Фрази, які шокують. Що часто говорять жінкам, але ніколи - чоловікам

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Таких слів чоловікам не говорять.

Атлетки, хірурги, голови компаній, викладачки - ці жінки досягли великих успіхів у житті.

Всі вони говорять, що до них часто зверталися з шокуючими питаннями або заявами, й вони впевнені, що нічого подібного ніхто не говорив ні одному чоловікові.

Вони розповідають про свій особистий досвід під хештегом #IfIWasAMan ("Якби я була чоловіком").

Копирайт изображения Neema Kaseje Image caption Німа Касіджі, хірург у Кенії

Німа Касіджі

Хірург, а також директорка та засновниця науково-дослідного інституту хірургії Surgical Systems Research Group в Кісуму у Кенії, а також у Женеві.

"Ми чекаємо на хірурга", - кажуть мені, й доводиться пояснювати, що хірург - це я ".

Копирайт изображения Soledad Núñez Image caption Соледад Нуньєс, екс-міністр житлового будівництва Парагваю

Соледад Нуньєс

Колишня міністр житлового будівництва Парагваю. Інженер-будівельник за професією

"Ти ж маленька біла овечка, що ти будеш робити в політиці? Вовки тебе зжеруть". Це було сказано на моєму першому інтерв'ю ЗМІ після того, як мене призначили міністром, коли мені був 31 рік".

Копирайт изображения Kendal Parmar Image caption Засновниця лондонської інформаційно-технологічної компанії Untapped Кендал Пармар

Кендал Пармар

Засновниця лондонської інформаційно-технологічної компанії Untapped

"У вас п'ятеро дітей, і ви очолюєте технокомпанію! Це сміливо", - говорили мені. Під словом "сміливо", мабуть, мається на увазі, що я або дурна, або не тямлю, що я роблю".

Копирайт изображения Adrian Urbano Image caption Маоі Арройо, бізнесвумен

Маоі Арройо

Бізнесвумен, засновниця кількох компаній, інвестор у проекти соціальної значимості в столиці Філіппін Манілі

"Це амбітний проект. Ви, мабуть, не плануєте заводити сім'ю".

Копирайт изображения Andrea Cooper Image caption Андреа Купер, менеджер з питань бізнес-стратегії й викладачка йоги в Британії

Андреа Купер

Менеджер з питань бізнес-стратегії й викладачка йоги в Британії

"Мене завжди дивує, коли чоловіки говорять про жінок як про свого роду "силу природи". Одного разу я запитала людину - чи описував він у подібних термінах хоч одного чоловіка. Він знітився й сказав, що взагалі-то ні".

Копирайт изображения Karen Blackett Image caption Карен Блакетт, експерт по рекламі й коммунікаціям

Карен Блакетт

Голова MediaCom UK і британська менеджер WPP, кавалер Ордена Британської імперії

"У вас чудова біографія, але схоже, що всі ваші досягнення пішли на користь вам, а не компанії..."

Копирайт изображения David Hindley Image caption Белінда Пармар, голова компанії The Empathy Business, а також активістка боротьби з інтернет-залежністю

Белінда Пармар

Голова компанії The Empathy Business, кавалер Ордена Британської імперії

"Белінда впевнена у собі... іноді занадто впевнена". Я жодного разу не чула, щоб про чоловіка говорили, що він занадто впевнений в собі ".

Копирайт изображения Susie Rodgers Image caption Сьюзі Роджерс, паралімпійська атлетка

Сьюзі Роджерс

Британська паралімпійська плавчиня, кавалер Ордена Британської імперії

"Мені кажуть, що зі мною складно працювати, адже я ставлю дуже багато питань".

Копирайт изображения Nino Zambakhidze Image caption Ніно Замбахідзе створила кілька компаній в Грузії, щоб покращити торгівлю та розподіл аграрної продукції

Ніно Замбахідзе

Експерт по сільському господарству, торгівлі та дистрибуції, засновниця Грузинської бізнес-зони, Асоціації грузинських сільгоспвиробників й ряду інших компаній

"Твоя краса - це твої мізки. Або навіть: ти ламаєш стереотипи".

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