Остання колекція Карла Лагерфельда - фото

  • 6 березня 2019
Models in Chanel finale Копирайт изображения Getty Images
Image caption Відомі моделі, зокрема, Кара Делевінь (у першому ряду друга зліва), провели емоційний фінал на подіумі Chanel для останньої колекції Карла Лагерфельда

Показ Chanel завжди був ключовою подією Паризького Тижня Моди, але цього року до нього було прикуто більше уваги, ніж зазвичай.

На подіумі представили останню колекцію, розроблену Карлом Лагерфельдом перед самою його смертю.

Під час показу у Великому палаці було кілька емоційних моментів, коли світ моди прощався з дизайнером - починаючи з хвилини мовчання.

У шоу Chanel було чудове художнє оформлення та декорації - яскраве блакитне небо над гірськолижним засніженим курортом та 12 альпійськими будинками-шале.

Колекція осінь/зима 2019 року була підготовлена для любителів лиж, із взуттям для зимових видів спорту, окулярами та спортивними куртками.

Костюм із твіду, що складається з двох частин, пальта з візерунками та сукні з пір'я, були представлені для тих, хто більше любить відпочинок після катання на лижах, ніж подолання засніжених схилів.

Kaia Gerber Копирайт изображения Getty Images
Image caption 17-літня Кайя Гербер, донька моделі Сінді Кроуфорд, взяла участь у показі на "засніженому" подіумі
Cara Delevingne Копирайт изображения Getty Images
Image caption Акторка та модель Кара Делевінь відкрила шоу Chanel
Kristen Stewart Копирайт изображения Getty Images
Image caption Акторка Крістен Стюарт відвідала показ
Chanel ski chalet Копирайт изображения Reuters
Chanel Fall 2019/2020 collection Копирайт изображения EPA
Image caption Колекція Chanel вирізнялася сумішшю основних кольорів, використанням твіду та візерунками на одязі
Chanel Fall 2019/2020 collection Копирайт изображения Reuters
Penelope Cruz Копирайт изображения Reuters
Image caption Серед учасниць шоу була Пенелопа Крус
Chanel resort collection Копирайт изображения EPA
Image caption У колекції були й гламурні аксесуари
Janelle Monae Копирайт изображения Getty Images
Image caption Співачка Жанель Моне була однією зі спеціальних гостей шоу Chanel
Chanel front row Копирайт изображения Reuters
Image caption Жанель Моне, Крістен Стюарт та редакторка американського видання журналу Vogue Анна Вінтур сиділи у першому ряду
Chanel resort collection Копирайт изображения EPA
Image caption В'язані сукні та спортивні куртки - один з ключових елементів колекції
Chanel resort collection Копирайт изображения Reuters
Image caption Шоу було насичене яскравими барвами - класичний твід Chanel був показаний у синій та рожевій гамах
Naomi Campbell Копирайт изображения Getty Images
Image caption Супермодель Наомі Кемпбелл також відвідала шоу

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