Показ Chanel завжди був ключовою подією Паризького Тижня Моди, але цього року до нього було прикуто більше уваги, ніж зазвичай.
На подіумі представили останню колекцію, розроблену Карлом Лагерфельдом перед самою його смертю.
Під час показу у Великому палаці було кілька емоційних моментів, коли світ моди прощався з дизайнером - починаючи з хвилини мовчання.
У шоу Chanel було чудове художнє оформлення та декорації - яскраве блакитне небо над гірськолижним засніженим курортом та 12 альпійськими будинками-шале.
Колекція осінь/зима 2019 року була підготовлена для любителів лиж, із взуттям для зимових видів спорту, окулярами та спортивними куртками.
Костюм із твіду, що складається з двох частин, пальта з візерунками та сукні з пір'я, були представлені для тих, хто більше любить відпочинок після катання на лижах, ніж подолання засніжених схилів.
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