Копирайт изображения Getty Images Image caption Незгоді немає місця

У Північній Кореї відбуваються другі після приходу до влади Кім Чен Ина вибори членів Верховної Народної Ради.

Голосування на виборах до парламенту є обов'язковим і виборці не мають можливості вибору кандидатів. Будь-які альтернативні погляди є чимось абсолютно нечуваним.

Явка завжди є близькою до 100%, а підтримка курсу влади - одноголосною.

Справжня влада в країні належить лідерам із династії Кім.

Громадяни мають демонструвати абсолютну відданість родині Кім та чинному лідеру.

Як це працює?

У день виборів усі громадяни старші 17 років мають вийти і проголосувати.

"Те, що ви прийдете рано, є ознакою відданості, тож на дільницях зазвичай утворюються довгі черги", - розповідає експерт з питань Північної Кореї Федір Тертицький, який мешкає у столиці Південної Кореї Сеулі.

На дільниці громадяни отримують бюлетень із лише одним ім'ям у ньому. У бюлетені нема чого позначати, тож виборці просто беруть папірець і кладуть його у виборчу скриньку, що стоїть на видноті.

На виборчих дільницях є й кабінки для "приватного" голосування, але користування ними одразу ж викликає підозру, - пояснює аналітик.

Теоретично у виборця є ще можливість викреслити єдиного кандидата у бюлетені. Але це, каже Федір Тертицький, практично автоматично означатиме, що тобою зацікавляться безпекові служби і, можливо, оголосять божевільним.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Демонстрація радості - одна із найважливіших навичок для північних корейців

Після того, як виборець виходить з виборчої дільниці, очікується, що він приєднається до святкового натовпу, щоб разом з іншими висловити свою радість від можливості взяти участь у голосуванні за мудре керівництво країни.

"У державних ЗМІ день виборів зображується як свято. Біля кожної виборчої дільниці люди святкують", - розповідає Мінйонг Лі, аналітик NK News, інтернет-видання, що спеціалізується на Північній Кореї.

Оскільки голосування є обов'язковим, вибори також є інструментом, за допомогою якого влада контролює чисельність виборців у кожному окрузі і кількість зрадників, які могли втекти до Китаю.

Які повноваження має парламент?

Верховна Народна Рада не має фактичної влади і призначена лише для того, аби затверджувати рішення лідера Північної Кореї.

Парламент обирають на п'ять років.

"Іноземні ЗМІ інколи перестраховуються, твердячи, що Верховна Рада має "незначну" владу чи вплив. Але це не вірно. ВНР має нуль влади", - каже Федір Тертицький.

Закони пише партійний апарат, а схвалення їх Верховною Народною Радою є лише формальністю.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Теоретично, Верховна Народна Рада може усунути лідера Кіма від влади

Проте в теорії у Верховної Народної Ради таки є влада. Дві третини голосів депутатів теоретично можуть змінити конституцію країни, а простої більшості достатньо для того, аби усунути Кім Чен Ина від влади.

Де-факто ВНР навіть не збирається регулярно. На першому засіданні депутати обирають керівні органи парламенту, які працюють від імені решти депутатів, а загальні збори парламентарів відбуваються дуже зрідка.

Чи існують різні партії?

Можна припустити, що у Північній Кореї існує лише одна партія. Але на диво у парламенті представлені цілих три фракції.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кожен громадянин Північної Кореї старший за 17 років повинен голосувати

Робоча партія, головою якої є Кім Чен Ин, звісно, представлена найбільшою фракцією у парламенті. Але певна кількість мандатів зберігається за Соціал-демократичною партією та партією Чхундоге-Чхонудан.

На практиці між трьома партіями немає різниці, і всі вони представлені у Демократичному фронті за відновлення єдності Кореї.

Що в результаті?

Передбачити результат виборів досить нескладно, але інколи проходить кілька днів, перш, ніж оголошуються кінцеві результати.

Спочатку зазвичай ідуть повідомлення про високу явку. На виборах у 2014 вона становила 99.97%.

Зовсім небагато людей можуть не проголосувати через хворобу, але, як йдеться у популярному жарті, в день виборів ніхто не помирає і всі здорові.

Далі з'являються результати виборів в окрузі Кім Чен Ина, - як явка, так і підтримка кандидатів. Зазвичай, обидва показники становлять 100%.

Нарешті, оголошують результати виборів у решті округів. Тоді як явка може дещо відхилятися від 100%, підтримка кандидатів зазвичай є повністю одноголосною.

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