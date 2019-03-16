Пролісок чи підсніжник? Як добре ви знаєте первоцвіти. Тест
- 16 березня 2019
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З чим у нас асоціюється прихід весни? З теплими сонячними днями, таненням снігу, співом пташок і, звісно, першими весняними квітами.
Свій розвиток вони починають ще взимку під снігом, витримують морози, і на початку весни з'являються їхні яскраві квіти.
Більшість первоцвітів, які зростають в Україні, занесено до Червоної книги України та списків регіонально рідкісних видів рослин. Тож зривати їх не варто.