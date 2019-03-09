Падіння Трюдо та оборонка Гладковського: головні скандали тижня

Копирайт изображения Getty Images/УНІАН

В Канаді вимагають відставки прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, журналістське розслідування про корупцію в оборонній сфері призвело до кадрових рішень, а з підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк Владислава Мангера зняли електронний браслет. Про ці та інші скандали тижня - в нашому огляді.

Трюдо "під обстрілом"

Минулого тижня шквал критики обрушився на улюбленця публіки, канадського прем'єра Джастіна Трюдо. Його звинуватили в тому, що чинив тиск на колишнього генпрокурора Джоді Вілсон-Рейболд щодо справи про корупцію, яка велася проти компанії SNC-Lavalin.

За словами екс-генпрокурора, Трюдо протягом кількох місяців переконував її, що судовий процес над компанією матиме масу негативних наслідків - зокрема, втрату багатьма канадцями робочих місць, а це, у свою чергу коштуватиме Трюдо і його партії голосів виборців.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джоді Вілсон-Рейболд і Джастін Трюдо, 2015 рік

Сам Трюдо заперечує, що чинив тиск на екс-генпрокурора і каже, що будь-які спроби захистити SNC-Lavalin з боку його і його оточення мали єдину мету: уникнути втрати канадцями робочих місць. Він не згоден з версією подій, яку озвучила Вілсон-Рейболд, і стверджує, що завжди спілкувався з нею в рамках правил.

На фоні скандалу в уряді Джастіна Трюдо почалися звільнення, а сама ситуація може коштувати прем'єру перемоги на федеральних виборах восени.

"Відкати" на оборонці

Журналісти Bihus.Info минулого тижня оприлюднили нові деталі імовірних корупційних схем в оборонній сфері. У розслідуванні йдеться про "багаторічну схему вимивання сотень мільйонів гривень" із українського оборонного комплексу.

Копирайт изображения УНІАН

Окрім колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, в матеріалах журналістів фігурує нинішній керівник "Укроборонпрому" Павло Букін. Ці чиновники нібито отримували "відкати" з оборонних контрактів. Також скандал добре вдарив по президенту Петру Порошенку, який називає реформування армії та зміцнення обороноздатності ключовим завданням під час своєї передвиборчої кампанії.

Після оприлюднення розслідування Петро Порошенко 4 березня підписав указ про звільнення Гладковського з посади секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського. Хоча сам Олег Гладковський, як і його син, який теж фігурує в інформації журналістів, всі звинувачення спростовує.

Відкидає свою причетність до корупції й керівник "Укроборонпрому" Павло Букін. В інтерв'ю BBC News Україна він заявив, що у відставку не збирається, а всі звинувачення на його адресу пов'язані з президентськими виборами.

"Підкупити" кандидата Тимошенко Ю.В.

В Україні продовжують наростати пристрасті передвиборчої кампанії. Чи знали ви, що існує такий кандидат - Юрій Тимошенко? Його прізвище та ініціали повністю збігаються з кандидаткою Юлією Тимошенко, а тому багато хто називають його технічним кандидатом.

Так от 6 березня правоохоронці заявили про спробу змусити Юрія Тимошенка за мільйони зняти свою кандидатуру на виборах.

Копирайт изображения УНІАН

За даними генпрокурора Юрія Луценка, у Києві затримали двох чоловіків, які пропонували Юрію Тимошенку 5 млн гривень за відмову від участі у виборах. Сам Юрій Тимошенко в коментарі BBC News Україна стверджує, що на нього почали виходити з різними пропозиціями відразу після того, як зареєструвався кандидатом в президенти. Всього він нарахував 12 таких спроб.

Вже наступного дня Генпрокуратура відзвітувала, що вийшла на організатора цього "підкупу". Це - депутат від фракції "Батьківщина" Валерій Дубіль. Юрій Луценко сподівається, що наступного тижня парламент зніме з нього недоторканість, аби його можна було притягти до відповідальності.

Обурені через згущене молоко

Згущене молоко з міста Ічня Чернігівської області із зображеннями дружин відомих українських історичних постатей збурило не тільки український, а й російський сегмент інтернету.

Відомий в Україні виробник молочних продуктів вирішив випустити до 8 березня спеціальні рекламні етикетки для згущеного молока із зображенням дружин керівника ОУН Степана Бандери - Ярослави, командувача УПА Романа Шухевича - Наталії, письменника Михайла Коцюбинського - Віри та гетьмана України в 1918 році Павла Скоропадського - Олександри.

Копирайт изображения ICHNYAMKK Image caption Згущене молоко з Ічні

Повідомлення про це у Facebook з фотографією банок з молоком викликало бурхливі дискусії у ЗМІ і сотні поширень в мережі.

І не тільки в Україні - провідні журналісти головних інформаційних програм російського телебачення Володимир Соловйов та Ольга Скабєєва також взяли участь у дискусії.

На підприємстві стверджують, що обрали саме цих дружин - щоб не бути банальними. А мета акції - привернути увагу, щоб люди почали гуглити чи шукати у Вікіпедії інформацію, хто ці жінки.

Цей рекламний хід їм таки вдався.

Вільний Мангер

Минулого тижня суд відмовився продовжити запобіжний захід голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

В Генеральній прокуратурі обурилися таким рішенням суду і заявили, що подадуть апеляцію.

Арештували пана Мангера 15 лютого з правом застави у 2,5 млн гривень. Майже одразу адвокат підозрюваного сплатив ці гроші, Мангер вийшов із СІЗО з електронним браслетом.

Копирайт изображения УНІАН

4 березня спливав час запобіжного заходу. Тому суд розглянув його продовження і відхилив відповідне клопотання прокуратури. Застава у 2,5 млн гривень залишається як безстроковий захід. Також Мангер зобов'язаний з'являтися до слідчого.

Проте з нього знімуть браслет, він зможе пересуватися за межі Херсона. Також йому повернуть закордонний паспорт.

Це може вас вразити

Ще минулого тижня ми вам розповіли неймовірну історію про те, як професор всю лекцію тримав дитину на руках і став улюбленцем соцмереж.

Копирайт изображения TWITTER/@ORIGINAL_VAUGHN

Студент Вейн Гайер приніс на заняття свою маленьку доньку Ассату, оскільки не зміг знайти для неї няньки. Він пояснив ситуацію викладачу Натану Александеру, і той всю 50-хвилинну лекцію тримав немовля на руках, аби студент міг писати конспект.

У Британії померла дівчина, яка носила штучне серце в рюкзаку після того, як її власне серце видалили. Вона пішла з життя через ускладнення після операції з пересадки донорського органу.

А в Австралії народилися рідкісні напівідентичні близнюки. На думку фахівців, таке явище є вкрай рідкісним, оскільки зазвичай такі ембріони не виживають.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.