Копирайт изображения УНІАН Image caption Павло Букін: "Оптимумспецдеталь" одразу усунули з ринку, коли виявили її фіктивність

Генеральний директор "Укроборонпрому" Павло Букін став одним із фігурантів останнього розслідування Bihus.Info.

За твердженням журналістів, у 2016 році він, тоді ще керівник іншої державної оборонної компанії "Укрспецекспорт", нібито свідомо у сім разів переплатив за імпорт висотомірів й отримав за це $10 тис. "відкату".

В ексклюзивному інтерв'ю BBC News Україна Павло Букін розповів про деталі того контракту, можливі наслідки скандалу, контакти з іншими фігурантами розслідувань, батьком та сином Гладковськими, а також про проблеми у держконцерні "Укроборонпром", від якого багато в чому залежить боєздатність української армії.

"Категорично заперечую"

BBC News Україна: В розслідуванні Bihus.Info вказується, що у 2016 році "Укрспецекспорт", який ви тоді очолювали, закупив висотоміри для казахських Ан-26 всемеро дорожче, й ви нібито отримали за це 10 тис. доларів "винагороди".

Павло Букін: Отримання винагороди категорично заперечую. Це неправда.

Що ж до цього контракту, то ми виконували його для іноземного замовника. Ремонт передбачав встановлення нового модернізованого комплексу радіоелектронного обладнання літака.

Ми цілеспрямовано шукали цей комплекс, адже без нього не змогли б виконати контракт повністю. Підприємство не отримало б коштів, а працівники - роботи.

Звернулися до багатьох підприємств, "АН Сервіс" єдиний погодився постачати.

Логістичні послуги ми не здійснювали, а купували обладнання в українського постачальника. Іншого шляху не було.

Що ж показується у розслідуванні (і це підкреслюють журналісти): товар ввозився від самого початку як інший товар… щоб приховати його військове призначення, адже він встановлювався на військовий літак.

Як у цьому випадку можна коментувати, чи було завищення [ціни], чи не було?

Люди виконували завдання з постачання техніки поточного виробництва, на жаль, російського. Ми ще не освоїли виробництво цих комплексів самостійно.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Ан-26 - популярний у пострадянських країнах транспортник. Україна має можливості проводити їхній ремонт та модернізацію

BBC News Україна: Чи був залучений якимось чином до цієї угоди згаданий у сюжеті Віталій Жуков, з яким ви начебто переписувалися?

П.Б.: Я з Віталієм Жуковим робочі питання не обговорював. По цій угоді у тому числі.

BBC News Україна: Опубліковані скріншоти переписки - неправда?

П.Б.: Я не знаю, звідки вони взялися.

Не хочу звинувачувати журналістів у спрямованій інформаційній провокації. Але розслідувачі самі кажуть, що отримали інформацію з невідомих джерел.

Ця інформація стосується підприємств "Оптимумспецдеталь", "Ренал", що розслідувалося два роки тому. Це постачання також було два роки тому. Хто з цією інформацією міг працювати, звідки вона взялася - це питання не до нас.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Президент Порошенко призначив Павла Букіна гендиректором "Укроборонпрому" рік тому

BBC News Україна: Чи завищували ціну при закупівлях по тому контракту?

П.Б.: Завищену ціну категорично заперечую.

У нас є відповідна процедура відбору постачальників. Зафіксована у часі і документах, у переписці. Ми готові всю цю інформацію надати на запит будь-якого правоохоронного органу

(Вже після інтерв'ю стало відомо, що НАБУ зареєструвало ще одне кримінальне провадження "за результатами аналізу" нового розслідування Bihus.Info. - Ред.)

BBC News Україна: У заяві прес-служби "Укроборонпрому" вказується, що раніше концерн дав відповідь на запит журналістів щодо цього питання, але вони її не використали. Що було у тій відповіді?

