Цькування собаками, голод і клітка - що пережила ведмедиця Ласка та як її врятували

Копирайт изображения Ольга Швед Image caption Ведмедицю Ласку раніше звали Маша, на неї натравлювали собак, а сама вона жила у невеликій клітці - її показували за гроші. Зоозахисникам вдалося забрати її звідти

Історія життя та порятунку ведмедиці Ласки, яка жила на "притравочній станції" та у приватному звіринці в жахливих умовах.

В ліс

1100 кілометрів із Запорізької області до Львівщини ведмедиця Ласка проїхала у спеціальному автомобілі.

Шість ведмедів та четверо левів примусово вилучили з приватного зоопарку в Покровську Донецької області через жорстоке поводження власника із звірами.

Виходжували врятованих тварин у Центрі реабілітації диких тварин неподалік Запоріжжя.

А потім Ласку зголосилися забрати у львівський притулок для ведмедів "Домажир" біля Львова.

Ведмедиця стала одинадцятою мешканкою притулку.

Копирайт изображения Ольга Швед Image caption Ласка молода і неагресивна, кажуть зоозахисники

П'ятеро інших ведмедів відвезли у центр "Синевир" на Закарпатті, левів - лишили на лікування в Запоріжжі.

Міжнародна зоозахисна організація "Four Paws" 2016 року збудувала на Львівщині ведмежий притулок.

На ділянці лісу площею понад 20 га збирають для реабілітації та проживання ведмедів, які постраждали від поганого ставлення людей. Назвали притулок "Домажир" - за назвою ближнього села.

Умови для утримання тварин максимально наближені до природних.

Мішень для цькування

Копирайт изображения Ведмежий притулок "Домажир" Image caption У таких умовах Ласка жила в Покровську

Після огляду ветеринара і кількаденного карантину Ласку вперше випускають у невеликий тимчасовий вольєр.

Директор "Домажиру" Ігор Николин каже, що у неї було інше ім'я.

"Її справжнє ім'я - Маша. Це вже третя Маша, яка потрапляє до нас. Щоб не було плутанини спільно обрали їй нове - Ласка. Думаємо, вона буде лагідною і доброю. Зараз вже видно, що тварина неагресивна", - вважає Ігор Николин.

Дитинство Ласка провела на Сході країни. Ведмежа використовували як мішень цькування мисливськими собаками, аби вони розвивали навики полювання.

Ці так звані "притравочні станції" заборонені, але підпільно існують по всій Україні.

Потім вона потрапила у звіринець у Покровську Донецької області. Місцевий бізнесмен ведмедів та хижаків у маленьких клітках показував за гроші усім охочим.

"Ще не наша"

Копирайт изображения Ольга Швед

"Ласка і ще п'ятеро ведмедів жили в жахливих умовах. Їхні домівки - клітки два на два метри, де вони не можуть випрямитися, стати на задні лапи. Вони не впадають у сплячку, бо не мають на це жодних умов, клітка продувається з усіх боків. Зоозахисники лише за допомогою чиновників з Мінекології і поліції домоглися вилучення усіх тварин із цього місця", - каже Ігор Николин.

"Проте Ласка "ще не наша" - у середині березня суд вирішить, чи передати остаточно нам тварину", - додає він.

У вольєрі доглядальники заховали фрукти та рибу на деревах та пеньках. Це роблять, аби тварини "полювали" та на їжу та більше рухались.

Ласка із задоволенням її шукає - залазить на дерева, риє землю.

Ведмедиця - молода, їй не більше п'яти років. У неволі вони можуть жити навіть до 40 років при правильному догляді.

У живій природі - вдвічі менше.

"Ведмідь - це, напевно, єдина тварина, яка не показує своїх емоцій - болю, страху, радості. Тому не знаєш, що від них очікувати. У Ласки хворі і відсутні деякі зуби - хоча у ведмедів їх більше 40. Їй важко жувати. Це - від неправильно харчування. Найгірше, коли ведмедів у неволі годують комбікормом, як свиней. Страждають всі органи", - каже керівниця служби догляду за ведмедями Наталія Галейко.

Копирайт изображения Ольга Швед Image caption Наталія Галейко, керівниця служби догляду за ведмедями, каже, що ведмеді у неволі при належному догляді можуть жити 40 і більше років

Ведмеді з'їдають до 10 кг харчів за день.

Після зимового сну їх годують раз на день, влітку - двічі.

Люблять овочі, фрукти, ягоди, мед, морську рибу та м'ясо. Для кожної тварини облаштовують вольєр так, як вона любить - майструють іграшки з дерева і автомобільних шин, басейн, будують барлогу.

Копирайт изображения Ольга Швед Image caption Аби тварини більше рухались і "полювали", доглядальники ховають їжу на деревах, закопують в землю.

Взимку усі ведмеді у притулку впадають у сплячку.

Дехто робить це вперше в житті.

Плюс шість

Копирайт изображения Ольга Швед Image caption У ведмежому притулку "Домажир" живуть одинадцять ведмедів. До кінця року планують прихистити ще шістьох. Для них вже будують просторі вольєри з барлогами, басейнами та спеціальними іграшками

Зараз у притулку - три самці та вісім самиць. Усіх їх волонтери та зоозахисники вилучили у судовому порядку або за згоди господарів з приватних зоопарків, "притравочних станцій" та цирку.

Тварин там утримували в поганих умовах, не годували, цькували собаками.

"Найстарша у нас Христя - 20 річна тянь-шанська бура ведмедиця. Це особливий підвид бурого ведмедя з Гімалаїв. Через довгі кігті їх ще називають білокігтевими. Вона виступала із цирковими номерами в ресторанах, на вулицях. Жила в маленькій клітці. Досі має психічні розлади та стрес. Тупцює на одному місці годинами, буває агресивна", - розповідає менеджерка притулку Сніжана Палажченко.

Копирайт изображения Ольга Швед Image caption Історія Христини

"Є ведмедиця без хвоста - на неї нацьковували мисливських собак, її спина та задні лапи в шрамах", - додає Сніжана.

Інформацію про ведмедів, які потребують захисту, передають зооактивісти і волонтери.

До кінця року в "Домажирі" добудують вольєри й прихистять ще шість ведмедів.

Їх можна буде провідати - сезон відвідувань у "Домажирі" відкриється з 10 березня і триватиме до пізньої осені.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.