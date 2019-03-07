Вибори президента США: хто вони, конкуренти Трампа?
До виборів президента США залишилося ще майже два роки, проте кількість демократів, які оголошують про плани кинути виклик Дональду Трампу, зростає з кожним днем.
У передвиборчі перегони вже вступили шестеро сенаторів, зокрема, Берні Сандерс - він вже брав участь в праймеріз демократів у 2016 році, але програв тоді Гілларі Клінтон.
На відміну від нього, пані Клінтон на вибори вдруге не пішла. Відмовився від участі в перегонах і екс-мер Нью-Йорка, мільярдер Майкл Блумберг.
"Хоча для мене і не може бути вищої честі, ніж служити президентом, мій вищий обов'язок, як громадянина - допомогти моїй країні всім, чим можу, прямо зараз", - написав Блумберг у Twitter.
Мільярдер зізнався, що йому цікавіше "працювати, засукавши рукави", а не розповідати про свої ідеї, знаючи, що Демократична партія, можливо, і не висуне його в президенти.
"Я впевнений, що зміг би виграти у Трампа на загальних виборах, - зазначив Блумберг. - Але розумію, що буде важко виграти висунення від Демократичної партії за такої конкуренції".
Відмовилася від участі у виборах та демократка Гіларі Клінтон, яка програла Трампу у 2016 році.
"Я не балотуюся, але буду продовжувати працювати, говорити та виступати за те, у що вірю", - заявила вона в ефірі телеканалу News 12. Клінтон - перша і поки єдина в американській політиці жінка-кандидат в президенти від однієї з двох основних політичних партій в США. В інтерв'ю News 12 вона сказала, що не думає про висунення кандидатури на будь-яких виборах.
Останнім в історії США політиком, якого обрали на президентський пост після поразки на виборах, був Річард Ніксон. Він програв Джону Кеннеді в 1960 році, але переміг на виборах в 1968-му і 1972 роках.
"Клінтон підтвердила, що не балотуватиметься в президенти у 2020 році, відмовляється від третьої боротьби за Білий дім. Шкода, невже це означає, що мені не доведеться знову змагатися з нею? Її буде дуже не вистачати!" - прокоментував в Twitter відмову колишньої суперниці президент Дональд Трамп.
Клінтон у відповідь виклала гіфку з комедії "Погані дівчиська", де героїня запитує - "Чому ти мною настільки одержимий?".
Про свої плани балотуватися на виборах заявили 14 кандидатів-демократів. BBC коротко розповідає про потенційних конкурентів Дональда Трампа.
Берні Сандерс
Сенатор від штату Вермонт, колишній кандидат в президенти на виборах 2016 року, сам себе називає демократичним соціалістом
Сандерсу у 2020 році буде 79 років, і якщо він переможе, то стане найстаршим президентом в історії США.
У 2016 році він програв праймеріз Демократичної партії Хілларі Клінтон, але відтоді неодноразово говорив, що висуватиметься знову, і обіцянку дотримав. Він називає себе демократичним соціалістом і виступає за загальнодоступну охорону здоров'я і безкоштовну вищу освіту.
Проте Сандерс може стати жертвою свого ж успіху. Він підштовхнув Демократичну партію вліво три роки тому і цього разу отримав конкурентів з-поміж колишніх союзників - Елізабет Воррен та Тулсі Габбард. На відміну від Клінтон у 2016 році, вони не будуть намагатися не нападати на нього.
Камала Гарріс
Сенаторка від Каліфорнії, нова зірка демократів
Гарріс може стати новим обличчям демократів. Донька іммігрантів (батько з Ямайки, мама з Індії), єдина темношкіра жінка-сенатор, послідовно підтримувала лібералів в Конгресі.
Працювала генпрокурором Каліфорнії. Однак саме до цього етапу її кар'єри можуть бути питання у противників Гарріс - реформувати кримінальну систему штату їй не вдалося.
Елізабет Воррен
Сенаторка від штату Массачусетс, критик Волл-стріт, ще одна соціалістка
Улюблениця прогресивних лівих, Воррен в Сенаті запам'яталася просуванням більш жорсткого регулювання фінансових установ після кризи 2008 року. У верхній палаті Конгресу вона з пристрастю допитувала на слуханнях керівників Волл-стріт і критикувала нерівність доходів.
Головна проблема Воррен - в розширенні бази прихильників. Професори-ліберали з Массачусетсу викликають симпатії далеко не у всіх американців.
Корі Букер
Сенатор від Нью-Джерсі, обдарований оратор
Якби президентські перегони була змаганням з красномовства, він би переміг. Букер вміє енергійно ходити по сцені, насичуючи емоціями кожне слово. У ньому є щось від магічної чарівності Барака Обами.
Букер - фахівець з фандрейзингу, знає, як працювати з донорами з Волл-стріт, але ця його близькість до Нью-Йорку та великих грошей викликає підозри у демократів з лівими поглядами.
Тулсі Габбард
Конгрессвумен від штату Гаваї, ветеран війни в Іраку
Уродженка американського Самоа полінезійського походження, перша в історії конгресвумен, яка сповідує індуїзм. Служила в Іраку у 2004-2006 роках, а у 2012-му заявила, що завжди була проти вторгнення США в цю країну.