П.Б.: Там йшлося про наші стосунки з компанією "АН Сервіс".

Не хочу нікого звинувачувати, але у цьому конкретному випадку (останнє відео Bihus.Info. - Ред.) було домонтоване моє інтерв'ю "Цензору", а відповідь "Укроборонпрому" не розміщено.

BBC News Україна: У згаданому інтерв'ю "Цензору" ви говорили про експортний контракт, який мав рентабельність 20%. Мова йде саме про цей контракт з Казахстаном?

П.Б.: Так.

BBC News Україна: І постачання цих висотомірів в Україну так само було рентабельне?

П.Б.: Воно було рентабельне для "Укрспецекспорту", як і весь контракт у цілому…, загальна сума якого була близько 6 млн доларів.

BBC News Україна: Чи була реакція від міжнародних партнерів на останній журналістський матеріал?

П.Б.: Болюче питання…

Звісно, це сильний удар по репутації, його треба буде якось коментувати і закривати.

Це може вплинути на обсяги реалізації послуг з ремонту авіапарку нашими підприємствами.

BBC News Україна: Але поки що реації не було?

П.Б.: Поки що ні.

Питання бойової авіації - критичне

Копирайт изображения УНІАН Image caption Український Су-25. Незабаром ЗСУ доведеться задуматися, чим замінити такі літаки

BBC News Україна: Якщо говорити ширше, наскільки серйозною в українській "оборонці" є проблема імпорту російських запчастин?

П.Б.: Якщо порівнювати з 2014-2015 роками, то найбільш критичні проблеми вже вирішені. Це стосувалося бронетанкової галузі.

Є одиничні питання, які вирішуються, наприклад, нещодавно Завод ім. Малишева освоїв виробництво гусениць для БМП. Це потребувало заміни стандарту сталі, адже старий вироблявся у Росії.

По інших напрямках найскладніше - в авіації.

Замовлення і розробка власної авіоніки потребує зобов'язання щодо реалізації великої кількості літаків. На один літак навігаційні комплекси ніхто не робить.

Звісно, це потребує капіталовкладень і підтримки держави, замовлення літаків.

Останнім замовником є МВС - Держслужба з надзвичайних ситуацій у його складі. Зараз обговорюються технічні завдання щодо постачання перших літаків.

Що ж до бойової авіації, то там питання критичне.

Міг-29, Су-27, Су-25, Су-24, гелікоптери, які використовуються у наших Військово-повітряних силах - це авіаційні платформи, які вироблялися у Росії, їхні конструкторські бюро та серійні заводи там.

У нас, у "Мотор Січ", є компетенція по виробництву двигунів, і є компетенція по ремонту. Але по серійному виробництву, продовженню ресурсу - ці питання вирішуються важче.

Якийсь період ми ще будемо використовувати ці платформи, але у перспективі, десь через п'ять років, доведеться ухвалювати рішення про перехід на інші.

Копирайт изображения УНІАН

BBC News Україна: Ви заявляли, що Україна все ще потребує "сірі платформи" для закупівель "критичного імпорту". Що це за платформи?

П.Б.: Ця система закрита, багато говорити про неї я не можу.

Які у них головні проблеми? Коли постачають товар невідомого походження, оскільки невідомо, як він перетнув державний кордон. Інколи це означає і невідому якість.

Якщо державі щось критично необхідне для Збройних сил, ми хочемо це отримувати з контрольованих джерел. Ініціативою концерну саме і є створення такого джерела.

Тут ще є процедурні питання, але вони рухаються. По деяких проектах ми вже почали працювати.

Що ж стосується усунення випадків, як з "Оптимумспецдеталь" (Фірма-фігурант кількох розслідувань. - Ред.), то з першого дня мого призначення ми скасували процедуру кваліфікації, на яку нарікали через заангажованість.

Для контролю закупівель провели конкурс між електронними майданчиками, який виграв Smart Tender. За 2018 рік через нього пройшло 43 тис. електронних тендерів, а за весь час 140 тис.

