко: "Керівництво "Києва" - безвідповідальні управлінці"

В КМДА, у свою чергу, не втомлюються заспокоювати: новий орендар просто не зможе перетворити його на звичайний "масовий" кінотеатр, оскільки обов'язок зберегти покази авторського кіно пропишуть в умовах оренди.

Міський голова Віталій Кличко під час виступу у Київраді назвав чинне керівництво "Києва" безвідповідальними управлінцями, а скандал навколо зміни орендаря приміщення кінотеатру - результатом маніпулювання громадською думкою.

Копирайт изображения Уніан Image caption Мер Києва Віталій Кличко вважає, що зміна орендаря піде кінотеатру тільки на користь

"Хочу пояснити, щоб кожен зрозумів, звідки ноги ростуть: орендна плата наразі становить 47 тисяч гривень на місяць. Ця умова не змінювалася всі 20 років", - каже мер Києва.

"І от сьогодні, коли ми оголосили про відкриті торги […] ми вже маємо чотири заявки. Ті, хто їх подає, починають із суми в 1 мільйон гривень", - пояснює Кличко.

"І ось вам дельта між 47 тисячами і мільйоном, яка клалася в кишені безвідповідальних управлінців. Вони пішли у ЗМІ і почали поширювати неправдиву інформацію. Ось так вони б'ються за цей мільйон гривень на місяць".

Міський голова наголошує: столична влада не має наміру змінювати профіль "Києва", а лише намагається зробити так, аби кияни отримували якісний сервіс і при цьому бюджет міста отримував додаткові надходження.

"Переконаний, що конкурс стане чудовою відповіддю всім, хто поширює спекуляції довкола майбутнього "Києва", - заявив Віталій Кличко.

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