Копирайт изображения Getty Images Image caption Відомі моделі, зокрема, Кара Делевінь (у першому ряду друга зліва), провели емоційний фінал на подіумі Chanel для останньої колекції Карла Лагерфельда

Показ Chanel завжди був ключовою подією Паризького Тижня Моди, але цього року до нього було прикуто більше уваги, ніж зазвичай.

На подіумі представили останню колекцію, розроблену Карлом Лагерфельдом перед самою його смертю.

Під час показу у Великому палаці було кілька емоційних моментів, коли світ моди прощався з дизайнером - починаючи з хвилини мовчання.

У шоу Chanel було чудове художнє оформлення та декорації - яскраве блакитне небо над гірськолижним засніженим курортом та 12 альпійськими будинками-шале.

Колекція осінь/зима 2019 року була підготовлена для любителів лиж, із взуттям для зимових видів спорту, окулярами та спортивними куртками.

Костюм із твіду, що складається з двох частин, пальта з візерунками та сукні з пір'я, були представлені для тих, хто більше любить відпочинок після катання на лижах, ніж подолання засніжених схилів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 17-літня Кайя Гербер, донька моделі Сінді Кроуфорд, взяла участь у показі на "засніженому" подіумі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Акторка та модель Кара Делевінь відкрила шоу Chanel

Копирайт изображения Getty Images Image caption Акторка Крістен Стюарт відвідала показ

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Копирайт изображения EPA Image caption Колекція Chanel вирізнялася сумішшю основних кольорів, використанням твіду та візерунками на одязі

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Копирайт изображения Reuters Image caption Серед учасниць шоу була Пенелопа Крус

Копирайт изображения EPA Image caption У колекції були й гламурні аксесуари

Копирайт изображения Getty Images Image caption Співачка Жанель Моне була однією зі спеціальних гостей шоу Chanel

Копирайт изображения Reuters Image caption Жанель Моне, Крістен Стюарт та редакторка американського видання журналу Vogue Анна Вінтур сиділи у першому ряду

Копирайт изображения EPA Image caption В'язані сукні та спортивні куртки - один з ключових елементів колекції

Копирайт изображения Reuters Image caption Шоу було насичене яскравими барвами - класичний твід Chanel був показаний у синій та рожевій гамах

Копирайт изображения Getty Images Image caption Супермодель Наомі Кемпбелл також відвідала шоу

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