Зараз 95% закупівель, крім секретних, проходять через електронні майданчики. Це будь-хто може побачити.

Що ж стосується "сірих постачальників", то у нинішніх умовах їм працювати майже неможливо. Запропонований нами механізм має передати повноваження щодо забезпечення критичних потреб відповідним державним органам.

"Оптимумспецдеталь" на українському оборонному ринку

Копирайт изображения УНІАН Image caption Павло Букін: "Оптимумспецдеталь" одразу усунули з ринку, коли виявили її фіктивність

BBC News Україна: Згадана фірма "Оптимумспецдеталь", за вашими словами, загалом мала контрактів з держпідприємствами на понад 200 млн грн. Можете детальніше про ці угоди розповісти?

П.Б.: Щоб ви розуміли її місце на ринку: у 2015 році загальні обсяги закупівель ТМЦ (Товарно-матеріальних цінностей, тобто запчастин, матеріалів і т.п. - Ред.) були майже 22 млрд грн, компанія "Оптимумспецдеталь" тоді входила у десятку найбільших постачальників, була на сьомому місці.

У 2016 році було майже 26 млрд грн закупівель, а вона вже не входила у десятку.

2017 рік - 29 млрд грн закупівель, "Оптимумспецдеталі" немає.

2018 рік - обсяг закупівель десь 22 млрд грн, цієї фірми теж вже не було.

Загалом в обсягу ринку "Оптимумспецдеталь" у перший рік мала менше 2%, а потім - менше 1%.

Ці цифри, думаю, кажуть самі за себе.

BBC News Україна: Але все одно мова йде про понад 200 млн грн.

П.Б.: Щодо них ("Оптимумспецдеталі". - Ред.) ми надавали і надаємо всю інформацію правоохоронним органам.

Ми багато разів запитували всіх, чи має "Оптимумспецдеталь" ознаки фіктивного постачальника. Як тільки з'явилася інформація про її фіктивність у 2017 році, то її повністю усунули від співпраці з "Укроборонпромом".

BBC News Україна: Які найбільші угоди мала ця фірма з концерном?

П.Б.: В основному вони постачали запчастини для бронетанкової техніки.

Стосунки з Гладковськими

Копирайт изображения УНІАН Image caption Олег Гладковський був першим заступником секретарая РНБО

BBC News Україна: Які у вас стосунки з Олегом Гладковським?

П.Б.: З Олегом Володимировичем у мене були виключно робочі стосунки.

Коли мене сюди призначали, я мав з ним співбесіду, як і з прем'єр-міністром та президентом.

До цього я працював з ним як з головою Комісії з військово-технічного співробітництва.

Жодних питань неслужбового характеру з ним не було.

BBC News Україна: Чи були у нього якісь повноваження, щоб впливати на закупівлі?

П.Б.: Не було.

Щоб уникнути таких звинувачень він ще рік чи два тому звільнився з Міжвідомчої комісії з оборонно-промислового комплексу.

Якщо б до мене були якісь такі запити, на них була б негативна відповідь.

BBC News Україна: Як ви поставилися до того, що президент нещодавно звільнив його з посади заступника секретаря РНБО?

П.Б.: Це право президента, я не готовий коментувати.

Але концерн не є політичною організацією, ми не входимо у якусь партію.

Ми будемо робити все, щоб країна спокійно дійшла до виборів. Тому будемо максимально відкритими.

Копирайт изображения УНІАН

BBC News Україна: Чи контактували з Олегом Гладковським останнім часом?

П.Б.: Бачився вчора (4 березня. - Ред.). Говорили про те, що сталося. Робоча розмова, не більше того.

BBC News Україна: Чи є відносини з його сином - Ігорем Гладковським?

П.Б.: З Ігорем я знайомий. Познайомив мене Олег Володимирович.

