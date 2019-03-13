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З наближенням виборів в Україні загострюється протистояння між силовими структурами. Поряд з офіційними заявами Генпрокуратури, СБУ та МВС про злагоджену роботу, з'являються емоційні закиди про перешкоджання діяльності, зрив спецоперацій та роботу на окремих кандидатів у президенти.

В команді Петра Порошенка та його партії апелюють до таємних домовленостей Арсена Авакова з олігархом, сам керівник МВС це відкидає і переконує в благих намірах, а "Батьківщина" звинувачує СБУ та Генпрокуратуру в підіграванні президенту.

Чому так сталося і які це несе загрози для країни - досліджувала BBC News Україна.

Кримінальні жнива

В останні місяці СБУ, Генпрокуратура та МВС наввипередки почали активно звітувати про справи щодо підкупу голосів виборців, організацію так званих "пірамід" та "сіток" штабами кандидатів. При цьому складно не помітити певний розподіл.

СБУ та Генпрокуратура заявили про незаконні дії штабу кандидатки Юлії Тимошенко, коли МВС здебільшого згадує про порушення штабу Петра Порошенка. При цьому в регіонах дійшло навіть до відкритого протистояння.

За інформацією депутата та соратника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, у Сумах поліція затримала двох чоловіків, які нібито займалися підкупом виборців. Одразу після їхнього затримання "на порятунок за вказівкою Києва кинулися місцеві прокурори та працівники СБУ".

А далі все йде по наростаючій. СБУ виходить на брифінг і заявляє про "піраміду" Тимошенко вартістю у 82 млн доларів, Генпрокуратура інформує про спробу представників "Батьківщини" за 5 млн гривень змусити кандидата-однофамільця Юрія Тимошенка зняти свою кандидатуру з виборів.

Тим часом МВС заявляє про знайдену "прослушку" біля офісу Володимира Зеленського, натякаючи на спецслужбу. СБУ у відповідь звинуватила міністерство у зриві спецоперації, ніяк не пов'язаної з кандидатом у президенти Зеленським.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Арсен Аваков публічно заявляє про систематичні порушення виборчого законодавства з боку штабу кандидата Петра Порошенка

Всі ці структури офіційно говорять про те, що працюють скоординовано та ефективно, аби забезпечити чесний та прозорий виборчий процес. Неофіційно - звинувачують одна одну в роботі на одного чи іншого кандидата.

"МВС України, Нацполіція зараз опинилися під тиском. Наша жорстка позиція щодо запобігання порушень комусь не подобається. Звучать звинувачення в підіграванні кому-небудь з кандидатів. Це - неправда", - написав міністр у своєму Facebook. А 11 березня він виходить у прямий ефір "Свободи слова" на ICTV і заявляє про факти підкупу голосів представниками штабу провладного кандидата з використанням адмінресурсу та бюджетних коштів.

При цьому звертає увагу на той факт, що чи не вперше в історії незалежної України МВС, на відміну від інших силових структур, не підтримує провладного кандидата в президенти.

СБУ та Генпрокуратура на ці закиди реагують дипломатично. "У правоохоронної системи України є спільна позиція щодо забезпечення чесних конкурентних виборів. Це спільна позиція всіх правоохоронних структур", - сказав генпрокурор Юрій Луценко на брифінгу 12 березня.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Публічно керівники правоохоронних органів декларують злагоджену роботу та нормальну співпрацю

Неофіційно в Генпрокуратурі стверджують, що міністр внутрішніх справ "грає на боці кандидатів, яких підтримує Ігор Коломойський". "Аваков веде війну і це чудово всі розуміють", - каже BBC News Україна джерело в ГПУ.

Глава МВС на такі закиди реагує: "Повна маячня!". В коментарі BBC News Україна він стверджує, що є рівновіддаленим від будь-якого кандидата в президенти та нікому не надає преференцій.

"Як політик я свою позицію оголосив на з'їзді "Народного фронту": на цих виборах я не підтримую жодного кандидата", - запевнив пан Аваков. Також він відкидає версії про нібито перемовини з кандидатами Тимошенко та Зеленським щодо майбутнього членства в уряді.

З президентом в нього "робочі відносини", вони нормально вирішують всі службові питання.

Версії штабів

В штабах кандидатів у президенти емоцій не приховують.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В команді президента говорять про домовленості міністра внутріншніх справ зі штабом Юлії Тимошенко, сам Аваков все спростовує

"Поведінка Авакова - це його особиста позиція. Очевидно, в нього є політична симпатія", - каже в розмові з BBC News Україна один з керівників фракції БПП Сергій Березенко, якого керівник МВС назвав "фігурантом" провадження про підкуп виборців. Він натякає на те, що міністр внутрішніх справ підтримує Юлію Тимошенко.

Політик обурюється, що Арсен Аваков не коментує порушення, які вчиняє штаб Юлії Тимошенко, а згадує лише про БПП. "Міністр внутрішніх справ не згадує той факт, що сьогодні весь інтернет заполонив заклик структури, дуже схожої на "Національний корпус", до застосування сили 31 березня ", - каже депутат і критикує дії МВС під час подій у Черкасах.

