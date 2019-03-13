Що б про себе не казали кандидати у президенти, рухи і жести, якими вони послуговуються під час публічних виступів, також багато про що можуть про них сказати.

ВВС News Україна зібрала фото із типовими жестами кандидатів.

Анна Просвєтова, психолог-фізіономіст, спеціаліст НЛП, експерт з технік комунікацій допомогла розібратися у жестах чотирьох з них, які, згідно із останніми соціологічними дослідженнями, мають найбільші шанси обійняти посаду глави держави.

Це Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко, Петро Порошенко та Анатолій Гриценко.

Анатолій Гриценко

Лідер "Громадянської позиції" більш стриманий у жестах, аніж інші три кандидати у президенти.

Проте, як і Петро Порошенко, він часто використовує дві відкриті руки.

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"В Анатолія Гриценка - відкриті підняті руки, і це загалом жест щирості, відкритості людини. Але іноді вони повернуті до аудиторії, і це дає підстави казати, що часто це - жест стримування, людина наче підсвідомо відгороджується, ставить межу у своєму особистому просторі", - припускає психолог Анна Просвєтова.

Володимир Зеленський

Узагальнити, якими жестами актор і шоумен послуговується найбільше, навряд чи можна. Оскільки переважна більшість цих жестів - сценічні та акторські: із "Кварталу 95" та художніх фільмів.

Як політика і кандидата Володимира Зеленського можна бачити лише останнім часом, але переважно із рекламних відеороликів на телебаченні та на його YouTube-каналі, де він або знімає себе на мобільний телефон, або це записи "круглих столів" однодумців з певних тем.

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Пані Просвєтова каже про ще одну причину, через яку висновки робити складно. Професійні актори, котрі тривалий час грають різних персонажів, вміють добре перевтілюватися й імітувати емоції та жести.

Із кількох інтерв'ю можна помітити, що Володимир Зеленський дуже багато жестикулює - розмахує руками або складає їх у різні комбінації. Але на відміну від інших трьох кандидатів, ці рухи дуже різноманітні.

"Це сценічна звичка. В оратора, спікера, актора перед великою аудиторією такі широкі рухи мають бути, бо треба заповнювати собою простір. Оскільки це професійна звичка, то її ми бачимо не лише на сцені, але й під час інтерв'ю. Тіло для нього - інструмент донесення інформації, і особливо тоді, коли слів у певних темах бракує", - каже в коментарі ВВС News Україна Анна Просвєтова.

Сплітання пальців, за версією психолога-фізіономіста, може "демонструвати стримування роздратованості, швидше за все, через невпевненість і незвичність ситуації, у якій перебуває людина".

Петро Порошенко

Президент України майже завжди у публічних виступах жестикулює двома руками. Відкриті широко руки, каже психолог, загалом позитивний жест, він свідчить про те, що людина щира і їй немає чого приховувати.

"Але є питання - чи це природний жест чи результат тренувань з технології правильних жестів. Можливо, президентові порадили використовувати такі рухи, аби свідомо створювати позитивний імідж", - каже вона.

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Ще один жест, притаманний Петру Порошенку останнім часом, це схвальний жест великими пальцями обох рук, той, що у народі називають "Во!". Але чи все так просто?

"У нашій культурі, у нашій ментальності, звісно, це позитивний жест. Але загалом у психології великий палець означає наші еґо, наші амбіції. Якщо цей жест часто повторюється, то це може означати, що особисте еґо для людини - дуже важливе", - підсумовує Анна Просвєтова.

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Юлія Тимошенко

Як вважає психолог Анна Просвєтова, публічна поведінка лідера "Батьківщини" свідчить, що її тренує серйозна команда. Вона сповна користується методами, спрямованими на завоювання аудиторії. Хоча, додає вона, іноді притаманні пані Тимошенко жестикуляції переважають над відтренованими.

Юлія Тимошенко найчастіше використовує два жести: піднятий вказівний палець та долоня.

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"Жест із вказівним пальцем правої руки - справді цікавий. Прагнення до влади у людини виявляється у вказівному пальці. Якщо людина часто користується цим жестом, вона хоче керувати думкою людей, прагне влади", - каже психолог.

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"Відкрита долоня - це дуже позитивний жест, який означає, що людина визнає авторитет аудиторії, максимально щира в цей момент. Але стверджувати, чи це притаманне Юлії Тимошенко, чи це відтренований рух, не беруся", - визнає Анна Просвєтова.

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