Електромобілі наступають: фото новинок Женевського автосалону

З 7 по 17 березня у Швейцарії проходить одна з головних подій автомобільного світу — Женевський автомобільний салон. Цього року в центрі уваги виставки складають електричні автомобілі.

Причина такого ажіотажу не лише у кількості представлених "не бензинових" автівок, але і їхні характеристики. Вперше широкій публіці показали найшвидший електромобіль у світі, а також машину, яку можна зарядити усього за п'ять хвилин.

Ось лише деякі з найцікавіших новинок виставки, які вже показали громадськості.

Копирайт изображения AFP Image caption Pininfarina Battista

Італійський суперкар, або як тепер усе частіше кажуть, гіперкар Pininfarina Battista вартістю понад 2,6 мільйона доларів, не просто найшвидше авто у світі, на якому можна їздити дорогами, воно ще й повністю електричне.

Електрокар розганяється від 0 до 100 км/год немов справжня блискавка за менш ніж дві секунди. Його максимальна швидкість - 350 км/год.

Авто досягає таких дивовижних результатів завдяки неймовірній потужності двигуна, який має 1 900 кінських сил.

Головне з такими можливостями знайти дороги, аби ними безпечно їздити "на повну".

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Arcfox-GT

Компанія Arcfox, яка входить до складу китайської державної компанії BAIC Group, представила на виставці відразу три моделі електрокарів, над якими працював колишній головний дизайнер Volkswagen.

Найпотужнішою з представлених стала модель Arcfox-GT, чотири двигуни якої дають 1 020 кінських сил. Завдяки цьому авто розганяється до 100 км/год за 2,59 секунди.

Хоча після попередньої машини це може й не здатись таким дивовижним, але, наприклад, Tesla Model S P100D на це потрібно 2,7 секунди.

Копирайт изображения EPA Image caption Piech Mark Zero

Швейцарська компанія Swiss Piech Automotive AG представила свій електричний суперкар Piech Mark Zero.

Автівка має три електричні двигуни сумарною потужністю понад 400 кінських сил. До 100 км/год авто розганяється за 3,2 секунди.

Дивує ж нова модель іншим - батареєю.

Одного заряду батарей автівки вистачає на 500 км подорожі. Вражає ж те, що до 80% зарядити машину можна всього лише за п'ять хвилин.

Водій такого електрокару практично не відстане від своїх "бензинових" колег на заправці.

Поки що це - концепт, але компанія планує запустити серійне виробництво автівок найближчими роками.

Копирайт изображения Reuters Image caption Volvo Polestar 2

Дочірня компанія шведського концерну Volvo представила результат своїх багаторічних досліджень — автомобіль Polestar 2, який вже називають одним з основних конкурентів Tesla Model 3.

Авто має два електродвигуни сумарною потужністю 408 кінських сил, а запас ходу на одній підзарядці складає 500 км. Вартість автівки має скласти близько 40 тисяч євро за базову комплектацію.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Volkswagen ID. BUGGY

Але були на виставці не самі лише електричні суперкари — ось Volkswagen ID. BUGGY. Максимальна швидкість багі 160 км/год, а запас ходу від одного заряду батарей - 250 км.

Копирайт изображения Reuters Image caption Fiat Centoventi

Італійці із Fiat представили свій електрокар Centoventi. У стандартній комплектації авто має одну батарею із запасом ходу майже 100 кілометрів, проте за бажання клієнти зможуть докупити ще три батареї. Так запас ходу можна збільшити до майже 500 кілометрів.

Не обійшлося на міжнародному автошоу і без бензинової класики.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Ferrari F8 Tributo

Італійська компанія Ferrari представила свою найновішу модель - F8 Tributo, яка є спадкоємцем 488GTB і має потужний 3,9 літровий двигун V8 з подвійним турбонаддувом і 710 кінськими силами.

Вся ця міць дається в знаки на трасі — до 100 км/год авто розганяється за 2,9 секунди, а його максимальна швидкість - 340 км/год.

Цілком імовірно, що це останній суперкар компанії не з гібридним двигуном такого типу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Huracan EVO Spyder

Конкуренти Ferrari із компанії Lamborghini також не обійшли салон стороною і представили свою Huracan EVO Spyder.

Модель має 5,2 літровий двигун V10. Щоправда, її показники дещо скромніші - 631 кінська сила, а до 100 км/год вона розганяється за 3,1 секунди.

Максимальна швидкість автівки, представленої у майже весняному яскраво-зеленому кольорі - 323 км/год.

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