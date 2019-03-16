Пролісок чи підсніжник? Як добре ви знаєте первоцвіти. Тест

З чим у нас асоціюється прихід весни? З теплими сонячними днями, таненням снігу, співом пташок і, звісно, першими весняними квітами.

Свій розвиток вони починають ще взимку під снігом, витримують морози, і на початку весни з'являються їхні яскраві квіти.

Більшість первоцвітів, які зростають в Україні, занесено до Червоної книги України та списків регіонально рідкісних видів рослин. Тож зривати їх не варто.