Службових відносин з ним не було.

BBC News Україна:Якісь позаслужбові стосунки, дружба?

П.Б.: Дружби немає, він набагато молодший від мене.

BBC News Україна: Чи не звертався Ігор Гладковський зараз до вас, абозалучити до його відео, які він випускає як відповідь журналістам?

П.Б.: Ні. Я посадова особа і буду діяти за своїми повноваженнями.

Жодних таких намірів я не мав.

На допити не викликали

BBC News Україна: Коли почався скандал з ймовірною корупцією в "оборонці" Олег Гладковський заявив, що він призупиняє свою роботу в РНБО. Чи не має у вас наміру на час розслідувань призупинити свою роботу в "Укроборонпромі"?

П.Б.: На даний момент такого наміру в мене немає. Але це не якась категорична позиція.

Просто я не вважаю себе винуватим у чомусь.

За останній рік було багато чого зроблено. Навіть електронний документообіг ми ввели у повному форматі - мало в кого він є.

Цілий рік ми командою працюємо на реформування "Укроборонпрому".

Якщо потрібно буде, щоб я звільнився або усунувся від посади, то я з жалем, але зроблю це. Спокійно і без якоїсь політизації.

BBC News Україна: Чи викликали вас на допити? Ви є фігурантом якихось справ?

П.Б.: Не можу сказати. Якщо будуть викликати, то я піду і дам свідчення. Поки що не викликали.

BBC News Україна: Чи спілкувалися з президентом від початку скандалів.

П.Б.: Ще ні. У нас заплановане відповідне засідання (Мова йде про засідання РНБО 6 березня, - Ред.).

Копирайт изображения УНІАН

Позиватися до журналістів?

BBC News Україна: Ігор Гладковський вже подав до суду на журналістів. Ваше прізвище також багато згадується у їхніх матеріалах. Будете позиватися?

П.Б.: У мене немає рішення щодо цього питання.

Я вважаю, що жанр журналістських розслідувань потрібен, це світова практика. Але концерну хотілося б, щоб журналіст, який їх проводить, більш вимогливо ставився до інформації, джерел і фактажу.

BBC News Україна: Які фактологічні помилки були? Наведіть приклад.

П.Б.: Яскравий приклад - закупівля БМП. Тоді нас звинуватили у розкраданні державних коштів.

У результаті компанія, яка завозила БМП-1, не може забрати останню партію машин, адже через медійний скандал зупинилося виконання контракту. Потім через затягування у постачальника закінчилася ліцензія на постачання.

Зараз пройшло багато часу, є збитки, питання обговорюються вже у судах. А машини так і не поставили в Україну.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Закупівлі чеських БМП-1 через польську фірму стало найгучнішим скандалом в українській "оборонці" минулого року

BBC News Україна: Але ж там журналісти видання "Новое время" говорили про закупівлі БМП-1 за завищеними цінами.

П.Б.: Це неправда. Подивіться, скільки коштує на ринку БМП-1 і які країни за якими цінами їх закупили, той же Єгипет.

Сьогодні вони дуже затребувані, адже кількість конфліктів у світі, на жаль, зростає.

Зараз ця техніка потрібна у багатьох місцях. Не так і просто її знайти.

А ми після скандалу 26 машин не можемо забрати - через взаємні претензії про те, хто буде покривати втрати.

BBC News Україна: Все ж, чи є така проблема в українській "оборонці", що держава переплачує за те, що могла б купити дешевше?

П.Б.: Така проблема існує у будь-якій державі. У когось більше, у когось менше. Але концерн робить усе, щоб цього негативного явища у нас не було. Я сам зацікавлений, щоб у нас працювали прозорі механізми.

BBC News Україна: Як для себе ви пояснюєте причини нинішніх скандалів?

П.Б.: Пояснення просте - залишився місяць до виборів. Дуже хочеться, щоб вони не розвалили нашу державу.

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