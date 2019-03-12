Брекзит: парламент провалив повторне голосування за угоду про вихід з ЄС

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Британський парламент, як і прогнозувалося, проголосував проти угоди про вихід Великої Британії з ЄС. За схвалення договору проголосували 242 депутата, проти - 391.

У вівторок у британському парламенті пройшло повторне голосування за угоду про вихід з Європейського союзу. У цьому документі викладені основні умови брекзиту, який запланований на 29 березня.

Попереднє голосування за договір відбулося ще у січні, але тоді британські парламентарі його схвалення не підтримали. Проти угоди проголосували 432 депутати, за - тільки 202. Це стало рекордною поразкою уряду в історії британського парламенту.

Причина невдоволення депутатів - окремі пункти угоди, зокрема питання про те, що буде з кордоном між Північною Ірландією, яка входить до складу Великої Британії, і Ірландією, яка є членом Європейського союзу.

Провал голосування за угоду призвів до того, що опозиція навіть поставила питання про недовіру уряду Терези Мей. Втім, достатньої кількості голосів за її відставку у парламенті тоді так і не набралося.

Відтоді Мей провела додаткові переговори з ЄС і заявила, що в документ внесли низку змін, які, за її словами, враховують основні зауваження британських парламентарів.

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, у свою чергу, напередодні запевнив: якщо британський парламент проголосує і проти нового варіанту угоди, то "третього шансу вже не буде".

"Будемо відвертими: або ця угода, або брекзит може взагалі не відбутися, - заявив Юнкер. - Більше не буде нових інтерпретацій інтерпретацій і не буде нових запевнень про запевнення".

Що далі?

Велика Британія має залишити ЄС вже через 17 днів - 29 березня. Проте, оскільки місцевий парламент досі не схвалив угоду про брекзит, є два основні сценарії: або вихід з ЄС без угоди про врегулювання відносин (так званий "жорсткий брекзит"), або відтермінування брекзиту.

Мей обіцяла, що якщо парламент провалить сьогоднішнє голосування за угоду, то вже завтра вона винесе на голосування питання про "жорсткий брекзит", проти якого виступає більшість депутатів.

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Якщо вони відкинуть і цей сценарій, у чому впевнені майже всі експерти і політичні оглядачі, то вже в четвер парламент голосуватиме за третій шлях - відтермінування брекзиту.

Раніше в ЄС вже давали зрозуміти, що не проти такого розвитку подій і готові дати Великій Британії відстрочку до літа.

Водночас у Великій Британії все частіше говорять про потенційну відставку Терези Мей і дострокові вибори.

Консерватор Чарльз Волкер заявив, що в разі, якщо сьогоднішнє голосування завершиться провалом, то "вибори будуть оголошені протягом найближчих днів або тижнів".

"Прем'єр-міністр може до кінця тижня оголосити, що нам потрібні дострокові вибори. Це шанс отримати дієздатний парламент. Далі так тривати не може. Можливості цього скликання вичерпані", - сказав Волкер.

У коридорах Вестмінстера так само активно обговорюють перспективу проведення дострокових виборів, передає політичний кореспондент BBC Вікі Янг.

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