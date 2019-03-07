Вибори президента США: хто вони, конкуренти Трампа?

До виборів президента США залишилося ще майже два роки, проте кількість демократів, які оголошують про плани кинути виклик Дональду Трампу, зростає з кожним днем.

У передвиборчі перегони вже вступили шестеро сенаторів, зокрема, Берні Сандерс - він вже брав участь в праймеріз демократів у 2016 році, але програв тоді Гілларі Клінтон.

На відміну від нього, пані Клінтон на вибори вдруге не пішла. Відмовився від участі в перегонах і екс-мер Нью-Йорка, мільярдер Майкл Блумберг.

"Хоча для мене і не може бути вищої честі, ніж служити президентом, мій вищий обов'язок, як громадянина - допомогти моїй країні всім, чим можу, прямо зараз", - написав Блумберг у Twitter.

Пропустити Twitter допис , автор: @MikeBloomberg While there would be no higher honor than serving as president, my highest obligation as a citizen is to help the country the best way I can, right now. That's what I'll do, including the launch of a new effort called Beyond Carbon. My full statement: https://t.co/b3cQUF1PhU — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) 5 березня 2019 р.

Мільярдер зізнався, що йому цікавіше "працювати, засукавши рукави", а не розповідати про свої ідеї, знаючи, що Демократична партія, можливо, і не висуне його в президенти.

"Я впевнений, що зміг би виграти у Трампа на загальних виборах, - зазначив Блумберг. - Але розумію, що буде важко виграти висунення від Демократичної партії за такої конкуренції".

Відмовилася від участі у виборах та демократка Гіларі Клінтон, яка програла Трампу у 2016 році.

"Я не балотуюся, але буду продовжувати працювати, говорити та виступати за те, у що вірю", - заявила вона в ефірі телеканалу News 12. Клінтон - перша і поки єдина в американській політиці жінка-кандидат в президенти від однієї з двох основних політичних партій в США. В інтерв'ю News 12 вона сказала, що не думає про висунення кандидатури на будь-яких виборах.

Останнім в історії США політиком, якого обрали на президентський пост після поразки на виборах, був Річард Ніксон. Він програв Джону Кеннеді в 1960 році, але переміг на виборах в 1968-му і 1972 роках.

"Клінтон підтвердила, що не балотуватиметься в президенти у 2020 році, відмовляється від третьої боротьби за Білий дім. Шкода, невже це означає, що мені не доведеться знову змагатися з нею? Її буде дуже не вистачати!" - прокоментував в Twitter відмову колишньої суперниці президент Дональд Трамп.

Пропустити Twitter допис , автор: @realDonaldTrump “(Crooked) Hillary Clinton confirms she will not run in 2020, rules out a third bid for White House.” Aw-shucks, does that mean I won’t get to run against her again? She will be sorely missed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 березня 2019 р.

Клінтон у відповідь виклала гіфку з комедії "Погані дівчиська", де героїня запитує - "Чому ти мною настільки одержимий?".

Про свої плани балотуватися на виборах заявили 14 кандидатів-демократів. BBC коротко розповідає про потенційних конкурентів Дональда Трампа.

Берні Сандерс

Сенатор від штату Вермонт, колишній кандидат в президенти на виборах 2016 року, сам себе називає демократичним соціалістом

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Сандерсу у 2020 році буде 79 років, і якщо він переможе, то стане найстаршим президентом в історії США.

У 2016 році він програв праймеріз Демократичної партії Хілларі Клінтон, але відтоді неодноразово говорив, що висуватиметься знову, і обіцянку дотримав. Він називає себе демократичним соціалістом і виступає за загальнодоступну охорону здоров'я і безкоштовну вищу освіту.

Проте Сандерс може стати жертвою свого ж успіху. Він підштовхнув Демократичну партію вліво три роки тому і цього разу отримав конкурентів з-поміж колишніх союзників - Елізабет Воррен та Тулсі Габбард. На відміну від Клінтон у 2016 році, вони не будуть намагатися не нападати на нього.

Камала Гарріс

Сенаторка від Каліфорнії, нова зірка демократів

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Гарріс може стати новим обличчям демократів. Донька іммігрантів (батько з Ямайки, мама з Індії), єдина темношкіра жінка-сенатор, послідовно підтримувала лібералів в Конгресі.

Працювала генпрокурором Каліфорнії. Однак саме до цього етапу її кар'єри можуть бути питання у противників Гарріс - реформувати кримінальну систему штату їй не вдалося.

Елізабет Воррен

Сенаторка від штату Массачусетс, критик Волл-стріт, ще одна соціалістка

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Улюблениця прогресивних лівих, Воррен в Сенаті запам'яталася просуванням більш жорсткого регулювання фінансових установ після кризи 2008 року. У верхній палаті Конгресу вона з пристрастю допитувала на слуханнях керівників Волл-стріт і критикувала нерівність доходів.

Головна проблема Воррен - в розширенні бази прихильників. Професори-ліберали з Массачусетсу викликають симпатії далеко не у всіх американців.

Корі Букер

Сенатор від Нью-Джерсі, обдарований оратор

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Якби президентські перегони була змаганням з красномовства, він би переміг. Букер вміє енергійно ходити по сцені, насичуючи емоціями кожне слово. У ньому є щось від магічної чарівності Барака Обами.

Букер - фахівець з фандрейзингу, знає, як працювати з донорами з Волл-стріт, але ця його близькість до Нью-Йорку та великих грошей викликає підозри у демократів з лівими поглядами.

