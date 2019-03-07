Карнавал у Ріо - фото з великого свята
- 7 березня 2019
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У Ріо-де-Жанейро відбувся найвідоміший бразильський карнавал.
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Понад 70 тисяч людей зібралися на величезній арені, відомій як Самбадром, де різні школи самби змагаються за те, щоб стати переможцями карнавалу.
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