Неофіційно в штабі президента говорять про нібито "домовленості глави МВС зберегти свою посаду у випадку виграшу Юлії Тимошенко або Володимира Зеленського". А також про те, що готуються до провокацій з боку окремих організацій у наступні кілька тижнів, а особливо - у день виборів.

"Тиск з боку поліції на місцеві осередки БПП посилився", - каже джерело в БПП. Дійшло до того, що партія вирішила зібрати всі факти втручання представників МВС в діяльність БПП в регіонах та передати цю інформацію міжнародним спостережним місіям.

Image caption Такий документ, який стосується "втручання представників МВС", БПП розіслав осередкам на місцях

В "Батьківщині" очікувано протилежна позиція - там хвалять очільника МВС і критикують дії СБУ та Генпрокуратури. "Ми передавали всі матеріали (про порушення з боку штабу Порошенка - Ред.) і Генпрокуратурі, і поліції. На жаль, Генпрокуратура жодного разу не відреагувала на такі факти. А от поліція відкрила кримінальне провадження, внесла до єдиного реєстру і почала розслідувати", - каже BBC News Україна один з керівників фракції Сергій Соболєв.

За його словами, ніяких домовленостей у "Батьківщини" з Арсеном Аваковим немає. "Без сумніву я і, думаю, я переконаю фракцію, не буду голосувати за відставку Авакова. Бо не можуть всі силові органи бути сконцентровані в руках однієї особи, навіть якщо це президент України", - каже пан Соболєв.

Відкидають такі домовленості і соратники керівника МВС в "Народному фронті". "Я про такі домовленості не знаю", - каже BBC News Україна представник "Народного фронту" Микола Княжицький.

Він визнає, що дійсно певна конкуренція між правоохоронними органами є. "МВС діє незвично у цьому році. Ми знаємо, що завжди міліція використовувалася провладними силами для контролю за вкидом голосів. Зараз такого немає. Тому що справді позиція міністра Авакова дуже часто була критичною до позиції президента Порошенка", - пояснює депутат.

В команді президента стверджують, що сьогодні виникла ситуація, коли "силовий монстр", а саме Міністерство внутрішніх справ, працює проти президента. При цьому визнають, що відправити Арсена Авакова у відставку до виборів - неможливо.

Тінь військового прокурора

Поряд з баталіями навколо МВС у Генпрокуратурі шукають того, хто в прокуратурі "злив" журналістам Bihus.Info матеріали кримінальної справи про розкрадання в оборонному секторі. За неофіційними даними, тінь лягла на головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Юрій Луценко прямо не підтвердив, але і не спростував інформацію про те, що Анатолія Матіоса змусили пройти поліграф

"Зараз відбувається службова перевірка з використанням детектора брехні щодо обставин можливого "зливу" матеріалів провадження", - повідомила речниця Генпрокуратури Лариса Сарган.

Одразу кілька джерел з команди президента висловили BBC News Україна свою впевненість щодо причетності пана Матіоса до витоку даних. "Йому пообіцяли посаду генпрокурора при новому президенті", - каже одне з джерел.

В оточенні Петра Порошенка визнають, що інформація про корупцію в оборонному комплексі вдарила по рейтингу їхнього кандидата - саме це, на думку команди президента, і було основною метою "зливу" інформації саме зараз.

BBC News Україна звернулася за коментарем до Анатолія Матіоса, однак говорити на цю тему він не захотів. А трохи згодом в соцмережі опублікував жартівливу картинку:

Копирайт изображения Facebook Анатолія Матіоса

В одному з недавніх інтерв'ю Юрій Луценко у відповідь на питання про нібито причетність головного військового прокурора до "зливу" інформації та проходження ним поліграфу сказав: "Службову перевірку проводить Генінспекція. Проходять поліграф усі, кого вони вважають за потрібне перевірити".

Тож генпрокурор прямо не підтвердив, але і не спростував інформацію про те, що Матіоса змусили пройти поліграф.

Загроза політичної кризи

Експерти побоюються, що таке протистояння силовиків значно послабить державу зсередини. "Замість того, щоб забезпечувати правопорядок всередині країни і спільно протистояти російським спецслужбам та російському впливу, ведеться внутрішня боротьба, яка послаблює державу", - каже політолог Володимир Фесенко.

За його словами, якщо це протистояння продовжиться, то може виникнути проблема, пов'язана з легітимацією результатів виборів. "Хоча, на мій погляд, цей ризик на 90% пов'язаний з "чинником Порошенка". Адже більша частина суспільства не довіряє чинному президенту", - додає експерт.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Представники "Нацкорпусу" на акції біля АП вимагають покарати причетних до корупції в оборонці

До того ж зростають ризики силового протистояння, як це вже відбулося в Черкасах 9 березня. Тоді кілька сотень націоналістів намагалися прорватися до президента.

Арсен Аваков публічно засудив такі дії та назвав це неприпустимим. Однак в команді Порошенка міністру не вірять і кажуть, що готуються до подібних силових акцій "Національного корпусу" на дільницях безпосередньо в день виборів, 31 березня.

Зі свого боку представники цієї організації вже заявили, що їхні протести триватимуть, доки не будуть притягнуті до відповідальності фігуранти розкрадань в оборонці.

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