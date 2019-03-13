Останні фото кенійської "королеви слонів"

Копирайт изображения Will Burrard-Lucas

"Якби я не бачив її на власні очі, я б не повірив, що такий слон взагалі існує у нашому світі".

Понад 60 років слониха, відома як F_MU1, крокувала рівниною Цаво у Кенії. Вона була однією з останніх африканських "гігантських бивнів" - слонів, чиї бивні настільки довгі, що дістають до землі.

Британський фотограф Вілл Буррард-Лукас зробив ці неймовірні зображення незадовго до того, як слониха померла природною смертю.

"Якби у слонів була королева, то нею, безсумнівно, була б вона", - каже він.

Копирайт изображения Burrard-Lucas Photography

Зараз у Африці залишилося менше 30 слонів з гігантськими бивнями.

Вілл витратив на свій фотопроект понад 18 місяців. Більше інформації про нього можна знайти у його блозі (англійською мовою).

Коли Вілл вперше побачив слониху, то йому, як він каже, "відібрало мову". F_MU1 була худою і старою, але вона крокувала зі статечною величчю.

"Її бивні були настільки довгі, що загрібали перед нею землю. Вона була схожа на реліквію з минулої ери", - пише він у блозі.

Копирайт изображения Burrard-Lucas Photography

"Вона пережила періоди страшного браконьєрства, і те, що її життя не закінчилося передчасно завдяки пастці, кулі чи отруєній стрілі - справжнє диво", - говорить він.

Копирайт изображения Will Burrard-Lucas

Тварини як F_MU1 неминуче привертають небажану увагу браконьєрів, що полюють на слонову кістку, і вважаються дуже особливими, оскільки бивні не часто відростають до такого розміру, не ламаючись.

Два роки тому 50-річного слона з гігантськими бивнями, відомого як Satao II, вбили біля кордону Національного парку Цаво.

Судячи з усього, браконьєри використали отруйну стрілу.

Копирайт изображения Burrard-Lucas Photography

"Гігантські бивні" зараз є дуже рідкісними, адже саме через них слони стають головними мішенями для мисливців на трофеї", - говорить д-р Марк Джонс з благодійної організації Born Free.

"Через те, що цих тварин дуже часто вбивають до того, як вони досягають репродуктивного віку, гени "гігантських бивнів" поступово зникають із популяцій слонів, і цілком можливо, що ми бачимо одного з останніх".

Копирайт изображения Will Burrard-Lucas

Фотографії Вілла опубліковані у новій книзі "Земля велетнів". Останню фотографіюF-MU1 він зробив у воді.

"Це було відчуття привілейованості та ейфорії, що залишиться зі мною назавжди", - згадує фотограф.

Копирайт изображения Burrard-Lucas Photography

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