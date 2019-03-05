Синдром розбитого серця: хвороба "з голови", від якої можна померти

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Ваше серце може постраждати після будь-якої сумної події, і винним у цьому, найімовірніше, буде ваш мозок, кажуть експерти.

Швейцарські вчені проводять дослідження, присвячене так званому "синдрому розбитого серця".

Психологічний стрес може викликати гостру минущу дисфункцію лівого шлуночка. Синдром проявляється раптовим розвитком серцевої недостатності або болю у грудях, що поєднується зі змінами на ЕКГ, характерними для інфаркту міокарда передньої стінки лівого шлуночка.

Найчастіше цей синдром розвивається на тлі стресових ситуацій, що викликають сильні, частіше різко негативні, емоції. Такими подіями можуть бути смерть близької людини або розставання.

Повної ясності, як це відбувається, у вчених поки що немає. У публікації в медичному журналі European Heart Journal висловлюють припущення, що синдром провокує реакція мозку на стрес.

Вперше "синдром розбитого серця" описав японський вчений Хікару Сато в 1990 році - тоді він отримав назву "кардіоміопатія такоцубо" (від японського "takotsubo" - керамічний горщик з круглою основою і вузькою шийкою).

Цей синдром відрізняється від "звичайного" серцевого нападу, коли блокується приплив крові до серцевого м'яза. Блокування току крові до серця відбувається за наявності в коронарних артеріях тромбу.

Однак симптоми синдрому розбитого серця і серцевого нападу багато в чому схожі: в першу чергу це утруднене дихання і біль у грудях.

Часто якась сумна подія є своєрідним тригером, що провокує виникнення синдрому. Однак до розвитку синдрому розбитого серця можуть привести і радісні події, що викликають сильні емоції. Наприклад, весілля або отримання нової роботи.

Синдром розбитого серця може бути тимчасовим явищем - у цьому випадку серцевий м'яз відновиться через кілька днів, тижнів або місяців. Але в деяких випадках розвиток синдрому може привести навіть до смерті.

У Британії синдром розбитого серця діагностують приблизно у 2,5 тис. пацієнтів щороку.

Копирайт изображения Christian Templin, University Hospital Zurich Image caption Рентген серця людини, у якої діагностували синдром такоцубо

Точна причина виникнення синдрому вченим не відома. Однак передбачається, що цей синдром може бути пов'язаний з підвищенням рівня гормонів стресу - наприклад, адреналіну.

Єлена Гадрі з Університетської клініки Цюріха разом зі своїми колегами вивчила активність головного мозку 15 пацієнтів, у яких діагностували синдром розбитого серця.

Дані томографії показали значні відмінності активності мозку цих пацієнтів від картини, що спостерігалася у 39 здорових учасників контрольної групи.

У них відзначили набагато менший зв'язок між ділянками мозку, що відповідають за контроль над емоціями, і несвідомими (автоматичними) реакціями організму (такими як серцебиття).

"Емоції формуються в головному мозку, тому цілком можливо, що хвороба формується в мозку. А потім мозок посилає відповідні сигнали серцю", - говорить пані Гадрі.

Для того, щоб зрозуміти механізм формування синдрому, необхідні подальші дослідження.

Природа синдрому

У швейцарських вчених, які проводили дослідження, не було даних томографічного дослідження пацієнтів до того, як у них виявили синдром розбитого серця. Тому дослідники не можуть стверджувати, що скорочення зв'язків між різними відділами головного мозку стало наслідком розвитку синдрому, або ж синдром розвинувся через скорочення зв'язків.

"Це дуже важлива частина дослідження, це допоможе нам краще зрозуміти природу цього синдрому, яку часто залишають без уваги, і вона продовжує залишатися для нас загадкою", - говорить голова британської організації "Кардіоміопатія" Джоел Роуз.

"Ці дослідження допоможуть нам зрозуміти, яку роль у формуванні синдрому грає мозок, і чому деякі люди схильні до цього захворювання, а інші - ні", - каже він.

"Ці спостереження підтверджують наші давні припущення - про особливу роль зв'язку між мозком і серцем у формуванні кардіоміопатії такоцубо", - говорить дослідниця з британського фонду British Heart Foundation Дана Доусон.

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