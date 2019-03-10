Від чого помирають люди у світі?

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Сьогодні люди в усьому світі живуть довше.

У 1950 році очікувана середня тривалість життя становила лише 46 років.

У деяких країнах прогресивні зміни не завжди були легкими. Хвороби, епідемії і непередбачувані події нагадують про те, що зростання тривалості життя не слід сприймати як належне.

Між тим, частка смертності через терористичні напади, війни і стихійні лиха - менше 0,5% всіх смертей загалом.

При цьому багато людей досі помирають надто рано і з причин, яким можна запобігти.

Історія про те, коли люди помирають, - це історія про те, як вони помирають, і як це змінювалося з часом.

Причини смертості

2017 року у світі померло 56 мільйонів людей.

Це на 10 мільйонів більше, ніж 1990 року, оскільки населення Землі зросло, а люди в середньому живуть довше.

Понад 70% померли від неінфекційних і хронічних захворювань. Вони не передаються від людини до людини і, як правило, прогресують повільно.

Серцево-судинні захворювання є найчастішою причиною смерті у світі. Вони вражають серце та судини і є причиною практично кожної третьої втрати життя.

Онкологічні захворювання - друга з основних причин смертності. Рак забирає життя кожної шостої людини у світі.

Інші неінфекційні захворювання, як діабет, деякі захворювання органів дихання і деменція також серед головних причин смерті.

Можна запобігти

Що, можливо, шокує ще більше, - це кількість людей, що продовжують вмирати від причин, які можна попередити.

У 2017 році близько 1,6 млн померли від захворювань, пов'язаних з діареєю, яка потрапила до першої десятки в рейтингу причин смертності. У деяких країнах це - одна з головних вбивць.

Неонатальні розлади - смерть дитини протягом перших 28 днів - забрали життя 1,8 млн новонароджених у 2017 році.

Показники смертей значною мірою різняться між країнами. В Японії в перші 28 днів життя померла менш ніж одна дитина з тисячі, в той час як у найбідніших країнах світу - одна дитина з двадцяти.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Середня тривалість життя в Японії - одна з найвищих у світі

Автомобільні аварії є причиною великої кількості смертей як в найбагатших, так і в найбідніших країнах світу. У 2017 році на дорогах загинуло 1,2 млн людей.

Попри те, що в багатьох країнах з високим рівнем доходів в останні десятиліття спостерігалось значне зниження смертності на дорогах, на загальну картину це не вплинуло.

Водночас від самогубств загинуло майже вдвічі більше людей, ніж від вбивства однієї людини іншою.

У Великій Британії рівень самогубств був у 16 разів вищий; це - головна причина смерті чоловіків віком від 20 до 40 років.

Про що розповідає смерть

Причини смертності людей змінюються з часом і поступовим розвитком країни, в якій вони мешкають.

У минулому інфекційні хвороби відігравали більш значну роль, ніж сьогодні.

У 1990 році кожна третя смерть була результатом інфекційних захворювань. 2017 року цей показник впав до однієї п'ятої.

Особливо вразливі до інфекційних захворювань діти. Ще у XIX столітті кожна третя дитина в світі помирала у віці до п'яти років.

Дитяча смертність з того часу значно знизилася завдяки вакцинам та покращенню рівня гігієни, харчування, охорони здоров'я та доступу до чистої води.

Сьогодні в багатих країнах діти вмирають доволі рідко, в той час як у найбідніших регіонах дитяча смертність наздоганяє показники Великої Британії і Швеції в першій половині XX століття.

Зниження дитячої смертності на світовому рівні - одна з найбільших історій успіху сучасної медицини.

Кількість дітей, які вмирають щороку, за останні десятиліття зменшилась більш ніж удвічі. Людство навчилося краще боротися з інфекційними хворобами.

Однак це змістило показники смертності в бік незаразних захворювань серед людей похилого віку.

У багатьох країнах зростає занепокоєння щодо збільшення навантаження на родичів і систему охорони здоров'я в міру старіння людей і розвитку в них хронічних захворювань.

Це стійке покращення можуть змінити непередбачувані події.

Яскравим прикладом цього є криза ВІЛ/СНІД 1980-х років.

Епідемія поширилася на всі регіони світу, але найбільш помітний вплив на динаміку тривалості життя зафіксовано в Африці, на південь від Сахари.

Після десятиліть стійкого поліпшення тривалість життя істотно знизилась в багатьох країнах регіону.

Лише за останні десять років антиретровірусна терапія, лікування та медична просвіта знизили показник глобальної смертності від хвороб, пов'язаних зі СНІДом, удвічі - з 2 мільйонів на рік до 1 мільйона.

Очікувана тривалість життя в цих країнах почала зростати, але лише зараз поступово повертається до докризового рівня.

Навіть у найбагатших країнах прогрес не слід сприймати як належне.

Очікувана тривалість життя в США дещо знизилась в останні кілька років, здебільшого через опіоїдну наркотичну кризу.

Тривалість життя молодих матерів також постійно зростає.

Однак у близько 10 країнах світу, зокрема у США, молода жінка сьогодні з більшою ймовірністю помре під час пологів або одразу після них, ніж її мати.

Попереду ще багато роботи

Сьогодні загальна картина виглядає доволі позитивно: ми живемо довше, і менше людей, особливо дітей, вмирають від причин, які можна попередити.

Однак попереду ще багато роботи.

Покращення санітарних умов, гігієни, харчування, вакцинації та базової медицини є вирішальними.

Те саме можна сказати про підвищення рівня безпеки та профілактику і лікування психічних захворювань.

Розуміння причин смертності є надзвичайно важливим, якщо ми хочемо, щоб прогрес не зупинявся.

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