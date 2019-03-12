Бігус і корупція в "оборонці": що силовики відповіли на звинувачення журналістів

Копирайт изображения UNIAN Image caption Юрій Луценко та Василь Грицак пркоментували закиди розслідувачів, а у відомстві Артема Ситника поки що коментарів не дають

Керівники Служби безпеки та Генпрокуратури відповіли на закиди журналістів-розслідувачів, які звинуватили представників цих структур у причетності до корупції в "Укроборонпромі".

Вони заперечують усі звинувачення і кивають у бік Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

НАБУ ж поки що коментарів не давало. Однак Рада громадського контролю НАБУ вже закликала директора бюро Артема Ситника відсторонити свого першого заступника Гізу Углаву, якого у розслідуванні згадали журналісти.

Водночас Державне бюро розслідувань почало розслідування кримінальної справи про можливе отримання неправомірної вигоди представниками силових органів.

Гладковський, хабарі та військова техніка

Розслідування журналістів Bihus.Info стосувалось зловживання та корупції під час закупівель державним концерном "Укроборонпром" деталей до військової техніки через посередника "Оптимумспецдеталь".

Розслідувачі з команди Дениса Бігуса з самого початку пояснили, що папку з матеріалами корупційних схем їм надало анонімне джерело.

У причетності до незаконних схем журналісти зокрема звинувачували тодішнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його 22-річного сина Ігоря Гладковського. Одним із організаторів схеми вони також називали гендиректора "Укроборонпрому" Павла Букіна.

Крім того, за словами розслідувачів, у корупційних схемах фігурували знайомі сина пана Гладковського Андрій Рогоза та Віталій Жуков.

І Олег Гладковський, і його син Ігор звинувачення на свою адресу заперечують.

Ігор Гладковського подав на журналістів до суду - за поширення недостовірної, за його словами, інформації. Також в мережі з'явився відеоролик, у якому він називає сюжет журналістів замовним.

Павло Букін, який наразі лишається на своїй посаді, також в інтерв'ю ВВС News Україна заперечив свою причетність до корупції.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олег Гладковський - ключова фігура розслідування журналістів

За даними журналістів, учасники схеми нібито постачали для "Укроборонпрому" контрабандні російські деталі для військової техніки, суттєво завищуючи їх вартість.

Як вважають розслідувачі, свою долю хабарів від схеми мали й заступник секретаря РНБО, і директор "Укроборонпрому".

Журналісти кажуть, що через ці схеми у держави могли вкрасти 250 мільйонів доларів.

Згодом президент Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського, який був його давнім соратником та колишнім бізнес-партнером, і закликав правоохоронні органи розслідувати закиди у корупції в "Оборонпромі", зокрема звернувся до НАБУ.

Роль НАБУ, СБУ і прокуратури

11 березня журналісти Bihus.Info опублікували останню серію розслідування щодо корупційних схем під час закупівлі запчастин до техніки державним концерном "Укроборонпром".

У ній ішлося про роль правоохоронних органів у схемі. Журналісти стверджують, що зловживанням сприяли Генеральна прокуратура, Служба безпеки України та навіть створене за підтримки США Національне антикорупційне бюро.

За даними журналсітів, правоохоронні органи знали та розслідували діяльність фірми "Оптимумспецдеталь", яка була залучена в схемах постачання деталей за завищеними цінами. Але вони спускали справу "на гальмах", кажуть журналісти.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Директор "Укроборонпрому" Павло Букін заперечує вину

У відео-сюжеті показано листування, яке, за даними авторів розслідування, вели між собою учасники схеми. Воно, буцімто, демонструє, що правоохоронці з усіх органів могли брати хабарі у 10-20 тисяч доларів за те, що "закривали очі" на корупцію.

Зокрема з листування випливає, що до корупційної схеми були залучені представники СБУ, ГПУ, військової прокуратури, фіскальної служби та навіть перший заступник голови НАБУ Гізо Углава.

