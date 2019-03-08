Фрази, які шокують. Що часто говорять жінкам, але ніколи - чоловікам
Таких слів чоловікам не говорять.
Атлетки, хірурги, голови компаній, викладачки - ці жінки досягли великих успіхів у житті.
Всі вони говорять, що до них часто зверталися з шокуючими питаннями або заявами, й вони впевнені, що нічого подібного ніхто не говорив ні одному чоловікові.
Вони розповідають про свій особистий досвід під хештегом #IfIWasAMan ("Якби я була чоловіком").
Німа Касіджі
Хірург, а також директорка та засновниця науково-дослідного інституту хірургії Surgical Systems Research Group в Кісуму у Кенії, а також у Женеві.
"Ми чекаємо на хірурга", - кажуть мені, й доводиться пояснювати, що хірург - це я ".
Соледад Нуньєс
Колишня міністр житлового будівництва Парагваю. Інженер-будівельник за професією
"Ти ж маленька біла овечка, що ти будеш робити в політиці? Вовки тебе зжеруть". Це було сказано на моєму першому інтерв'ю ЗМІ після того, як мене призначили міністром, коли мені був 31 рік".
Кендал Пармар
Засновниця лондонської інформаційно-технологічної компанії Untapped
"У вас п'ятеро дітей, і ви очолюєте технокомпанію! Це сміливо", - говорили мені. Під словом "сміливо", мабуть, мається на увазі, що я або дурна, або не тямлю, що я роблю".
Маоі Арройо
Бізнесвумен, засновниця кількох компаній, інвестор у проекти соціальної значимості в столиці Філіппін Манілі
"Це амбітний проект. Ви, мабуть, не плануєте заводити сім'ю".
Андреа Купер
Менеджер з питань бізнес-стратегії й викладачка йоги в Британії
"Мене завжди дивує, коли чоловіки говорять про жінок як про свого роду "силу природи". Одного разу я запитала людину - чи описував він у подібних термінах хоч одного чоловіка. Він знітився й сказав, що взагалі-то ні".
Карен Блакетт
Голова MediaCom UK і британська менеджер WPP, кавалер Ордена Британської імперії
"У вас чудова біографія, але схоже, що всі ваші досягнення пішли на користь вам, а не компанії..."
Белінда Пармар
Голова компанії The Empathy Business, кавалер Ордена Британської імперії
"Белінда впевнена у собі... іноді занадто впевнена". Я жодного разу не чула, щоб про чоловіка говорили, що він занадто впевнений в собі ".
Сьюзі Роджерс
Британська паралімпійська плавчиня, кавалер Ордена Британської імперії
"Мені кажуть, що зі мною складно працювати, адже я ставлю дуже багато питань".
Ніно Замбахідзе
Експерт по сільському господарству, торгівлі та дистрибуції, засновниця Грузинської бізнес-зони, Асоціації грузинських сільгоспвиробників й ряду інших компаній
"Твоя краса - це твої мізки. Або навіть: ти ламаєш стереотипи".
Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.