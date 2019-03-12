Сергій Кривонос: спецназівець у РНБО, який "каратиме щурів"

Копирайт изображения Прес-служба Сергія Кривоноса Image caption Сергій Кривонос командував обороною Краматорського аеродрому, а потім допомагав українським воякам виходити з оточення

Колишній заступник командира та один з ідеологів створення Сил спецоперацій української армії Сергій Кривонос у вівторок був призначений президентом у керівництво Ради національної безпеки.

На новій посаді заступника секретаря РНБО він фактично замінить звільненого через корупційні скандали Олега Гладковського.

Ще кілька тижнів тому Сергій Кривонос був одним з кандидатів у президенти, але досить несподівано зняв свою кандидатуру.

Хто ж такий новий заступник секретаря РНБО?

Оборона Краматорського аеродрома

Копирайт изображения Прес-служба Сергія Кривоноса Image caption Через специфіку служби та засекреченість фотографій Сергія Кривоноса часів АТО 2014 року не так і багато

Сергій Кривонос народився 1970 року у місті Кременчук.

У 18 років був призваний до збройних сил, і з того моменту почалася його військова кар'єра.

Був солдатом, сержантом, потім вступив до Київського загальновійськового командного училища.

А з 1994 року служив у частинах спеціального призначення та у силах спецоперацій української армії.

На початок війни на Донбасі у 2014 році був начальником штабу Високомобільних десантних військ.

З травня 2014 року - у зоні АТО. Керував обороною Краматорського аеродрому, який близько 47 днів був у оточенні сепаратистів.

"Провели понад 16 боїв, пережили близько 60 обстрілів. З нашого боку вбитих не було, лише один поранений та четверо контужених. У ворога втрати були значно більшими", - згадував Сергій Кривонос у розмові з BBC News Україна.

"Після деблокади Краматорська працював за питаннями пошуку і порятунку пілотів, яких збили над ворожою територією. А також - виведенням з оточення наших офіцерів та солдат", - додав він.

Похід у президенти

Рішення стати кандидатом у президенти полковника з ССО Сергія Кривоноса стало неочікуваним для багатьох його товаришів по службі.

Копирайт изображения Прес-служба Сергія Кривоноса

У розмові з BBC News Україна минулого тижня, ще до того, як знятися з перегонів, він пояснив своє рішення піти у політику:

"Коли починалася війна й восени 2014 року були вибори до Верховної Ради, друзі та волонтери пропонували йти у політику. Але тоді я чітко розумів, що військовим треба воювати, а політики в тилу підуть правильним шляхом… На жаль, з часом вийшло не так, як хотілося б. Останні роки бачу, що у певний момент почалася деградація ЗСУ", - розповів Сергій Кривонос.

"Розуміючи, що політика має більше можливостей, щоб перемогти у цій війні та зробити нашу державу міцною, я вирішив піти на це", - відзначає він.

Він нарікає, що "мотивовані люди, які активно захищали нашу незалежність, почали звільнитися зі Збройних сил".

"Історичних прикладів, коли офіцери сил спецоперацій йшли у політику, достатньо. Починаючи від ізраїльського прем'єра Нетаньяху - він починав свою службу у силах спецоперацій та достатньо успішно воював", - наводить аналогії Сергій Кривонос.

Він також зізнавався, що його керівництво у армії було "не дуже раде, що я став кандидатом": "Але конфліктів не було. Після того, як зареєструвався, я фактично не спілкувався зі своїми начальниками".

"А з боку моїх побратимів бойових товаришів та спецслужбовців була сильна підтримка. Адже вони розуміють, чому і навіщо я це зробив", - додав Сергій Кривонос.

Висунула його партія "Воїни АТО".

Копирайт изображения Прес-служба Сергія Кривоноса

Вона ж допомагала зібрати 2,5 млн грн на заставу.

"А левову частку внесла "Українська асоціація виробників зброї", тому що один з пунктів моєї програми - це право на власність зброї у кожного громадянина, у тому числі й короткоствольної зброї", - додав Сергій Кривонос.

На час виборчої кампанії він брав планову відпустку до початку квітня.

Але зізнавався, що після цього планує звільнитися зі служби, "якщо не почнеться війна та відкрита агресія".

Водночас скандал з корупцією в оборонці він оцінив так: "Якщо це підтвердиться, то за таке треба не тільки руки відрубати, а й ноги. Адже мова йде про втрату іміджу України на світовому рівні, втрату довіри зі сторони партнерів. Але найголовніше - втрату довіри до уряду зі сторони народу. Це бізнес на крові".

Вихід з перегонів

У розмові з BBC News Україна минулого тижня Сергій Кривонос не критикував напряму Петра Порошенка як президента і головнокомандувача: "Я зможу його оцінити тоді, коли сам стану головнокомандувачем. Судити у повному обсязі може той, хто побував на такій самій посаді".

Але додавав: "У мене немає питань до нього як до головнокомандувача. У мене багато питань до команди, яка його оточує".

Сам Сергій Кривонос запланував передвиборчий тур, але потім насподівано скасував усі зустрічі.

У медіа писали, що це сталося після особистої зустрічі з президентом (вже пізніше сам Кривонос це підтвердив).

Зрештою 6 березня на своєму Facebook він написав, що знімається з перегонів.

"Я не маю морального права дозволити собі бути дешевим популістом та забивати людям голову пустими обіцянками, як це роблять деякі інші кандидати… Тому, поки йде війна і вірогідність відкритої агресії зі сторони нашого головного ворога Російської Федерації є занадто великою, мені довелося прийняти зважене та дуже непросте рішення щодо зняття своєї кандидатури з подальшої гонки за посаду президента України", - йшлося у дописі.

Сергій Кривонос додав, що фактично знявся на користь Петра Порошенка: "Вважаю сьогодні в тих умовах, яких перебуває держава, недоцільним зміну верховного головнокомандувача Збройних сил України".

Покарати "щурів"

Копирайт изображения Адміністарція президента

12 березня Петро Порошенко оголосив про призначення Сергія Кривоноса заступником секретаря РНБО. У керівництві Радбезу існувала вакансія після звільнення Олега Гладковського, якого журналісти звинуватили у причетності до корупційних схем в оборонній промисловості.

"Буквально зараз є величезний суспільний запит на це призначення", - пояснив Петро Порошенко своє рішення щодо Сергія Кривоноса.

Копирайт изображения Адміністрація президента

Серед завдань, які президент поклав на нового заступника секретаря РНБО - активне переозброєння армії, розвиток військово-технічного співробітництва та співпраці з НАТО, а також координація підрозділів тероборони.

Сам Сергій Кривонос так прокоментував своє призначення: "Докладу максимум зусиль, щоб унеможливити прояви корупції, мародерства в армії. Ті підлі щури, які намагалися, або намагаються розкрасти армію, впевнений, будуть покарані".

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.