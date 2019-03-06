День млинців, Масляна і Масниця: де і чому їдять млинці перед постом

Копирайт изображения Johnny Green/PA. Image caption До традиційних перегонів з млинцями долучаються британські депутати

Напередодні Великого посту в країнах з християнськими традиціями влаштовують особливі святкування, у багатьох з них - їдять млинці.

Що спільного в цих традиціях і чим вони відрізняються, а що в Україні - млинці чи вареники?

Велика Британія: "День млинців"

У Британії, як і в багатьох країнах Західної Європи, Великий піст починається в середу. День перед цим називають "Жирний вівторок", або ж просто "День млинців".

Цей день також популярний в Ірландії, Канаді, Австралії та Новій Зеландії.

У вівторок люди зазвичай йшли до церкви на сповідь, щоб покаятися у гріхах. Звідси і пішла інша традиційна назва цього дня - "День покаяння" (Shrove Tuesday).

Перед початком посту родини намагалися використати всі продукти зі своїх запасів, які б за тривалий піст зіпсувалися.

Яйця, молоко та жири були серед тої їжі, від якої у піст відмовлялися, тож природно, що з них прагнули щось приготувати.

Для цього ідеально підходили млинці, адже потрібно було лише додати до цих продуктів трохи борошна.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Британії млинці зазвичай їдять із цукром та лимонним соком

Цього дня у багатьох британських містах проводять "перегони з млинцями", традиція яких сягає 1445 року.

За легендою, в містечку Олні жінка натхненно смажила млинці в себе вдома, втративши контроль над часом. Раптом вона почула церковний дзвін, що закликав на службу.

Вона вийшла з кухні і пробігла всю дорогу до церкви як була - у фартуху та з пательнею в руках, підкидаючи млинець, аби не підгорів.

Копирайт изображения Steve Parsons/PA Wire Image caption У містечку Олні досі проводять найвідоміші забіги з млинцями

Забіги проводять на дистанцію 400 метрів. Учасники мають принаймні двічі підкинути млинець на сковорідці.

Після загальних веселощів і смачних млинців настає "Попільна середа" - перший день Великого посту, що передбачає помірність і обмеження.

Україна: млинці чи вареники?

В Україні відома традиція святкувати Масляну за російськими традиціями, частиною яких також є виготовлення та поїдання млинців.

Поширена думка, що круглий млинець був символом сонця. Тому нібито і робили їх, коли бог сонця відвойовував світло і тепло.

Втім, у страви може бути глибший підтекст. "Млинці, які фактично є найдавнішою стравою, тісно пов'язані з поховальною обрядовістю, поминанням", - розповідає фольклористка Дарія Анцибор.

Масляна була пов'язана з прощанням із зимою і привітанням весни. "Це божество, яке вічно помирає і вічно народжується", - додає фольклористка, тож поминальний підтекст - невипадковий.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Млинці залишаються популярним атрибутом святкувань Масляної в Україні

Млинці у Сорокапусний, останній перед постом тиждень, в Україні теж їли, зокрема гречані або гречані з житом.

Млинці, наприклад, були поширені на Слобожанщині.

Але головною стравою все ж були вареники, пояснює пані Анцибор.

"Наприклад, робили вареники з сиром, які заливали маслом зі сметаною і запікали в печі", - розповідає вона.

М'яса в останній тиждень перед постом їсти вже не можна було, тож наїдалися досхочу стравами із сиром.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Більш звичною стравою для святкувань в Україні були вареники, кажуть етнографи

Деякі етнографи пояснюють важливість вареників тим, що вони схожі на місяць і є символом жінки та роду. Та пояснення може бути простішим.

"Вареники були більш звичною ритуальною стравою для України", - пояснює пані Анцибор.

На її думку, в Україні традиційні млинці на Масляну не прижилися, "еволюціонувавши" у вареники.

Колодій замість Масляної

Масляну бурхливо відзначали за часів Російської Імперії - і Петро І, і Катерина дуже полюбляли влаштовувати масові гуляння.

"Ця форма святкування, про яку ми знаємо, - зі скоморохами, спаленням опудала, масовими гуляннями, боями, млинцями і самоварами - це все дореволюційне і дійсно проводилося на площах міст", - розповідає пані Анцибор.

У Києві, Харкові, Полтаві намагалися влаштовувати гуляння за "царським зразком", пояснює фольклористка.

Вона розповідає, що вже 1917 року журнали писали фейлетони, де нагадували людям, що таке млинець і сметана з горілкою, бо настали дуже скрутні часи.

"У радянські часи Масляну спочатку повністю відкидали, потім прийшла війна і складний післявоєнний час, а в 60-ті роки вирішують відновити гуляння на союзному рівні як "проводи зими", - розповідає пані Анцибор.

Тоді в Москві намагалися уніфікувати традиції святкувань у всіх республіках. Тож ретельно прописували, як саме слід відзначати Масляну. За зразок взяли традиційні гуляння в Росії.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Млинці чи вареники? Дехто хоче й те, й інше

В Україні останній тиждень перед Великим постом традиційно називали Сирним, Сиропустом, Пущенням, Запустами, Заговинами, Колодієм, Колодкою, а ще, звісно, Масницею або Масляною.

Народні святкування відрізнялися в різних регіонах, тож цим і пояснюється таке розмаїття назв, пояснює Анцибор.

Поширеною в Україні була традиція Колодія, яка також існувала в Білорусі та країнах Балтії.

До ноги або руки неодруженого парубка прив'язували дерев'яну колодку (звідси й назва - Колодій) - мовляв, "краще мати дружину, аніж колодину".

"Особисте життя тоді не було особистим, а справою всією громади", - розповідає пані Анцибор.

У давнину кількість шлюбів і дітей у селі пов'язували з врожаєм, тож сімейний стан селянина був важливим для всієї громади, пояснює фольклористка.

Тож не дивно, що напередодні весни, коли розпочинався новий аграрний рік, люди робили все можливе, аби закликати хороші врожаї.

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