Критикувала й введення американських військ до Сирії, називаючи це "незаконною війною з метою повалення сирійського уряду". У січні 2017 року провела зустріч з президентом Сирії Башаром Асадом, за що зазнала критики.
Демократка з прогресивного табору, у 2016 році підтримувала Берні Сандерса. Спочатку критикувала "гомосексуальних екстремістів", але потім почала підтримувати одностатеві шлюби. Виступала проти абортів, а потім за них.
Емі Клобушар
Сенаторкавід Міннесоти, юрист
Ще одна екс-прокурор, проявила холоднокровний професіоналізм на слуханнях щодо затвердження кандидатури Бретта Кавано на посаду судді Верховного суду - його звинувачували в сексуальних домаганнях.
Позиціювала себе людиною, здатним "виступати проти і не бути неприйнятною". Водночас її саму звинувачували в образі підлеглих.
Хуліан Кастро
Людина з команди Обами
Колишній міністр житлового будівництва та міського розвитку в адміністрації Барака Обами, був також мером Сан-Антоніо в штаті Техас. Не дуже переконливий оратор, не займає виборної посади, не має величезної популярності - на відміну від деяких інших претендентів.
З плюсів - мексиканське походження та вік - 44 роки, адже демократи намагаються залучити виборців латиноамериканського походження та молодь.
Кірстен Джіллібранд
Сенаторкавід Нью-Йорку, мати двох дітей, активісткаруху #MeToo
Обіцяє "боротися за права інших дітей так само відважно, як за права своїх". Уже розлютила демократів тим, що закликала до відставки сенатора Ела Франкена на тлі звинувачень у сексуальних домаганнях. Прихильників Гілларі Клінтон відштовхнула своєю критикою поведінки Білла Клінтона під час скандалу з Монікою Левінські. Цими діями сама ж собі нашкодила, хоча діяла згідно зі своєю феміністською риторикою.
Їй могла б допомогти хвиля голосування за жінок 2018 року, завдяки якій їх зараз в Палаті представників рекордна кількість.
Піт Буттіджич
Мер Саут-Бенду, штат Індіана. Відкритий гей
Кандидат-мілленіал. Служив на флоті. Ветеран війни в Афганістані. Вперше став мером, коли йому ще не було 30.
Керує містом з населенням менш як 100 тисяч чоловік. Вважає, що його покоління стане першим, "яке в матеріальному плані не буде жити краще, ніж наші батьки, - якщо нічого не зміниться".
Джон Делейні
Син електрика, підприємець, шість років був конгресменом від Меріленду.
Оголосив про участь у виборах ще в липні 2017 року. Закликає до міжпартійної співпраці республіканців та демократів. З огляду на те, наскільки вони розділені між собою зараз, тактика не є дуже вдалою.
Маріанна Вільямсон
Письменниця з мільйонами підписниківв Twitter
Авторка бестселерів, керівниця благодійної організації, пишається тим, що її книги читає телеведуча Опра Вінфрі.
У неї є шанси реалізувати свій план "глибше вивчити питання, з якими США стикається як нація" - якщо сама Опра Вінфрі не піде на вибори.
Ендрю Янг
Підприємець у сфері технологій, прибічник базового безумовного доходу
Про президентські амбіції оголосив ще в листопаді 2017 року. Бізнесмен в сфері технологій, пропонував уряду США виплачувати тисячу доларів щомісяця всім американцям від 18 до 64 років як базовий безумовний дохід. Це мало стати "подушкою безпеки" в разі скорочення числа робочих місць через автоматизацію.
Успішність його кампанії залежить від того, чи вдасться йому переконати демократів в правильності своїх ідей.
Джон Хікенлупер
Екс-губернатор Колорадо, поміркований демократ
Називає себе "антидотом проти Трампа". Виходець з бізнесу, політика для нього - "мистецтво можливого". Свої досягнення в Колорадо - посилення контролю за обігом зброї, розширення медичного страхування, захист прав геїв - вважає результатом міжпартійного співробітництва демократів і республіканців.
Джей Інслі
Губернатор штату Вашингтон, занепокоєний змінами клімату
Ще в Конгресі багато говорив про проблеми глобального потепління і навколишнього середовища. Про своє висунення в президенти оголосив на заводі з виробництва сонячних батарей.
Бореться з політикою Трампа в окремо взятому штаті - розширює медичне страхування, збільшує мінімальну заробітну плату, запровадив оплачуваний лікарняний.
Хто ще не визначився?
Деякі з найбільш обговорюваних кандидатів в президенти ще тримають свої плани в секреті.
Колишній віце-президент США Джо Байден, який працював в адміністрації Обами, поки розглядає можливість балотуватися. З усіх демократів він найвідоміший і міг би стати фаворитом перегонів.
Колишній конгресмен від Техасу Бето О'Рурк також поки не оголосив, чи братиме учать в президентській кампанії.
О'Рурк провів яскраву боротьбу за крісло сенатора від Техасу, але програв республіканцеві Теду Крузу. Колишнього рок-музиканта називали новою зіркою Демократичної партії, а аналітики порівнювали його то з Кеннеді, то з Обамою.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.