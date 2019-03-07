8 березня. Чому це свято найважливіше для половини українок

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Дизайнерка Христина Кутиголова демонструє авторський етнопроект

Кожного року на Міжнародний жіночий день у мережі вирують пристрасті, вітати чи не вітати жінок й чи варто його вважати радянським рудиментом. Проте соціологічні опитування чітко доводять - для половини жінок це точно є важливим святом.

Як не парадоксально, але прихильніше до цього свята ставиться молодь, аніж люди старшого віку.

Серед українців досі суттєво більше людей, які вважають це свято гарною нагодою привітати жінок і подарувати квіти, а не днем боротьби за рівні права.

На хвилі декомунізації останніх років лунало багато ініціатив скасувати відзначення 8 березня як державного свята і прибрати вихідний.

Інститут національної пам'яті навіть ініціював подібні зміни до закону, аргументуючи це "атавізмом радянського минулого".

Проте така ініціатива так і не дійшла до Верховної Ради, і якщо подивитись на дані соцопитувань за останні роки, то зрозуміло чому - Міжнародний жіночий день досі є популярним серед українців й виборців усіх партій.

Одне з найулюбленіших свят

Київський міжнародний інститут соціології давно відслідковує ставлення українців до державних свят.

За останні 5 років любов до 8 березня дещо зменшилась, проте це свято досі у четвірці найулюбленіших.

Соціологи пропонують респондентам визначити для себе п'ять свят з усього переліку державних, які є для них улюбленими чи важливими.

Якщо у 2013 році для майже половини українців 8 березня було важливим чи улюбленим, то на кінець 2018-го таких стало 42%.

Проте воно поступається за популярністю тільки Різдву - 82%, Великодню - 81%, та Новому року - 75%.

Соціологи підтверджують, що жіночий день більше подобається жінкам, аніж чоловікам.

8 березня є серед найулюбленіших всього у третини чоловіків (34%), і аж 50% жінок називають його серед фаворитів.

Молодь більше любить 8 березня

Дуже показовими у ставленні до 8 березня є вікові та регіональні відмінності.

Очікувано, що із заходу на схід любов до 8 березня зменшується.

Якщо на Західній Україні 8 березня важливе для 17% українців, то у центрі важливе для 49%, на півдні - для 51%, а на сході - для 60% респондентів.

От що може здивувати, так це вікова різниця. Через неї можна припустити, що 8 березня є вже не настільки ідеологічним, як дехто вважає.

Копирайт изображения UNIAN

Адже для старших людей, які більшу частину життя прожили в СРСР, 8 березня є таким же важливим, як і для молоді.

Серед людей віком 18-29 років близько 44% назвали 8 березня важливим, так само як люди вікової групи 50-70 років.

Найбільше люблять 8 березня люди віком 30-39 років - 47%. А найменше - представники вікової групи понад 70 років - всього 34%.

Тому навряд чи варто думати, що з часом ставлення до 8 березня суттєво погіршуватиметься.

Чого чекають

Компанія КМІС також спитала, який подарунок жінки чекають на 8 березня.

23% опитаних чекають, що на це свято їм подарують квіти, а 12% не чекають від чоловіків ніяких подарунків, крім турботи та уваги.

Ювелірну прикрасу хотіли б отримати 7% жінок, парфуми чи косметику - 6%. Трохи менше - 5% - чекають на романтичну вечерю. Така сама кількість очікують цього дня на гроші.

13% українських жінок сказали, що не мають людини, від якої чекають на подарунки.

Права жінок і заробіток торговців

У 2017 році компанія TNS робила окреме дослідження з питанням, чим для людей є 8 березня і чи мають намір вони його якось святкувати.

Воно дуже гарно ілюструє кілька варіантів ставлення до цього свята - класичне жіноче свято, день боротьби за права жінок чи свято бізнесу, який продає квіти.

Копирайт изображения УКРІНФОРМ Image caption 20% українців вважають 8 березня днем боротьби за права жінок

Хоч якось відзначати цей день тоді планували 80% українців.

Майже половина опитаних вважали 8 березня хорошим приводом зробити приємне близьким жінкам. Натомість 20% респондентів казали, що це свято має нагадати про права жінок.

У 12% українців цей день просто викликає позитивні емоції, а кожен десятий назвав свято пережитком радянського минулого.

Показово, що 3% вказали метою 8 березня отримання прибутку для торговців.

Виборці підтримують

Ще одне цікаве дослідження 2017 року презентувала соціологічна група "Рейтинг". Тоді вони опитали українців щодо ставлення до свят, які дістались Україні у спадок від Радянського Союзу - Дня перемоги 9 травня, Міжнародного жіночого дня та Дня солідарності трудящих.

Тут не було варіантів вибрати найулюбленіші свята, а треба було просто пояснити, чим є ці три дати.

Тоді 73% опитаних сказали, що 8 березня має символізм, важливий для них особисто, решта назвали його пережитком минулого, простим вихідним чи звичним днем.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Більшість виборців майже усіх партій святкують 8 березня

У населення міст 8 березня має особисте значення для більшої кількості людей, ніж у селах - 75% проти 67%.

Цікавою була кореляція між політичною орієнтацією виборця та ставленням до свята.

Тоді майже 90% електорату лояльних до Росії партій "Опозиційний блок" та "За життя" казали про важливість 8 березня.

Далі йшла "Радикальна партія" - 77%, "Батьківщина" - 72%, "Громадянська позиція" - 67%, БПП - 64% та "Самопоміч" - 63%.

І навіть серед електорату націоналістичної "Свободи" для 46% 8 березня також було значимим святом, тільки 19% назвали його пережитком минулого, а 33% охарактеризували простим вихідним чи звичним днем.

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