Військова прокуратура нібито три рази відкривала справи про ці оборудок, але вони не зачіпали учасників корупційної схеми.

НАБУ також у 2016 році в межах розслідування іншої справи нібито внесла "Оптимумспецдеталь" до переліку фіктивних фірм, але потім ця фірма з переліку нібито зникла.

Що кажуть в СБУ?

Служба безпеки України відповіла, що Дмитро Москаленко, який фігурує в розслідуванні журналістів, не працює у спецслужбі з 2016 року.

Щодо нього ще в 2016 році відкрили справу про шахрайство в особливо великих розмірах, тоді ж його затримував підрозділ внутрішньої безпеки СБУ спільно з військовою прокуратурою.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Голова СБУ каже, що фігуранта скандалу відсторонили ще в 2016 році

В СБУ також запевнили, що її голова Василь Грицак принципово налаштований карати кожного співробітника, який вчинить злочин.

Сам Василь Грицак запевняє, що винні в корупції працівники СБУ обов'язково будуть покарані.

У прокуратурі пізніше уточнили, що справу пана Москаленка передали до суду ще в 2018 році.

Що кажуть в ГПУ?

Генеральний прокурор Юрій Луценко на брифінгу в Києві запевнив, що ГПУ та військова прокуратура не покривають корупційні схеми в оборонному комплексі.

За його словами, у розслідуванні Bihus.info йшла мова про одну з 480 справ, які розслідують правоохоронці. Він також нагадав, що розслідування були на фінальній стадії, коли журналісти оприлюднили інформацію щодо справи.

"За статтею про шахрайство Рогоза та двоє співробітників СБУ перебувають на лаві підсудних більше року", - заявив Юрій Луценко.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Юрій Луценко каже, що корупцією в оборонці має займатись НАБУ

Він запевнив, що військова прокуратура добре спрацювала і в цьому розслідуванні.

"Військова прокуратура та СБУ нікого не кришують. Спіймані зловмисники, навіть якщо вони були працівники СБУ, на лаві підсудних", - додав пан Луценко.

Луценко наполягає, що цю справу жодного разу не зупиняли, не перекваліфіковували і "не продавали".

Окрім того, в бюджет після виявлення зловживань повернули 30 мільйонів гривень, а Андрію Рогозі, якого пан Луценко назвав фактичним власником "Оптиммумспецдеталь", вручили підозру.

При цьому, генпрокурор допустив, що, якщо експертиза підтвердить автентичність наведеної журналістами переписки фігурантів справ, то підозри можуть оголосити й іншим співучасникам.

Юрій Луценко наголосив, що встановлення фактів корупції в "Укроборонпромі" перебуває у виключній компетенції НАБУ. Інформацію щодо можливих корупційних зв'язків Андрія Рогози і співробітників НАБУ нібито давно передали до бюро.

Речник Генпрокурора Лариса Сарган також повідомила, що правоохоронці проводять службову перевірку із використанням детектора брехні, щоб встановити, хто "злив" матеріали слідства журналістам-розслідувачам.

А що ж у НАБУ?

І СБУ, і прокуратура давно ворогували з НАБУ - новим органом, створеним для боротьби з корупцією на найвищому рівні за підтримки західних партнерів.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Остання серія розслідування найбільше вдарила по НАБУ

Завершальна серія розслідування Дениса Бігуса болюче вдарила по цій новій структурі, яку підтримували більшість антикорупційних активістів.

Рада громадського контролю НАБУ закликала Артема Ситника без зволікань відсторонити від роботи Гізу Углаву й ще кількох співробітників та провести щодо них службове розслідування.

Директор НАБУ Артем Ситник нещодавно заявляв, що розслідування в оборонно-промисловому комплексі є одним із ключових напрямків.

Корупція в "оборонці", за підрахунками Ситника, завдала державі збитків на мільярд гривень.

ВВС News Україна попросила НАБУ про коментар, однак поки що на закиди журналістів там не відповіли.

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