Тулсі Габбард

Конгрессвумен від штату Гаваї, ветеран війни в Іраку

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Уродженка американського Самоа полінезійського походження, перша в історії конгресвумен, яка сповідує індуїзм. Служила в Іраку у 2004-2006 роках, а у 2012-му заявила, що завжди була проти вторгнення США в цю країну.

Критикувала й введення американських військ до Сирії, називаючи це "незаконною війною з метою повалення сирійського уряду". У січні 2017 року провела зустріч з президентом Сирії Башаром Асадом, за що зазнала критики.

Демократка з прогресивного табору, у 2016 році підтримувала Берні Сандерса. Спочатку критикувала "гомосексуальних екстремістів", але потім почала підтримувати одностатеві шлюби. Виступала проти абортів, а потім за них.

Емі Клобушар

Сенаторкавід Міннесоти, юрист

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Ще одна екс-прокурор, проявила холоднокровний професіоналізм на слуханнях щодо затвердження кандидатури Бретта Кавано на посаду судді Верховного суду - його звинувачували в сексуальних домаганнях.

Позиціювала себе людиною, здатним "виступати проти і не бути неприйнятною". Водночас її саму звинувачували в образі підлеглих.

Хуліан Кастро

Людина з команди Обами

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Колишній міністр житлового будівництва та міського розвитку в адміністрації Барака Обами, був також мером Сан-Антоніо в штаті Техас. Не дуже переконливий оратор, не займає виборної посади, не має величезної популярності - на відміну від деяких інших претендентів.

З плюсів - мексиканське походження та вік - 44 роки, адже демократи намагаються залучити виборців латиноамериканського походження та молодь.

Кірстен Джіллібранд

Сенаторкавід Нью-Йорку, мати двох дітей, активісткаруху #MeToo

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Обіцяє "боротися за права інших дітей так само відважно, як за права своїх". Уже розлютила демократів тим, що закликала до відставки сенатора Ела Франкена на тлі звинувачень у сексуальних домаганнях. Прихильників Гілларі Клінтон відштовхнула своєю критикою поведінки Білла Клінтона під час скандалу з Монікою Левінські. Цими діями сама ж собі нашкодила, хоча діяла згідно зі своєю феміністською риторикою.

Їй могла б допомогти хвиля голосування за жінок 2018 року, завдяки якій їх зараз в Палаті представників рекордна кількість.

Піт Буттіджич

Мер Саут-Бенду, штат Індіана. Відкритий гей

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Кандидат-мілленіал. Служив на флоті. Ветеран війни в Афганістані. Вперше став мером, коли йому ще не було 30.

Керує містом з населенням менш як 100 тисяч чоловік. Вважає, що його покоління стане першим, "яке в матеріальному плані не буде жити краще, ніж наші батьки, - якщо нічого не зміниться".

Джон Делейні

Син електрика, підприємець, шість років був конгресменом від Меріленду.

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Оголосив про участь у виборах ще в липні 2017 року. Закликає до міжпартійної співпраці республіканців та демократів. З огляду на те, наскільки вони розділені між собою зараз, тактика не є дуже вдалою.

Маріанна Вільямсон

Письменниця з мільйонами підписниківв Twitter

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Авторка бестселерів, керівниця благодійної організації, пишається тим, що її книги читає телеведуча Опра Вінфрі.

У неї є шанси реалізувати свій план "глибше вивчити питання, з якими США стикається як нація" - якщо сама Опра Вінфрі не піде на вибори.

Ендрю Янг

Підприємець у сфері технологій, прибічник базового безумовного доходу

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Про президентські амбіції оголосив ще в листопаді 2017 року. Бізнесмен в сфері технологій, пропонував уряду США виплачувати тисячу доларів щомісяця всім американцям від 18 до 64 років як базовий безумовний дохід. Це мало стати "подушкою безпеки" в разі скорочення числа робочих місць через автоматизацію.

Успішність його кампанії залежить від того, чи вдасться йому переконати демократів в правильності своїх ідей.

Джон Хікенлупер

Екс-губернатор Колорадо, поміркований демократ

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Називає себе "антидотом проти Трампа". Виходець з бізнесу, політика для нього - "мистецтво можливого". Свої досягнення в Колорадо - посилення контролю за обігом зброї, розширення медичного страхування, захист прав геїв - вважає результатом міжпартійного співробітництва демократів і республіканців.

Джей Інслі

Губернатор штату Вашингтон, занепокоєний змінами клімату

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Ще в Конгресі багато говорив про проблеми глобального потепління і навколишнього середовища. Про своє висунення в президенти оголосив на заводі з виробництва сонячних батарей.

Бореться з політикою Трампа в окремо взятому штаті - розширює медичне страхування, збільшує мінімальну заробітну плату, запровадив оплачуваний лікарняний.

Хто ще не визначився?

Деякі з найбільш обговорюваних кандидатів в президенти ще тримають свої плани в секреті.

Колишній віце-президент США Джо Байден, який працював в адміністрації Обами, поки розглядає можливість балотуватися. З усіх демократів він найвідоміший і міг би стати фаворитом перегонів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Висунення кандидатури Бето О'Рурка може змінити перебіг кампанії. Про свої плани він ще не оголосив

Колишній конгресмен від Техасу Бето О'Рурк також поки не оголосив, чи братиме учать в президентській кампанії.

О'Рурк провів яскраву боротьбу за крісло сенатора від Техасу, але програв республіканцеві Теду Крузу. Колишнього рок-музиканта називали новою зіркою Демократичної партії, а аналітики порівнювали його то з Кеннеді, то з Обамою.

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