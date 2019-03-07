Карнавал у Ріо - фото з великого свята

  • 7 березня 2019

У Ріо-де-Жанейро відбувся найвідоміший бразильський карнавал.

Понад 70 тисяч людей зібралися на величезній арені, відомій як Самбадром, де різні школи самби змагаються за те, щоб стати переможцями карнавалу.

Карнавал у Ріо Копирайт изображения EPA
Image caption Кожну школу оцінюють за кількома критеріями - хореографія, атмосфера, організація та спів
Карнавал у Ріо Копирайт изображения EPA
Image caption У неділю й понеділок свої виступи показали понад десяток елітних шкіл самби
Карнавал у Ріо Копирайт изображения Getty Images
Image caption Школи прагнуть приголомшити як суддів, так і глядачів яскравими й вигадливими костюмами та масштабними шоу
Карнавал у Ріо Копирайт изображения Getty Images
Image caption Цього року деякі школи представили у своїх виступах корінні народи країни
Карнавал у Ріо Копирайт изображения AFP
Image caption Попри зменшення субсидій від міської влади, школам самби все одно вдається робити масштабні та яскраві шоу
Карнавал у Ріо Копирайт изображения EPA
Image caption Цього танцівника на створення костюму надихнув Чарлі Чаплін
Anielle Silva (2-R), sister of murdered council woman Marielle Franco, takes part in the Vila Isabel samba school parade during the second night of Rio"s Carnival parade at the Sambadrome in Rio de Janeiro, Brazil on March 4, 2019 Копирайт изображения AFP
Image caption Цей виступ присвятили Маріель Франку, темношкірій депутатці міскої ради та правозахисниці з однієї з найбідніших фавел міста, яку застрелили минулого року
Карнавал у Ріо Копирайт изображения Reuters
Image caption Між школами самби існує шалена конкуренція, і кожна з них робить усе можливе, щоб перевершити інші
Карнавал у Ріо Копирайт изображения Getty Images
Image caption На думку місцевої газети O Globo, карнавал - "це ще один спосіб прокричати і заявити: "Ми живі!"
Карнавал у Ріо Копирайт изображения Getty Images
Image caption Карнавал у Ріо вважають одним з найбільших вуличних дійств у світі

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